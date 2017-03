Alles wat je schrijft en zegt kan en zal tegen je worden gebruikt

De CIA of Trump is niet het gevaar. Je bent het zelf.

Iedereen maakt zich druk over de onthullingen door Wikileaks over hoe de CIA kan hacken in smartphones, besturingssystemen en zelfs TV's.

Het nieuws heeft consequenties voor internationale betrekkingen en maakt dat bedrijven als Google en Apple als een razende gaten in hun software patchen.

Het zorgt ook voor onnodige paniek. De manier waarop Wikileaks de documenten karakteriseert is alarmerend en misleidend. Daarin spelen tevens de media een kwalijke rol.

Veel mensen denken dat de CIA nieuwe en ongelooflijke mogelijkheden heeft om alles te kunnen hacken. De realiteit is dat de documenten bij Wikileaks onthullen wat we allang al hadden moeten weten. De CIA vergaart kennis over en tools voor het hacken van dingen.

De kwestie herinnert ons simpelweg eraan dat alles met een camera, microfoon of IP-adres theoretisch gezien gehackt kan worden.

De vraag is: zal de CIA jou hacken?

Ik denk dat de kans dat de CIA (of welke hacker dan ook) jou persoonlijk via je smartphone, PC, TV of IP-camera gaat begluren extreem klein is. Waarschijnlijk zal het nooit gebeuren. En al het wel gebeurt, is het onwaarschijnlijk dat het jou op een of andere manier zal merken in je dagelijkse leven.

Natuurlijk, neem voorzorgsmaatregelen. Gebruik versleutelde communicatie. Klik niet op links in e-mails van onbekenden. Dek je laptopcamera af met tape, net zoals Mark Zuckerberg.

Maar angst en handelen moeten niet gebaseerd zijn op alleen maar wat theoretisch zou kunnen gebeuren, maar vooral op wat waarschijnlijk echt zou kunnen gebeuren - en welke invloed dat op jou kan hebben.

Sommige mensen zijn bang voor haaien. Hoewel het vooruitzicht te worden gebeten door een grote vis voorstelbaar en beangstigend is, is het tevens onwaarschijnlijk. Het is zelfs gevaarlijker om naar het strand te rijden dan in zee te zwemmen als je er eenmaal bent.

Zo is voorkomen dat je wordt gehackt natuurlijk verstandig, maar veel belangrijker is dat je actie onderneemt tegen een groter risico: de dingen die je openbaar plaatst op sociale netwerken.

Alles wat je plaatst kan en zal tegen je worden gebruikt

De website Politico meldde in december dat de Amerikaanse overheid is begonnen met het vragen aan buitenlandse bezoekers naar hun accounts op Twitter, Facebook, Google+, Instagram, LinkedIn en YouTube. Dat zou gebeuren om die accounts te checken op aanwijzingen voor terroristische banden. Overigens zouden reizigers niet verplicht zijn in te gaan op het verzoek, en gold het alleen voor degenen die aan het Visa Waiver-programma meedoen, dus onder meer Nederlanders.

In de afgelopen maanden echter is de Amerikaanse douane cq grensbewaking begonnen met het natrekken van de social media-accounts van Amerikaanse burgers met een moslim-achtergrond. En daar gaat het niet alleen om hetgeen in de openbaarheid is geplaatst, maar ook privé.

John Kelly, de minister van Veiligheid van de VS, zei in een interview afgelopen week dat Trump reizigers uit bepaalde landen voortaan een lijst van bezochte websites en hun online wachtwoorden overhandigen. Hij wil dat de Amerikaanse douane "die websites bezoeken om te zien waar ze naar kijken."

De Amerikaanse douane heeft al voorgesteld om alle Chinese bezoekers toe te voegen aan de lijst van mensen die naar hun sociale mediaprofielen worden gevraagd.

Het huidige Amerikaanse beleid is gericht op de religie of nationaliteit van reizigers en is meestal oppervlakkig en vrijwillig. Maar de trend is duidelijk. De Amerikaanse regering breidt in snel tempo de inbreuk op de privacy uit, zeker wat social media betreft, om te bepalen wie te vertrouwen is - en wie niet.

Andere landen zullen waarschijnlijk het voorbeeld van de VS volgen, maar zullen hun beleid afstemmen op hun eigen nationale criteria. Jouw zakentrip naar Turkije zou mogelijk gepaard gaan met een onderzoek naar de ondersteuning voor de Koerdische of Armeense zaak. Je vakantie naar China gaat samen met een zoektocht naar mogelijke handelsgeheimen die je hebt.

Je gedrag op sociale media zal steeds meer last krijgen van zelfdiscipline om ervoor te zorgen dat je nog met gerust hart andere landen kan bezoeken.

