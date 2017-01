Ontmoet deze indrukwekkende Europese startups

Rumoerig was het bij Ignition Night van EIT Digital Challenge in de Berlijnse coworking space Unicorn. Niet gek, als je bedenkt dat ongeveer 120 startup-oprichters en hun vrienden en partners bijeen waren gekomen om de drie Europese winnaars uit vijf categorieën te leren kennen en te vieren.

De categorieën waren industry, cities, wellbeing, infrastructure en finance, vanzelfsprekend voorafgegaan met het voorvoegsel 'digital'. Sinds de eerste wedstrijd in 2014 hebben er meer dan 1400 teams uit 27 Europese landen aan deze challenge deelgenomen. Slechts twee minuten tijd hadden de groepen op deze avond om zich nog een keer aan iedereen voor te stellen.

Smart microfluidics van Blitab

Als winnaar in de categorie health was aanwezig het bedrijf Blitab uit Oostenrijk. De CEO Kristina Tsvetanova komt oorspronkelijk uit Bulgarije en raakte door een goede vriend geïnspireerd. Hij is blind en kan tot nu toe slechts werken met apparaten die het brailleschrift enkel in regels afbeeldt.

Het zwarte prototype dat ze bij zich had en trots liet zien, is een tablet waarmee voor het eerst volledige webpagina's kunnen worden gevormd in blindenschrift met reliëf punten. Dit wordt mogelijk gemaakt door smart microfluidics, kleine voelbare blaasjes die in 15 lagen de bovenste helft van het apparaat vormen. 'Wij zijn nog veel van plan met deze techniek', zegt Tsvetanova. Zo kunnen er ook lenzen van digitale handcamera's mee worden ingezoomd of smart kleding mee worden uitgerust.

Green City Solutions tegen luchtvervuiling

Zhengiang Wu van Green City Solutions in Dresden, winnaar van de digital cities, houdt zich met de startup Green City Solutions bezig met een ander maatschappelijk probleem: de luchtvervuiling. Het driemansteam bestaande uit een machinebouwer, een architect en een tuinbouwer heeft de CityTree ontwikkeld.

Dat zijn 4 bij 3 meter grote vrijstaande ramen bekleed met mos en planten. In grote steden opgesteld, reinigen de slimme sensoren de lucht. 'Onze CityTrees hebben hetzelfde positieve effect als 275 normale bomen, nemen echter 99 procent minder plaats in', aldus Wu. De eerste CityTrees zijn al geplaatst en met veel gemeenten is men in gesprek.

B2B-platform voor digitale besluitvorming

Civocracy is een Berlijns B2B-platform dat de digitale besluitvorming van burgers moet vergemakkelijken. CEO Benjamin Snow zegt: 'Momenteel proberen wij ons concept uit in Nice, maar ook veel andere Europese steden zijn geïnteresseerd'. De interactie tussen de verschillende stakeholders, zoals de plaatselijke parlementen, organisaties, bedrijven en natuurlijk de burgers moet op deze manier constructief eenvoudiger en transparanter als voorheen plaatsvinden. Snow hoopt dat het platform in Duitsland ook op veel belangstelling stuit.

Maar ook uit de andere, niet Duitstalige Europese landen komen veel geweldige jonge bedrijven. Dominik Krabbe die EIT Digital Challenge als innovatiemanager leidt, raadt aan om te kijken naar het Spaanse bedrijf AOIFES, winnaar op het gebied van digitale infrastructuur.

'Met de Cognitive Hotspot Technology (CHT) willen wij de efficiëntie van wifi- systemen verbeteren, doordat wij de interferenties verminderen', zegt marketingbaas Pedro Garcia Oliva. Ook voor toepassing in vliegtuigen, treinen en op schepen functioneert deze techniek heel goed.

Op de begeleidende workshops van de bijeenkomst en in het kader van EIT Digital Accelerators kunnen de oprichters collega's uit heel Europa leren kennen, maar ook de leden uit het netwerk die ook de deskundige jury vormen. 'Zij doen allen als vrijwilliger mee, omdat zij geïnteresseerd zijn in innovaties en nieuwe businessmodellen', zo Krabbe.

Digitale innovaties

Toegang tot de nieuwe markten en investeringskapitaal staan voor de oprichters op de eerste plaats. Europa hoopt door samenwerking op digitale innovaties, economische groei en een betere levenskwaliteit.

Sinds 2012 werden door EIT Digital reeds 240 startups ondersteund, waarvan tegenwoordig nog 91 procent actief is. 250 miljoen euro konden de bedrijven tot nu toe in totaal aan (funding) kapitaal inzamelen, waarvan nauwelijks 80 miljoen euro via bemiddeling van access to finance teams van EIT Digital. De gemiddelde omzet van deze uitstekende bedrijven steeg sindsdien rond 150 procent en de teamomvang met ongeveer 70 procent. Groei zoals zich alle deelnemers wensen.

'Unicorn', de naam van de plaats van speeddating in Berlijn verraadt het al, iedereen wil graag zo'n onderneming worden die is getaxeerd op meer dan een miljard dollar. Maar de vraag is: kan dit ook in Europa met zijn versnipperde markten? De Europeanen hopen dit in ieder geval en komen volgend jaar terug met EIT Digital Challenge.

EIT Digital

EIT Digital is een Europese organisatie ter verbetering van digitale innovaties, bedrijfsmatige opleiding en een ecosysteem op Europees niveau met ongeveer 130 partners afkomstig uit concerns, mkb, startups, universiteiten en onderzoeksinstituten. Doel is om digitale innovaties en economische groei te bevorderen en kwaliteit van leven in Europa te verhogen.

EIT Digital wil innovaties uit toonaangevende Europese onderzoeksresultaten voortbrengen en wel door incubatie, door bevordering van de intrede op de markt en door snelle groei. Focus ligt hierbij op vier innovatiegebieden, waarin Europa de leiderschap zou kunnen nemen. In elke 'action line' worden open innovatieprojecten ('innovation activities') die door de partners van EIT Digital worden doorgevoerd, maar ook snel groeiende technologie startups bevorderd.