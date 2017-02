Vrouwen en IT: een logische combinatie

Mannen en IT klinkt logischer in de oren dan de combinatie vrouwen en IT. Niet gek, want wij krijgen deze stereotypering met de paplepel ingegoten. Met dit statement werd het IT Diamonds event geopend. In een video die zich afspeelde in een speelgoedwinkel werd duidelijk dat onze maatschappij hierop is ingericht. De speelgoedwinkel heeft een jongens- en een meisjesafdeling, waarbij de jongens kunnen kiezen uit stoere auto's en meisjes uit vrouwelijkheid in de hoogste vorm, een Barbie.

Het IDG Contributor Network geeft jou als IT-professional of opiniemaker een platform als je je kennis of mening wil delen met collega's via de websites van IDG: CIO.nl, CSO.nl, Computerworld.nl, Webwereld.nl en CxO.nl. Analisten, experts en IT-professionals kunnen deelnemen aan het platform als zij hun collega's van originele content kunnen voorzien. We accepteren geen promotionele bijdragen of herschreven content. Deelname kan worden aangevraagd via contributor@idg.nl

Diversiteit en inclusie

Computer Futures organiseerde dit event voor de tweede keer. Het centrale thema was Talent Leadership in the Digital Age, waarin organisaties te maken hebben met talentontwikkeling van huidig en toekomstig potentieel. Dit onderwerp trok een breder publiek dan vorig jaar. Waar toen vooral vrouwelijke IT-talenten present waren, kwam nu een gemixt gezelschap van mannen en vrouwen, werknemers en werkgevers bijeen om inspiratie op te doen. Meer diversiteit en inclusie op de werkvloer is tenslotte een uitdaging die je met elkaar moet aangaan. En dat het een uitdaging is, blijkt wel uit praktijkverhalen. Juist doordat niet alleen succesverhalen werden gedeeld, maar ook obstakels en valkuilen, ontstond echt een 'wij-gevoel'. Met alle bezoekers tegen stereotypering, vooroordelen, glazen plafonds en hokjesdenken. Maar wat hebben we dan wel nodig?

Een droom én groot doorzettingsvermogen: dat is het fundament voor meer vrouwen in tech, blijkt uit de presentaties van Sherry-Ann Sprock (Lead Principal Recruiter, Computer Futures) Janneke Niessen (CIO, Improve Digital), Frank van Nistelrooij (SVP & Global Shell BU leader, CGI) en Kim Lammers (voormalig tophockeyster). De belangrijkste inzichten op een rij:

Inspiratie voor tech-talent

Het glazen plafond bestaat niet. Laat je er dus niet door beperken! Dit zijn de bemoedigende woorden van Sherry Ann Sprock. "Fake it till you make it", en dat zonder te liegen, legt ze uit. Het gaat erom dat je het momentum niet voorbij laat gaan door bescheidenheid. Volgens Kim Lammers kun je pas excelleren als je focust op je talent en op wat je bijdraagt aan het geheel.

Staar je niet blind op je tekortkomingen. Maar bovenal: laat je niet uit het veld slaan door tegenslag, zo valt er bij haar tussen de regels op te maken. En als één iemand doorzettingsvermogen uitstraalt dan is zij het wel.

Inspiratie voor de tech-werkgever

Als je de man-vrouwverhouding daadwerkelijk wilt veranderen, moet je soms langer wachten op de juiste kandidaat. Formuleer concrete doelen en doe geen concessies. Op die manier val je volgens Frank van Nistelrooij minder snel terug in oude gewoontes. Hij roept op om te werken aan een actieve cultuur van diversiteit, een wezenlijk verschil met een passieve cultuur van gelijkheid. Janneke Niessen geeft een voorbeeld van diversiteit binnen haar eigen organisatie. Zo is de CTO van Improve Digital weliswaar blind, maar wel de beste man op die plek! Vooroordelen zijn volgens haar vooral je eigen beperking. Lammers onthult dat haar hockeycoach Max Caldas als geen ander optimaal gebruik wist te maken van de diversiteit van de ploeg. Team is king.

Draag je steentje bij

Veel inzichten tijdens het event zijn van toepassing op zowel talenten als werkgevers. Zo kunnen we allemaal een steentje bijdragen aan de beeldvorming van de sector. Niet alleen mag het zogeheten stoffige imago wel wat sexyer, maar het beeld mag ook zeker completer. Veel mensen leggen de link bijvoorbeeld niet tussen tech en healthcare. Terwijl technologische innovaties hier wel degelijk het verschil maken. De bewustwording van de breedte van het vakgebied zou al moeten beginnen bij kinderen, zij zijn immers het talent van morgen. Op de vraag: "Wil je werken in IT?" zeggen ze nee. Maar vraag je of ze willen werken bij het hippe Instagram, dan kun je op heel andere reacties rekenen. Belangrijk is daarom dat iedereen zich medeverantwoordelijk gaat voelen voor deze uitdaging. Dan blijft 'Let's change the game' niet alleen een enthousiasmerende uitspraak, maar zorgen we er daadwerkelijk voor dat vrouwen en IT net zo'n logische combinatie worden als mannen en IT.

.