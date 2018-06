Dit zijn de 3 fases van de digitale transformatie

Leiders van bedrijven leren dat de digitale transformatie niet werkelijk gaat over het omzetten van één ding in een andere - er is geen eindstaat.

Het gaat er eerder om de flexibiliteit te verkrijgen om voortdurend te evolueren - niet alleen om de technologie aan de bestaande business te koppelen, maar ook om technologie te gebruiken om de manier waarop de business werkt te veranderen, vanaf de top tot de werkvloer, vandaag en in de toekomst.

Dit onderscheid is zowel belangrijk als, zo blijkt uit onderzoek, uitdagend. Hoe krijgt een bedrijf precies de flexibiliteit om continu te evolueren? Veel bedrijven kunnen moeite hebben om deze vraag te beantwoorden, gezien het feit dat onderzoeksbureau IDC heeft geconstateerd dat 59 procent van de bedrijven op een punt is beland van "digitale impasse".

Zoals bij bijna elk lopend proces is het de kunst om klein te beginnen, met de juiste accenten en gezonde gewoontes, en dan te groeien. Als je vandaag een kilometer in acht minuten loopt, moet je een kilometer in zeven minuten kunnen lopen voordat je kunt hopen dat je de zes minuten kunt bereiken.

Ook het beheersen van de digitale evolutie van een bedrijf kent vaak meerdere fasen, elk met zijn eigen ingrediënten. Deze ingrediënten kunnen in de loop van de tijd veranderen (het gaat vandaag de dag om cloudtechnologieën, API's en machine learning), maar de principes achter de fasen zijn constant: snelheid van kleine teams, schaal van ecosystemen, en aanpassing van steeds verder verfijnde gegevens en intelligence.

Fase 1: kleine teams, snellere innovatie en cloudinfrastructuur

In veel bedrijven bewegen grote teams monolithisch. Deze teams verzamelen vaak maandenlang projecteisen voordat de ontwikkeling begint. Bestuurs- en financieringsprocessen zijn doorgaans zwaar, waardoor de reikwijdte van het project niet gemakkelijk kan worden aangepast aan veranderende consumentenbehoeften, marktomstandigheden of concurrentiedynamiek. Op deze manier gebouwde software komt vaak terecht in een grote mate van onderlinge afhankelijkheid, waardoor het moeilijk is om het project uit te breiden of in de toekomst op een nieuwe manier te gebruiken.

Om te beginnen moet een bedrijf overwegen om zijn grote, zwaar bestuurde IT-teams te vervangen door vele kleine, licht bestuurde teams die sneller kunnen bewegen en innoveren. In plaats van het plaatsen van een enorme hoeveelheid tijd, geld en arbeid achter een enkele monolithische opgezwollen applicatie die afhankelijk is van verouderde of nog niet geteste aannames, moeten deze teams minimale levensvatbare producten uitgeven, vervolgens feedback van de klant de verdere ontwikkeling laten leiden en meer of minder effort erin steken naarmate dat nodig is.

Om dit soort snelbewegende operaties te creëren, zal een bedrijf vrijwel zeker gebruik moeten maken van een moderne cloudarchitectuur en zijn operationele model moeten decentraliseren om meer autonomie te plaatsen binnen individuele teams. De meest succesvolle bedrijven van vandaag de dag zetten in toenemende mate in op licht gekoppelde architecturen, modulair, granulair applicatieontwerp en financierings- en bestuursmodellen die zijn ontworpen om teams te laten profiteren van deze tools om snel te werken, zonder dat bureaucratische obstakels of achterliggende complexiteit in de weg staan.

Voor alle duidelijkheid, de technologie binnen IT zal altijd ingewikkeld zijn, maar die complexiteit hoeft niet het tempo te bepalen voor degenen in de business. Organisaties kunnen de cloud gebruiken om applicaties te abstraheren van infrastructuur, het gedrag van diensten en traffic-stromen te veranderen zonder de code te veranderen, de algemene flexibiliteit te vergroten en ontwikkelaars in staat te stellen autonomer en sneller te werken om bedrijfswaarde te creëren.

Fase 2: ecosystemen, schaal en API's

API's vormen de kern van een moderne, cloud-first applicatiearchitectuur. Op hun meest basale niveau verbinden ze systemen, maar wanneer ze volledig worden gebruikt, ontleden ze complexiteit in een interface die ontwikkelaars daadwerkelijk kunnen gebruiken. Omdat API's gegevens en functies op een eenvoudig te gebruiken, oneindig schaalbare manier beschikbaar stellen, kan een API-initiatief de interne ontwikkelingsinspanningen versnellen - maar dat is slechts één voorbeeld.

Bedrijven maken hun API's ook steeds toegankelijk voor externe partners en ontwikkelaars. Dit stelt deze bedrijven in staat om deel te nemen aan digitale ecosystemen die miljarden andere deelnemers kunnen omvatten. Deze ecosystemen kunnen een bedrijf helpen om zijn eigen sterke punten te maximaliseren en tegelijkertijd andere deelnemers te stimuleren om leemten op te vullen, schaalgrootte te bieden en open toegang te krijgen tot nieuwe markten.

