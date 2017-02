Apples grote dilemma: is Tim Cook de nieuwe Steve Ballmer?

Apples aandelenkoers is op zijn top momenteel en er is nogal wat rumoer omtrent de aanstaande iPhone 8. Velen in de media voorspellen monsterachtige verkoopcijfers van de herontworpen iPhone op het moment dat het op de markt komt.

Maar gaat al die positiviteit rond Apple voorbij aan de mogelijkheid dat het bedrijf langzaam wegglijdt in dezelfde afgrond als Microsoft deed op het moment dat Bill Gates vertrok en Steve Ballmer CEO werd?

In een artikel bij Forbes, geschreven door Adam Hurting, wordt de mogelijkheid geopperd dat Tim Cook Apple leidt naar eenzelfde situatie waarin Microsoft zich zag nadat Ballmer CEO werd.

En het is niet alleen Hurting die die interessante gelijkenissen tussen Ballmer en Cook was opgevallen. Steve Blank bij VentureBeat beschreef al in oktober van het afgelopen jaar hetzelfde.

Als je beide artikelen leest, wordt het erg pijnlijk voor Cook en Apple. Wie heeft er ooit kunnen denken dat we Tim Cook ooit zouden vergelijken met Steve Ballmer? Maar beide schrijvers hebben een punt, omdat Apple in feite "het iPhone-bedrijf" is geworden, waarbij alles draait om de iPhone en het maximaliseren van de winsten uit zijn bestaande klantenbestand. Dat doet denken aan Microsoft onder Ballmer, waar eveneens geen nieuwe baanbrekende producten meer verschenen, en slechts de bestaande klantenbasis werd uitgemolken.

Bij Apple is de visie en passie van Steve Jobs allang al verleden tijd, en nu hebben we voortploeterende en doodsaaie leiderschap van Pijplijn Tim (die telkens zegt dat Apple "prachtige dingen" in zijn productpijplijn heeft zitten, maar op een of andere manier komt het nooit bij klanten terecht).

De mishandeling van de Mac

Een goed voorbeeld in hoe Apple zich een Ballmer-achtige focus aanmeet ten opzichte van de iPhone is hoe het bedrijf de Mac heeft verwaarloosd. De iPhone is de geldmachine van Apple op dezelfde manier als waarop Windows dat was voor Microsoft, en je ziet dezelfde soort blinde devotie voor de iPhone als we bij Microsoft ooit zagen voor Windows. Daarin volgt Tim Cook zeker weten de voetstappen van Steve Ballmer.

Ik heb al eens eerder geschreven over de Mac, in dit artikel.

Inderdaad, de Mac is niet langer een prioriteit voor Apple, en dat maakt dat sommige gebruikers vluchten uit het ecosysteem van Apple. Die hebben vaak al jarenlange gebruikerservaring met de Mac, maar zijn het wachten op productupdates zat en besluiten nu dan toch maar te migreren naar Windows-computers.

Je weet dat Apple een verkeerde weg is ingeslagen als Mac-gebruikers het opgeven en het schip verlaten. Kan je eenzelfde situatie voorstellen in het geval Steve Jobs nog aan het roer van Apple had gestaan? Ik denk eigenlijk dat er regelmatig nieuwe Macs de fabrieken uit zouden komen, of anders zouden er koppen rollen bij Apple.

Apples geschrapte producten en gemiste kansen

Het is niet alleen de Mac die niet genoeg aandacht krijgt van het managementteam van Apple. Ik heb nog niet eens genoemd dat Apple blijkbaar de populaire Airport-routers heeft geschrapt, en ook stopt met zijn computerbeeldschermen. De klanten van Apple zijn gewend alles wat ze nodig hebben te kunnen kopen van Apple, maar nu is dat niet langer mogelijk en moeten ze producten van andere bedrijven gaan kopen.

