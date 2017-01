Meer dan de helft van alle arbeid wordt geautomatiseerd

McKinsey Global Institute zegt dat minstens de helft van alle werkgerelateerde activiteiten van vandaag zal worden geautomatiseerd. Maar dat zal pas in 2055 zijn. Of in 2035. Of wellicht in 2075. Wanneer het precies zal zijn hangt af van verschillende factoren, zoals doorbraken in kunstmatige intelligentie en de economische omstandigheden, zegt Michael Chui, de auteur van het onderzoeksrapport van McKinsey. Er werden 800 beroepen en 2000 werktaken geanalyseerd.

Het rapport houdt het verrassend sober in een tijd waarin onderzoekers en koppen in media doen voorkomen dat zelfrijdende auto's, het afleveren van goederen door drones, robots bij de receptie en een overvloed aan andere technologische innovaties de meeste banen zullen vervangen.

Automatisering voornamelijk in herhalende taken

Automatisering kan de prestaties van bedrijven verbeteren door het wegnemen van fouten en het verbeteren van kwaliteit en snelheid, waardoor resultaten worden bereikt die voorbij gaan aan de menselijke mogelijkheden. Automatisering zorgt ook voor een flinke boost aan productiviteit, versterkt de economische groei en helpt de effecten van de vergrijzing in veel landen te dempen, zegt Chui. Maar de werkelijke impact op beroepen is moeilijker in te schatten.

Chuii zegt dat slechts 5 procent van alle beroepen volledig geautomatiseerd kunnen worden en dat 60 procent van alle banen 30 procent aan activiteiten kent die geautomatiseerd kunnen worden. Maar automatisering zal grotendeels werktaken aanvullen in plaats van vervangen en bepaalde activiteiten eerder stroomlijnen dan dupliceren.

Activiteiten die het eerst zullen worden geautomatiseerd zijn fysieke taken in goed gestructureerde en voorspelbare omgevingen. Ook het verzamelen en verwerken van data is een van de eerste activiteiten die volledig kunnen worden geautomatiseerd. Zulke voorspelbare taken, die in westerse economieën zeker voor 51 procent van alle activiteiten tellen, komen het meest voor in de maakindustrie, in de horeca en in de retail.

Machines en mensen zullen elkaar aanvullen en stimuleren daarmee economische groei. Dat is tevens een favoriete stelling van technologieleiders als Ginni Rometty, CEO van IBM, die op het World Economic Forum zei dat het niet gaat om 'mens of machine', maar om een symbiotische relatie waarin machines mensen aanvullen.

De meeste arbeiders die worden weggeautomatiseerd vinden andere banen, waarbij werknemers worden gedwongen nieuwe vaardigheden te leren en moeten wennen aan nieuwe werkprocessen. "We hebben iedereen nodig in de arbeidsmarkt, plus de robots om de economische groei te bereiken die we nodig hebben, en dus moeten we nieuwe banen en taken creëren", zegt Chui.