Een bedrijf met waardevolle weergegevens kan bijvoorbeeld zijn API's beschikbaar stellen aan ecosystemen van externe ontwikkelaars, die die gegevens gebruiken om een verscheidenheid aan apps te maken. Sommige apps combineren de weergegevens met API's van andere aanbieders om geheel nieuwe dingen te produceren, en vrijwel alle apps bevinden zich in verschillende platformecosystemen. De API-provider profiteert van het feit dat zijn diensten zijn geschaald op een manier die nooit eerder mogelijk was, de ontwikkelaars profiteren omdat ze betere middelen en betere tools hebben om mee te werken, de platforms hebben voordeel omdat zij een draaischijf blijven voor transacties tussen leveranciers en consumenten, en voordeel voor gebruikers omdat zij meer ontwikkelaars hebben die concurreren om hen voor zich te winnen.

Er zijn twee belangrijke strategieën voor ecosystemen: het aantrekkelijke platform zijn waar iedereen omheen draait, à la iOS, Android of een van de grote cloudplatforms, of een van de deelnemers te zij die gebruik maken van die platforms. Om het eerste te zijn, moet een bedrijf meestal als een van de eersten in zijn sector zijn om te profiteren van een grote disruptie - en om wendbaar en goed gemonitord genoeg te zijn om de vroege voordelen blijvend in te zetten zodra concurrenten beginnen in te halen. De tweede aanpak is iets toegankelijker, maar om te slagen zal een bedrijf nog steeds diep moeten investeren in niet alleen zijn API's, maar ook in de ontwikkelaars die API's omzetten in inkomstengenererende apps en ervaringen.

Fase 3 en verder: leren, aanpassen en machine-intelligentie

Snel handelen is het voortdurend verbeteren van de producten en diensten die aan de klant worden aangeboden - en om dat goed te doen, heeft een bedrijf intelligentie nodig om zijn huidige aanbod te itereren. In zekere zin gaat het om het opzetten van feedback-loops tussen klanten en de business, zoals proactieve monitoring en analyse die inzicht geven in hoe de software van een bedrijf wordt gebruikt. Maar dit proces gaat steeds meer over het beter maken van software door middel van machine-intelligentie.

Apps die reageren op spraakopdrachten worden steeds gebruikelijker en verfijnder, bijvoorbeeld, en beeldherkenning heeft het punt bereikt dat het niet alleen onderscheid maakt tussen foto's van honden en foto's van muffins (die behoorlijk moeilijk kunnen zijn voor een persoon, laat staan een machine), maar ook helpen bij het diagnosticeren van vormen van kanker. Het is nog vroeg in de bredere gebruik van machine-intelligentie - wat betekent dat het ook de periode is waarin degenen die de technologie vormgeven zullen worden onderscheiden van degenen die simpelweg de leiders imiteren.

Machine-intelligentie kan vele vormen aannemen. Er is bijvoorbeeld kunstmatige intelligentie waarbij de machine een beslissing neemt, zoals een beveiligingsalgoritme dat een bot neutraliseert, versus intelligentieversterking of -vergroting waarbij de machine een mens helpt om een betere beslissing te nemen, zoals een digitale assistent die de gebruiker voorstelt om te vertrekken voor een vergadering. Hoe dan ook, het is waarschijnlijk dat machine learning achter de gebruikersinterface actief is en om uit te blinken in machine learning heeft een bedrijf vier dingen nodig: data, algoritmen, rekenkracht, en talent.

Data is iets wat veel bedrijven al hebben, maar het ontwikkelen van de andere drie zaken kan tijdrovend en duur zijn. Gelukkig worden deze middelen gedemocratiseerd; veel van de topbedrijven in machine learning stellen hun algoritmen beschikbaar via relatief gebruiksvriendelijke API's, en de cloud maakt betaalbare computerkracht toegankelijker dan ooit tevoren.

Iedereen moet snel zijn

Veel bedrijven zijn gewend geraakt aan het werken als gazellen onder leeuwen. Wanneer een bedreiging opkomt, hoeven gazellen niet de snelste of meest wendbare te zijn om te overleven - ze mogen gewoon niet de traagste zijn.

Maar deze aanpak kan het tempo van het bedrijfsleven gewoon niet bijhouden in een tijdperk van alomtegenwoordige connectiviteit en prolifererende apparaten. Vandaag de dag zijn de ontwrichtende bedreigingen - de leeuwen voeden zich met veel meer dan alleen de een of twee achterblijvers in de industrie. De bijzonder vraatzuchtige bedreigingen kunnen een hele kudde verorberen! Denk maar aan de manier waarop beurzen reageren als Amazon interesse toont in een nieuwe industrie.

Om zich te kunnen positioneren op succes nu het tempo van de digitale veranderingen blijft versnellen, moeten bedrijven snel schakelen met kleinere teams, gebruik maken van de cloud en API's om deze teams te versterken, ecosystemen omarmen voor toegang tot nieuwe markten, en investeren in machine intelligence om rijkere functies toe te voegen die klanten in vervoering brengen.