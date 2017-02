8 technologieën die bedrijven revolutionair veranderen

Gezien de toenemende dynamiek van de technologische vooruitgang in de laatste jaren is het managers niet aan te rekenen dat ze zich overvallen voelen of ontmoedigd raken. Toen PwC in het kader van de jaarlijkse algemene CEO-enquête met managers sprak, gaf 61 procent aan dat ze de snelheid waarmee technologie hun branche verandert met bezorgdheid volgen.

Meer en meer topmanagers hebben tegenwoordig een groot technisch inzicht en zijn zelfs vaak enthousiaste over de technologievisie van hun onderneming. Wel vindt een groeiend aantal van hen dat de digitale kentering zowel goed als slecht kan uitpakken. Over het algemeen is het echter aannemelijk dat de meeste managers het moeilijk vinden tijd te vinden en energie op te brengen om de technologische vooruitgang, die verandering in alle branches en overal ter wereld versnelt, bij te houden.

Geen eenduidige oorzaak, maar meerdere

De verandering in ranking van toonaangevende ondernemingen de laatste jaren laat zien dat ontelbaar veel ondernemingen een afwachtende houding aannemen wanneer het om de nieuwste innovaties gaat. Omdat ze in de veronderstelling zijn dat het slechts om een kortdurende trend gaat die de komende decennia weinig invloed zal hebben, haken ze niet in op nieuwe ontwikkelingen en lopen vervolgens de kans mis. Toch is er sprake van een kentering.

Met zekerheid is vast te stellen dat de geschiedenis van de mensheid één van verregaande veranderingen is: als een stortvloed van innovaties waar vernieuwers flink van hebben kunnen profiteren. Strikt genomen beginnen eigenlijk alle baanbrekende technologische ontwikkelingen als een megatrend. Uniek is in de 21e eeuw toch de vertegenwoordiging van technologie: deze reikt ver, diep en heeft impact op alle facetten in de maatschappij .

De redenen voor snelle, technologische veranderingen

Managers vanuit de hele wereld onderkennen deze veranderingen en zijn zich bewust van het belang ervan. Technologische vernieuwing gaat snel en speelt zich tegelijkertijd op verschillende gebieden af, zoals in de gezondheidszorg of de industriële productie. Dat ligt aan een aantal factoren, die invloed hebben op de industriële resultaten.

Makkelijker toegang tot technologie: Zowel (mobiele) apparaten voor het lezen en verwerken van data als benodigde opslagtechnologieën en datakabels krijgen steeds meer capaciteit en zijn bovendien betaalbaar, waardoor we meer en langer met elkaar communiceren.

Eenvoudiger gebruik van technologie: Terwijl tot voor kort het gebruik van technologie nog aan diegenen voorbehouden was, die een relevante opleiding gevolgd hadden en hun programmeercommando's en database-query's kenden, is het tegenwoordig voor "de gewone mens" al veel toegankelijker gemaakt. De standaard grafische interface is al van het dagelijks gebruik bekend (consumerisering), ook complexe feiten worden steeds eenvoudiger weergegeven. Met gamification wordt geprobeerd om het omgaan met technologie op een speelse en eenvoudige wijze te leren.