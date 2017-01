Teams krijgen de controle, managers worden passanten

Van onze oude, overwegend industriële, samenleving blijft maar weinig over door de digitalisering, stelt Alexander Markowetz. Deze IT-onderzoeker uit Bonn bekritiseert 'het fantasieloze laveren van managers' en 'hun falende strategieën'.

Traditionele bedrijven komen niet los van hun hiërarchische structuren, terwijl start-ups intussen als flexibele zelfstandige eenheden opereren en in hoog tempo producten via hun platformen aanbieden. Sectoren zoals de boek- en detailhandel, de hotelsector en taxibedrijven hebben deze les al hardhandig geleerd. Ook in de verzekeringsbranche leeft de angst voor digitalisering.

Zijn leidinggevenden nog wel nodig?

Thorsten Petry, professor voor organisatie en personeelsmanagement aan de Business School in Wiesbaden, gelooft dat digitalisering bedrijfsculturen en ook hun leiderschapsstijlen zal veranderen. Helemaal zonder leidinggevende zal het niet gaan. De hiërarchie zal niet geheel verdwijnen, zegt Petry. Hij presenteert een 5-punten model voor leidinggeven met als kernpunten:

- Netwerken

- Openheid

- Flexibiliteit

- Participatie

- Vertrouwen

In workshops leert Petry bedrijven dit model te hanteren. Al geeft hij zelf ook aan dat een 2-daagse workshop niet voldoende is een bedrijfsstructuur te veranderen. "Veel bedrijven erkennen dat ze de interne stijl van leidinggeven moeten aanpassen. Veel bedrijven doen dit door nieuwe werkvormen te introduceren zoals scrum, design thinking of aanverwante technieken". Petry raadt bedrijven aan hun opleidingscatalogi aan te passen en leidinggevenden verder te trainen in coaching technieken.

Oude sociale verhoudingen vormen een hindernis

Alexander Markowetz merkt op dat managers en HR-adviseurs hun houding aan moeten passen. Binnen veel bedrijven bestaat er nog een cultuur van argwaan tussen werkgever en werknemers.

"Bedrijven hebben in het verleden grote schade aangericht. Een aanhoudende serie reorganisaties hebben geleid tot het verlies van vele arbeidsplaatsen", aldus Markowetz. Als nu dezelfde managers oproepen tot het vernieuwing van de organisatie, roept dat bij de medewerkers vooral angsten op. Worden er opnieuw arbeidsplaatsen geschrapt?

De zorgen zijn ook terecht, want de digitalisering gaat ook arbeidsplaatsen kosten. "Daarom moeten ondernemingen eerlijk aangeven: Als je ons helpt je eigen baan weg te bezuinigen, zorgen wij ervoor dat je ander werk vindt of vervroegd met pensioen kan", stelt de professor voor.

De angst voor werkloosheid remt het enthousiasme van veel kenniswerkers. Daarnaast lopen werk en privé steeds meer in elkaar over, vaak ten nadele van de werknemer. Markowetz adviseert: "In een kenniseconomie moet er een holistische kijk zijn op de werknemers. De manager moet begrip hebben voor het privéleven van zijn medewerkers. Wie een hypotheek en schoolgaande kinderen heeft, heeft zekerheden om nodig warm te kunnen lopen voor digitalisering en veranderingen."

Spiraalvormige carrière

Op het visitekaartje van Hermann Arnold staat 'coach'. "Het is mijn missie medewerkers zaken te laten uitproberen, ook als deze fout kunnen gaan", zegt de oprichter en CEO van Haufe-Umantis. Bekend werd Arnold nadat hij zijn directeursfunctie opzegde en zijn opvolger vervolgens door zijn medewerkers liet kiezen. Geen makkelijke keuze, beaamt Arnold, maar wel eentje waarvan hij nog steeds overtuigd is. Via een YouTube-video vertelt hij over zijn ervaringen en roept managers op hetzelfde uit te proberen.

Kort na deze stap, besloten meer leidinggevenden van Haufe-Umantis zich te laten verkiezen voor hun eigen functie. Het doel was om op deze manier meer medewerking vanaf de vloer te krijgen voor hun eigen werk. Tegenwoordig stellen de medewerkers jaarlijks hun eigen leidinggevenden aan. "Het helpt als leidinggevenden één keer per jaar kijken naar hun doelen en of ze nog de juiste persoon op de juiste plek zijn."

Arnold noemt dit een "spiraalvormige carrière", waarbinnen een manager een periode als teamlid werkt, zo nieuwe ervaringen opdoet en dan weer verder solliciteert naar een nieuwe leidinggevende functie. "Wij hebben een bedrijfscultuur ontwikkeld waar het makkelijk is om zonder gezichtsverlies een demotie te krijgen", legt Arnold uit.

Al geeft hij wel aan dat sommige niet gekozen leidinggevenden ervoor kiezen om het bedrijf toch te verlaten. Maar voor werknemers die met deze structuur van leidinggeven te maken krijgen, vormt het pure winst. "Als een leidinggevende telkens alleen maar richting het hogere kader beweegt, vergroot dit ook de druk. Zeker voor diegenen die al voelen dat ze niet uitblinken", merkt de 41-jarige Arnold op.

Meestal tonen andere leidinggevenden respect voor de leidinggevende die dan aftreedt. Moeilijker is het om de voormalige leidinggevende weer in het team te laten opgaan, vooral als medewerkers ontevreden waren met de stijl van leidinggeven. Terugtreden betekent ook een teruggang in salaris. Niet zo'n hele makkelijke opgave, omdat dit toch door vrienden en familie vaak als falen wordt gezien.

Klein beginnen

Maar Arnold benadrukt dat een bedrijf met kleine stappen kan beginnen, door bijvoorbeeld de medewerkers meer inspraak te geven bij het werven van nieuwe collega's. Haufe-Umantis stimuleert zijn medewerkers dan ook om zich tevens te bemoeien met de bedrijfsstrategie. "We kunnen alleen innoveren met moedige medewerkers". Succesvolle ideeën worden in de dagelijkse gang van zaken uitgerold.

In tijden van digitalisering nieuwe managementstijlen uitproberen is natuurlijk wel een riskant experiment. Al bestaan er geen kant-en-klare oplossingen die op elke organisatie van toepassing zijn, toch zou elk bedrijf zich hier mee bezig moeten houden. Niet veranderen is achterblijven en uiteindelijk wellicht buitenspel staan.

Key take-offs

- Digitaliseren betekent het herwinnen van vertrouwen

- Digitaliseren is alleen succesvol in samenwerking met de - medewerkers

- De klassieke rol van leidinggevende verandert, veel leidinggevende functies worden alleen nog ad interim ingevuld.

- Vertrouwen en participatie van medewerkers zorgen voor een blijvend succes van bedrijven.