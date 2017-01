10 briljante TED Talks over robotics en kunstmatige intelligentie (AI)

Intelligentie machines maken menselijke ethiek belangrijker

Zeynep Tufekci is een assistent-professor aan Harvard Berkman Center for Internet and Society en is gespecialiseerd in de impact van big data en algoritmen en hoe technologie invloed heeft op maatschappelijke trends. In deze TED Talk onderzoekt Tufekci de valkuilen van kunstmatige intelligentie en de mogelijke toekomstige mislukkingen in een maatschappij die daarop niet goed is voorbereid. Tufekci gelooft dat de menselijke moraal steeds belangrijker wordt in een tijdperk van kunstmatige intelligentie en emotioneel intelligente machines.