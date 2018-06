BP digitaliseert en automatiseert handel in olie en gas

In een interview zegt Ayman Assaf, CIO for compliance, regulatory, risk and finance bij BP Supply & Trading: "We stappen over van technologie als kostencentrum naar daadwerkelijk inkomstengenererende technologie, en daarbij zetten we nieuwe technologie in, zoals robotische automatisering.

"De energiemarkt wordt verstoord door digitalisering, maar voor ons is de handel in energie een kernactiviteit. En dat is vergt steeds meer inzet van digitale technologie. We zien onszelf als technologiebedrijf omdat we hier zo afhankelijk zijn van technologie", voegde Assaf eraan toe.

BP, dat meer dan 100 jaar geleden ontstaan is uit de Anglo-Persian Oil Company, handelt in energie, chemicaliën en financiën, met de fysieke handel - levering en logistiek - als een van haar kerndiensten.

Olie- en gasactiviteiten zijn doorgaans onderverdeeld in drie sectoren, upstream, midstream en downstream. Over het algemeen is upstream de ontdekking van olie en gas en de winning ervan, midstream omvat de handel en levering, terwijl downstream verwijst naar de raffinage van ruwe olie, de verwerking en zuivering van ruw aardgas, en vervolgens de verkoop van de producten die ervan zijn afgeleid, bijvoorbeeld smeermiddelen, dieselolie of benzine.

Voor de midstream, waar de eenheid van Assaf zich concentreert, maken ze gebruik van automatisering om "op zoek te gaan naar nieuwe kansen waar we proberen de waarde van toegang te maximaliseren in waar we kopen en waar we verkopen".

Robotische automatisering

BP is in de automatisering al ver gevorderd door de toepassing van nieuwe technologieën, zoals robotic process automation (RPA), in al haar activiteiten. "Automatisering stelt ons in staat om gegevens op de handelsvloer te consolideren, met behulp van robotische procesautomatisering om herhaalde processen na te bootsen," zegt Assaf.

"Hierdoor verschuift de rol van onze analisten en komt er steeds meer tijd vrij om zich te concentreren op taken met een hogere toegevoegde waarde. Dus in plaats van het verzamelen van gegevensreeksen, kunnen ze tijd besteden aan het interpreteren en onderzoeken van de betekenis van die gegevens.". BP gebruikt technologie van leveranciers als Automation Anywhere en NICE om dit aan te sturen.

"Wij zien dat automatisering niet alleen het stroomlijnen van een proces is om meer efficiency te bereiken, maar het staat ons ook toe om procesrisico's te verminderen en betrouwbaarheid van onze operations te verhogen," zegt Assaf.

"Met de introductie van AI- en ML-toepassingen en ons data lake geloven we dat er enorme groeimogelijkheden zijn voor ons", voegt hij eraan toe.

De rest van BP is momenteel bezig met de modernisering van IT in navolging van Supply & Trading.

"Omdat wij in de handel zitten, hebben we traditioneel altijd de leiding genomen en in feite, gebruikten zij ons als blauwdruk om de volledige organisatie te moderniseren," zegt Assaf.

DevOps

BP gaat met deze automatiseringsaanpak ook in op de manier waarop zij IT aanstuurt door over te stappen op een agile- en devops-cultuur.

BP heeft samengewerkt met een aantal partners - Splunk, AppDynamics en Jenkins, om er maar drie te noemen - om de beste technologieën binnen het hele bedrijf te krijgen, en is ook bezig met het testen van open source, nadat ze onlangs een partnerschap met Red Hat was aangegaan om met microdiensten te gaan werken.

"Wij kunnen praktisch elke dag live gaan omdat wij bepaalde functionaliteit kunnen selecteren," zegt Assaf. "In sommige gevallen zijn we om de twee weken live gegaan met wat nieuwe functionaliteit, omdat dat continue automatiseringsproces over de hele transportband loopt, die we van idee tot productie hebben opgebouwd.

Deze geautomatiseerde aanpak staat in schril contrast met de legacy van het meer dan 100 jaar oude bedrijf. Assaf zegt dat het bedrijf dat compenseert door het technologielandschap goed in de gaten te houden, en steeds de best of breed eruit te pikken..

"We hebben een andere aanpak. Wij krijgen ideeën en wij bekijken wie de beste technologie heeft en de technologieleveranciers zoals Amazon, Google, Microsoft en IBM en heel wat startups hebben die technologieën, maar zij hebben niet de ideeën van wat daarmee te doen," zegt hij.

BP heeft op dit moment een aantal proof-of-conceptprojecten in de maak en is van plan om later dit jaar een aantal van de toepassingen op de markt te brengen.