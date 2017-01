Wat er verandert in het personeelsbeleid van bedrijven

Technologie is één ding, maar relaties met je medewerkers is meer dan technologie alleen.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van The Workforce Institute, onderdeel van Kronos. "Elk jaar vragen we onze adviesraad naar wat zij denken dat de belangrijkste trends worden in het nieuwe jaar. Vervolgens nemen we die voorspellingen en passen die in in grotere trends", zegt Joyce Maroney, directeur van The Workforce Institute.

Dit kun je dit jaar verwachten.

1. Het jaar van de middelmanager

Organisaties spenderen aan de top veel tijd en geld aan het ontwikkelen van een strategische visie, en op de werkvloer aan het betrekken van medewerkers. Maar dat slaat een belangrijk onderdeel van de gehele optelsom over: het middelmanagement, zegt Maroney.

"We weten dat werknemers een bedrijf binnenkomen, maar ze verlaten een manager. Managers hebben de grootste impact op het werkplezier en de prestaties van mensen. En de concurrentiestrijd om talenten is stevig, vooral in tech, en dus hebben werknemers meer opties. Dat betekent dat organisaties meer aandacht moeten schenken aan de betrokkenheid van medewerkers en zaken als management- en leidersschapontwikkeling in hun huidige personeelsbestand. En middelmanagers zijn precies de mensen die dat moeten doen", zegt Maroney.

Slimme bedrijven investeren in 2017 in front-line management als middel om waardevolle medewerkers betrokken te maken en vast te houden, zegt Maroney. Daarnaast beseffen die bedrijven zich dat middelmanagers cruciaal zijn in de transparante en authentieke communicatie tussen het topleiderschap en de bredere werkvloer.

"Goede managers zijn essentieel in het identificeren van doelen en strategieën, die te vertalen in behapbare stukken uitvoering op de werkvloer en die weer samen te voegen naar de grotere bedrijfsdoelen."

2. Focus op werkbeleving om betrokkenheid te vergroten

Succesvolle bedrijven werken hard aan het leveren van een superieure klantbeleving om zo merkloyale klanten te lokken, te betrekken bij het merk, vast te houden en te bewerken. Organisaties gaan een zelfde aanpak hanteren met hun personeel, zoekend naar wegen om de medewerkersbeleving makkelijker, meer lonend, meer transparant en diepgaander te maken, meldt het rapport..

"We denken dat we in 2017 meer parallellen zullen zien tussen de klantbeleving en de medewerkersbeleving, omdat dezelfde principes gelden. Organisaties moeten begrijpen wat het meest belangrijk is, en dat start met luisteren. In dit geval is het vragen naar welke voordelen het meest belangrijk zijn voor je medewerkers. Welke technologieën, training en processen kunnen medewerkers productiever maken zonder dat er gevaar is voor een burn-out? Hoe kan het meten van prestaties worden verbeterd zodat medewerkers direct feedback krijgen zonder dat het de managers te veel belast?", zegt Maroney.

Maar helaas spenderen veel organisaties meer aan het binnenhalen van nieuw talent dan aan het ontwikkelen van het talent dat ze al binnen hebben. Dat moet veranderen als bedrijven succesvol willen blijven in een overspannen arbeidsmarkt.

Op de volgende pagina: gebuik mensendata op mensenproblemen op te lossen.