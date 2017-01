De wetten van Darwin bepalen jouw digitale succes

We zitten volop in de natuurlijke selectie.

Consumenten kopen jouw producten en diensten vanwege de betrouwbaarheid. Partners zoeken jouw steun vanwege stabiliteit. Medewerkers komen jouw bedrijf versterken vanwege de voorspelbaarheid van de resultaten. Maar disruptieve innovatie doet zich voor als de gangbare praktijk niet meer leidt tot voorspelbare resultaten. Onze moderne kennisintensieve economie is afhankelijk van onze organisatorische capaciteiten. Heeft jouw bedrijf moeite om in te zien waarom je marges wegsmelten? Een onzichtbare of vermomde disruptie kan het antwoord zijn.

De worsteling van het bestaan

Charles Darwin's The Origin of Species is zonder twijfel een van de belangrijkste boeken in de menselijke intellectuele historie. In dit rudimentaire boek ontwikkelt Darwin de onderbouwing van waarom de stelling van speciale selectie niet correct is en waarom de theorie van natuurlijke selectie plausibeler is. Die evolutietheorie werd later ondersteund door respectabele wetenschappers: de transformatie van soorten in de tijd heeft zich daadwerkelijk voorgedaan. Darwins uiteenzetting hield in dat variantie geen uitzondering is maar eerder een onontkoombaar gevolg van samenhangende processen. De oorzaken van veranderlijkheid en de moeilijke onderscheiding tussen varianten en soorten waren niet de enige uitdagingen voor Darwin. Tegenwoordig maakt een complex ecosysteem van diensten en producten het eveneens moeilijk om echte waardevolle innovaties te herkennen in markten met meerdere aanbieders.

In de worsteling om bestaansrecht nemen veel innovators onterecht aan dat natuurlijke selectie een concurrentieslag tussen individuen vergt. Darwin definieert die worsteling niet tussen individuen als concurrenten maar eerder metaforisch waarin predatie, parasitisme of omgevingsvoorwaarden een nieuwe worsteling dicteren. Natuurlijke selectie elimineert concurrentie. Alle innoverende organisaties van deze tijd moeten aandacht besteden aan de lessen over selectie in de strijd om het overleven - een moderne strijd van verscheidenheid door innovatie en voorspelbare resultaten. Binnen markten moet minder gekeken worden naar de buren en meer naar ongerelateerde markten en de spelers daarin, om zo betere inzichten te krijgen in innovatie. Je concurreert niet meer met de zakelijke buur..

Natuurlijke selectie herschikt de regels

Marktleiders zoeken naar de game-changers van morgen. Zal een nieuwe technologie de efficiëntie verbeteren? Verandert het huidige businessmodel? Hoe gaan we morgen de concurrentiestrijd aan in deze explosieve deeleconomie? Er zijn meerdere methoden om ervoor te zorgen dat je zakelijk overleeft. De beste methode is dat spelers zich ontwikkelen en aanpassen. Winnaars bepalen de nieuwe regels en dus de wedstrijd.

Dit jaar geeft kansen - die er vorig jaar nog niet waren. Het begin van het nieuwe jaar geeft tevens uitdagingen die we eerder nog niet kenden. Start met deze vragen voordat je je agenda bepaalt.

Creëert jouw organisatie waarde?

Heeft jouw organisatie de juiste strategie en maakt het goede beslissingen in het bepalen van toekomststrategieën?

Concurreert jouw organisatie of werkt het samen? Bouwt jouw organisatie bijvoorbeeld muren voor de concurrentie of werkt het samen met onverwachte partners?

Speel je een oud spel of bepaal je een nieuw spel?

Heeft jouw organisatie duidelijk voor ogen wie je kan aanvullen?

Natuurlijke selectie kan voorkeursvarianten omarmen en nadelige varianten verwerpen. Net als bij de natuurlijke selectie van dieren zullen niet alle inferieure bedrijven direct worden vernietigd, maar evolueren ze zichzelf uit het bestaan. Darwin stelde dat natuurlijke selectie "dagelijks, elk uur, door de hele wereld, elke variant test, en daarin verwerpt wat slecht is en alles wat goed is bewaart en verbetert." Gebeurt dat ook niet in het bedrijfsleven - elk uur en elke dag? De verandering die we nu ondergaan is natuurlijke selectie. Houd de waarde die je organisatie toevoegt in de gaten als omstandigheden veranderen. Staat jouw organisatie op het punt zich uit het bestaan te evolueren?