Technologie zorgt voor rampspoed in de komende 20 jaar

In het jaar 2035 automatiseren developers vele banen weg. Investeringen in kunstmatige intelligentie en robotics zijn torenhoog opgelopen, waardoor er nog meer banen verdwijnen. Een wereld die nog meer 'connected' is dan nu het geval is zal de verschillen in de wereld groter maken in plaats van kleiner en zal het nationalisme en populisme verder aanwakkeren.

Dat staat in een nieuw rapport van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Het Global Trends-rapport wordt elke vier jaar uitgebracht door de National Intelligence Council van de Verenigde Staten, vlak voor de installatie van een nieuwe of terugkerende president.

Volgens de editie van dit jaar komen er donkere tijden aan, en de snelle technologische vooruitgang is daar mede debet aan.

Het rapport is opgeleukt met een aantal mogelijke toekomstige "verrassende" nieuwsartikelen, zoals:

Op 3 februari 2019 melden media: "China koopt onbewoond eiland bij Fiji om militaire basis te vestigen." De overheid van Fiji verkoopt het eiland (relatief vlak bij Hawai) voor 850 miljoen dollar.

Op 13 mei 2019 wordt bekend dat "Mexia het gebruik van privédrones verbiedt na nieuwe moordaanslag". Het was de vijfde bomaanval met een drone.

Op 17 september 2021 is de opening van het journaal "ZZP'ers rellen in Londen en New York" vanwege magere inkomsten, baanonzekerheid, en te weinig pensioenopbouw en zorgvoorzieningen.

Op 11 februari 2032 zegt het IMF: "Afrikaanse economie groeit sneller dan die van Azië", vanwege goedkopere zonnepanelen en huisbatterijen die "een revolutie in de energievoorziening" hebben ontketend en door technologische ontzilting die voor betere voedselproductie heeft gezorgd.

De trends die beschreven worden gelden voor de hele wereld. Megasteden zinken, ongeveer de helft van alle aquifers in de wereld zijn drooggevallen en binnen 20 jaar komt de helft van de wereldbevolking water te kort, en in sommige plekken neemt dat tekort ernstige vormen aan.

De mogelijkheden voor individuen om hun eigen DIY-massavernietigingswapens te ontwikkelen worden groter omdat toegang tot basiswetenschappen makkelijker is geworden, zegt Suzanne Fry, directeur van de Strategic Futures Group bij de National Intelligence Council. Deze terroristen opereren met als doel "Armageddon naar iedereen" te brengen, zegt ze.

De technologische vooruitgang verandert waarschijnlijk ook de manier waarop we oorlog voeren, door meer gebruik van cyberwapens, robotics en onbemande aanvalssystemen, aldus het rapport. In de ruimte zal de inzet van anti-satelliettechnologie zorgelijke vormen aannemen.

Op Aarde zal automatisering sneller gaan dan de economie zelf nieuwe soorten banen kan scheppen - iets dat niet eerder is gebeurd toen nieuwe technologieën het licht zagen.

Op de volgende pagina: Energie wordt het probleem niet, water daarentegen wel.