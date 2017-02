10 grandioze werkplekken van de toekomst

Het kantoor van de toekomst

De werkomgeving die we kennen als "kantoor" is flink veranderd in de laatste jaren. Weg zijn de schrijfmachines, ladekasten en faxmachines. Maar ook is de desktopcomputer al bijna verdwenen en zijn we de hype voorbij van de staande bureaus en de rustkamers voor een dutje. De koffiemachine heeft het nog wel overleefd, al zien we in sommige kantoren een heuse barista in dienst. O ja, soms wordt er nog gevraagd naar een nietmachine.

Wat heeft de toekomst voor ons in petto als het gaat om "het kantoor", waar zovelen van ons nog steeds hun dagen slijten? We kijken op de volgende pagina's naar enkele nieuwe technologie├źn die onze werkomgeving revolutionair gaan veranderen. We kijken vooral naar opmerkelijke ontwikkelingen, gewaagde idee├źn en onmogelijk voor te stellen ontwerpen. We blijven wel weg van de ontwikkeling van kunstmatige intelligentie, wat weer een geheel ander verhaal is.