Het einde van de server is in zicht

In de laatste tien jaar hebben IT-organisaties en hun softwareteams langzaam maar zeker afscheid genomen van het managen van hardware in hun datacenters en huren capaciteit van IaaS-leveranciers als AWS en Microsoft Azure. Het komt zelden voor dat een softwareteam unieke waarde haalt uit het managen van hardware, dus de mogelijkheid om die zwaar drukkende taak over te doen aan IaaS-leveranciers werd door softwareteams over de hele wereld met luid applaus verwelkomd.

De eerste golf in het IaaS-gebruik kenmerkte zich door het repliceren van datacentergebruik naar de cloud. Als een team bijvoorbeeld 10 machines had staan in zijn datacenter dan creëerde het 10 VM's in een IaaS en kopieerde het elke server naar de cloud, één voor één. Dat werkte goed genoeg, maar het duurde niet lang voordat de industrie zich realiseerde dat IaaS niet slechts een manier was om hardwaremanagement af te stoten. In tegendeel, het is een volkomen andere manier om applicaties te bouwen, met veel grotere kansen om te benutten.

De volgende stap: serverless computing

Serverless computing is de volgende stap in die reis. Met serverless computing kan een softwareteam zich beperken tot het uploaden van functies en het verder aan de IaaS-leverancier overlaten hoe die functies worden uitgerold en uitgevoerd. De IaaS-leverancier is tevens verantwoordelijk voor het schalen van de infrastructuur waarin functies presteren zoals verwacht ongeacht hoe vaak ze worden aangesproken. Het enige waarover het softwareteam zich mee bezig hoeft te houden is het schrijven van de code en het uploaden naar de IaaS-leverancier.

Teams hoeven dus voortaan geen rekening meer te houden met op welk soort machines de code op moet draaien, hoeveel machines er nodig zijn op piekmomenten, of die machines de laatste patches hebben, of de beveiligingsinstellingen op de machines goed zijn, enzovoorts. Het team hoeft zich daarentegen slechts bezig te houden met het schrijven van geweldige code, terwijl de IaaS-leverancier verantwoordelijk is voor het schalen ervan.

Een voorbeeld uit de praktijk: neem een applicatie die gebruikers in staat stelt foto's te uploaden voor het automatisch verwijderen van rode ogen. Als het team zijn eigen hardware beheert en het aantal servers voor die applicatie is wat te ruim begroot (en relatief weinig foto's worden geüpload), dan staan de servers grotendeels niks te doen, een belangrijke kostenpost. Maar als het aantal servers te krap is begroot zullen gebruikers significante vertragingen meemaken in het gebruik ervan. Natuurlijk zijn er diensten om automatisch mee te schalen op zulke momenten, maar daar moet je dan weer management op zetten. Serverless computing maakt aan al dat extra gedoe een einde.

IaaS kan een last zijn

Serverless computing biedt niet alleen voordelen aan softwareteams door het wegnemen van de zorg voor hardware, maar het kan tevens flink de kosten drukken. In een wereld waarin VM's nog direct worden gemanaged zit er altijd te veel capaciteit in het systeem, wat directe kosten met zich meeneemt. Daarnaast bieden de meeste IaaS-leveranciers kortingen aan teams die een contract afsluiten met daarin 'gereserveerde' capaciteit.

Dat allemaal geeft een onwelkome extra last voor softwareteams. Niet alleen moeten ze de machines managen, maar tevens gokken wat voor capaciteit ze nodig hebben volgend jaar en langetermijncontracten afsluiten met hun IaaS-leverancier. Als een team de behoefte overschat verkwist het geld door gereserveerde capaciteit in te kopen die niet wordt gebruikt. Als het aan de andere kant de behoefte onderschat, betaalt het de volle prijs bij het inkopen van extra capaciteit buiten het lopende contract. Deze financiële gok is een bekend en onplezierig gegeven voor de mensen die belast zijn met het budget voor IaaS.

Serverless computing maakt een einde aan dergelijke gokspelletjes. In de serverloze wereld hoeft het team alleen maar code te uploaden en hoeft er niet te worden nagedacht over capaciteit of het afsluiten van meerjarencontracten in het reserveren van servers.

