Wees klaar voor de toekomst in IT

We gaan door een fase van enorme onzekerheid. De onduidelijke toekomst vereist dat we een voorspelling moeten doen over voorspellingen. Ik voorspel dat binnen 15 jaar 85 procent van alle voorspellingen en trends die door wetenschappers, analisten, futuristen en economisten (of wellicht niet de economisten - die zitten er steeds vaker naast) worden neergezet zullen bepalen hoe we dagelijks zaken doen.

Voor beleidsbepalers in de IT zal de steeds sneller gaande veranderingen eisen dat ze zich constant moeten afvragen: "Wat is het juiste probleem die we vandaag moeten aanpakken?". Als het antwoord is hetzelfde is als waar ze gisteren aan werkten, dan is dat zo en zullen ze zich moeten aanpassen en doorgaan.

Om die terugkerende vraag het beste te beantwoorden en ervoor te zorgen dat alle energie en middelen op de juiste manier worden ingezet, zullen ze enkele onderliggende vragen moeten beantwoorden.

Met wie zou ik moeten praten?

Een van de meest belangrijke lessen die mijn moeder leerde in haar jaren binnen de inlichtingendiensten was dit: je netwerk houdt je veilig. Daarom moeten managers binnen de IT krachtige persoonlijke en professionele netwerken opbouwen en onderhouden.

Ik vroeg onlangs de ongeveer 60 directeuren tijdens een workshop bij de Ohio State University: "Als jouw CEO naar je toekomt en zegt dat hij graag drie provocatieve meningen zou willen horen over de toekomst van werk, naar wie zou je hem dan verwijzen?" De antwoorden waren verhelderend.

Van de directeuren zei 75 procent dat ze digitale pioniers en ondernemers zouden aanbevelen, zoals Elon Musk, Mark Zuckerberg, Larry Page en Sergey Brin. Die aardverschuiving in de meningsvorming ondersteunt het besef dat als je de toekomst wilt kennen, je de toekomst moet zijn.

Andere antwoorden waren leiders in HR (9 procent), futuristen (de workshop werd gegeven door een futurist, 8 procent) en de jeugd, de Amerikaanse president, succesvolle CEO's van digitale bedrijven en vooraanstaande CIO's (4 procent). Niemand stelde een economist voor, overigens,

Met wie praat jij als je validatie zoekt dat de dingen waaraan je werkt ook de dingen moeten zijn waaraan je zou moeten werken?

Wat zou ik daarna moeten doen?

De CISO bij een bedrijf in kritieke infrastructuur weet zich een gesprek te herinneren die ze voerde met de nieuw aangestelde (en nogal jonge) CISO bij een multinational.

Met veel energie en enthousiasme somde de jongere CISO de vele dingen op die staan op zijn nog-te-doenlijst. De oudere CISO gaf het advies dat het haar beter leek prioriteiten aan te leggen omdat niemand al die taken gelijktijdig zou kunnen uitvoeren. Met een oneindig lange te-doenlijst is het belangrijk een volgorde aan te brengen.

Ben jij tevreden met de methode waarmee je beslist hoe je je taken prioriteert of rangschikt?

Waar/wanneer zijn er kantelpunten?

Om te bepalen waar je je inspanningen op moet richten heb je eerst een algeheel beeld nodig van wanneer grote technologieveranderingen en disrupties zich waarschijnlijk voordoen.

Jam Cramer sprak tijdens een interview met Jeff Immelt, CEO van GE, over een tijd waarin robots al het werk zouden doen, de Robocalypse. Immelt vond dat extreme automatisering, als het al gebeurt, minstens 30 jaar in de toekomst zou liggen. He zei dat hij zijn huidige investeringen richt op arbeidsproductiviteit - waarbij de werknemers van GE de tools hebben die ze nodig hebben om zo productief te zijn als mogelijk. "We maken onze medewerkers slimmer. En daarna zien we wel wat we verder gaan doen."

[h]Wat denk jij wat kan gebeuren?[/h}

Ik ben al een lange tijd een futurist in IT. De uithangborden van het IT-ecosysteem (zoals startups, investeerders en handelsbeurzen) worden vaak uitvergroot. Persberichten, marketingpitches en keynote-voordrachten zitten extreem vol met superlatieven. Er is tegenwoordig een generatie van managers die hun succes voornamelijk heeft te danken doordat ze niet alles geloven wat leveranciers hun vertellen.

We gaan naar een wereld toe waarin succes gebaseerd zal zijn op het rotsvaste geloof dat grote dingen kunnen worden bereikt met de tools die we voorhanden hebben. We leven niet langer in een wereld waarin de toekomst altijd de toekomst blijft.

NASA's Jet Propulsion Lab is waarschijnlijk een van de meest spannende plekken op deze planeet om te werken. Zesduizend wetenschappers, engineers en anderen werken aan planeetreddende, planeetkennende en melkwegbegrijpende projecten. Hun charismatische chief technology and innovation officer, Thomas Soderstrom, gelooft dat de belangrijkste drijfveer achter onze huidige revolutionaire tijd het algemene geloof bij de mensen is dat fantastische dingen "kunnen worden bereikt - snel en tegen lage kosten. Dat is pas echt de revolutie."