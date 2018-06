Hoe Mastercard zijn businessmodel innoveert

Als president van operations en technologie bij Mastercard houdt Ed McLaughlin toezicht op "alle technologiefuncties van Mastercard, waaronder het wereldwijde netwerk, de verwerkingsplatformen, informatiebeveiliging en technologieactiviteiten", zoals het bedrijf het vorig jaar in een persbericht verwoordde. Vroeger was hij de CIO.

Verder uitweidend over 'grote voorbeeld' Netflix tijdens een keynote op de Technology Business Management (TBM) Summit in Londen vorige week, zei McLaughlin: "Het is moeilijk voor te stellen dat ze hun business begonnen met het versturen van CD's, maar ze waren er bewust van dat dat hun business niet was. Ze leverden content en om veel content te kunnen verplaatsen naar waar de consument het wilde consumeren, maakte dat het versturen van CD's de beste manier was om het te doen."

"Naarmate de omgeving veranderde, konden ze aan de slag met streamen, toen ze aan de slag gingen met streamen, kenden ze hun klanten beter en begonnen ze zelf content te creëren. Dus als je aan hun ontwikkeling denkt, van dvd's tot Stranger Things, denken wij dat dit echt de ontwikkeling is die we allemaal moeten volgen. Stop met nadenken over je fysieke afleverkanalen, stop met nadenken over de manier waarop je het tot nu toe hebt afgeleverd en start met dieper na te denken over wie je nu werkelijk bent."

In context van zijn eigen bedrijf, deelde McLaughlin met het publiek dat Mastercard zich heeft ontwikkeld voorbij fysieke kaarten, naar een leverancier van wat hij "contextuele transacties" noemt, waarbij de rekeninghouders hun transacties konden verrichten waar zij maar wilden.

"We zeiden: elk apparaat is een transactie-apparaat en onze rol is die van het faciliteren van transacties. Dus hoe krijgen we dat op een juiste manier voor elkaar, of u nu in uw slimme auto zit, een mobiele telefoon gebruikt of uw game-console, uw slimme luidspreker of uw IoT? Plotseling kregen we het besef dat als we bevrijd worden van de tirannie van de fysieke wereld, we de kracht van ons netwerk zouden kunnen ontketenen op een manier waarop we nog niet eerder in staat waren geweest," legde McLaughlin uit.

Dus in plaats van zich te richten op wat de mogelijke nieuwe technologieën zouden kunnen zijn, zocht Mastercard naar een oplossing om zo snel mogelijk transacties te kunnen brengen naar dat eventuele nieuwe apparaat of platform.

Het antwoord hierop is wat Mastercard de 'digital enablement service' (MDES) noemt.

"Wij richten ons op apparaat-gebaseerde transacties, en kwamen zo met een innovatie, onze versie van Netflix," zegt McLaughlin. "Die innovatie is dat we volledige, digitale inzetbaarheid creëren van hetgeen we hebben om virtuele nummers uit te geven en het wordt tokenisering genoemd."

Met deze fundering kan Mastercard transacties maken voor vrijwel alle platformen, van Apple Pay tot Google Pay en op verschillende soorten apparaten, zowel mobiel als IoT.

"Meer dan twee derde van onze kaarten is nu gedigitaliseerd met behulp van dit systeem, dus letterlijk kan nu elk apparaat worden gebruikt voor volledige contextuele transacties via Mastercard. Of het nu gaat om een nieuwe Apple X-release of een QR-gebaseerde oplossing in een zich ontwikkelende markt, we hebben een platform," zei hij.

Dus wanneer gaat de laatste fysieke kaart weg? "Het echte antwoord is dat wanneer één persoon er nog één wil, het onze taak blijft consumenten hierin te dienen," zegt McLaughlin.

Als het gaat om productontwikkeling heeft Mastercard twee 'ankers' - het bouwen van de meest aantrekkelijke en van de meest veilige ervaring van de consument, en McLaughlin is zich bewust van de soms tegengestelde krachten in dat spel. "Als je nog makkelijker in het gebruik maakt, introduceer je meer frauderisico's, als je dingen volledig dichttimmert wil niemand het product gebruiken."

En waar komt IT om de hoek kijken? "De regionale teams en productteams zijn het departement van buitenlandse zaken, wij zijn het ministerie van oorlog. Wij doen de weerbaarheids-assessments en situation analyses voor je. Jij kiest de berg uit en wij beklimmen hem voor je", zegt McLaughin tegen zijn business-leiders in het bedrijf.