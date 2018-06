De erbarmelijke staat van de digitale transformatie

Ted Schadler verhult zijn kritiek op de stand van zaken van de digitalisering niet: De Forrester-analist heeft zijn onderzoek "De erbarmelijke toestand van de digitale transformatie in 2018" genoemd. Schadler vindt dat een aantal beslissers op het verkeerde spoor zit.

De marktonderzoeker vroeg de bijna 1.600 managers in Noord-Amerika en Europa naar de status van digitalisering in hun bedrijven. Een meerderheid van 56 procent zit midden in een transformatie. 15 procent bevindt zich nog in een inventarisatiefase, 7 procent boekt vooruitgang, maar spreekt (nog) niet expliciet van transformatie. Ter vergelijking: 21 procent van de ondervraagden heeft de digitale transformatie voltooid.

Schadler laat deze 21 procent niet aan kritiek ontsnappen. Die hebben het verkeerd begrepen, schrijft hij. Geen enkel bedrijf zal ooit zijn getransformeerd. Volgens de analist zal verandering in de toekomst een permanente voorwaarde zijn. Hij citeert een onderzoeksdeelnemer die stelt dat zij hebben onderschat hoe ver hun eigen klanten zijn gevorderd met digitalisering. "Klanten zullen hen dwingen zich voortdurend verder te ontwikkelen", legt Schadler uit.

Onafhankelijke nieuwe positie op C-niveau gewenst

Digitalisering ligt meestal in handen van de CIO. 37 Procent zegt dat hij de verantwoordelijke is. De CEO (24 procent), de Chief Digital Officer (18 procent) en de Chief Data Officer (15 procent) volgen met een duidelijke achterstand. Zelden is de Chief Marketing Officer verantwoordelijk (twaalf procent). Toch wil 30 procent van de respondenten een nieuwe onafhankelijke positie op het C-niveau opzetten om de transformatie te leiden.

De Forrester-analist beschouwt zelfstandige digitaliseringsleiders "soms" als de beste keuze omdat ze een extern perspectief hebben. Voor hem blijft de CIO echter de eerste keuze - als hij de zaak "helder" benadert. Helder betekent hier: de CIO combineert zijn technologie-expertise met zeer precieze inzichten in het hele bedrijf en weet daardoor welke veranderingen te orkestreren. Dergelijke specimens van CIO's zijn echter zeldzaam, denkt Schadler zelf.

Ook als een CIO wel voldoet aan de verwachtingen van de analist, heeft die het niet altijd gemakkelijk. Een van de respondenten sprak van een "oorlog" in zijn bedrijf tussen innovatieve technologen en besluitvormers uit de business die niks op hebben met technologie. De respondent schrijft dit toe aan de totaal verschillende werkwijze van beide kampen.

Kwesties op het gebied van cultuur en technologie

Dit brengt de studie bij het onderwerp cultuur. Op de vraag hoe digitale transformatie in de praktijk moet worden gebracht, spreekt een meerderheid (52 procent) in de eerste plaats van het vestigen van een innovatievriendelijke cultuur. Op duidelijke afstand volgen nieuwe digitale platforms (39 procent) en nieuwe standaarden voor het meten van interdepartementale samenwerking (34 procent). Andere middelen zijn design thinking en customer journey (32 procent) en de overname van bedrijven met digitale competentie (30 procent).

Voor de meeste respondenten is digitalisering een technologieonderwerp. 38 procent ziet technologie als de grootste drijfveer voor toekomstig ondernemen. 31 procent noemt de wereldwijde economische veranderingen op de markten en 16 procent geeft wettelijke voorschriften en politieke veranderingen aan. Slechts 15 procent ziet druk van de concurrentie als reden.

Hoogste investeringen in SaaS

De eerste processen die respondenten in het kader van de transformatie willen aanpakken zijn de IT-processen. Zij investeren in software-as-a-service (55 procent), beveiligings- en gegevensbeschermingstechnologieën (47 procent) en mobiele toepassingen (46 procent). Daarna volgen software voor data en analyse (36 procent), oplossingen voor klantenbinding (33 procent) en IoT-oplossingen (29 procent). Zelden noemen respondenten kunstmatige intelligentie (17 procent), blockchain (elf procent) en augmented reality (tien procent).

Geen enablers, maar bedrijfsactiva

De deelnemers aan het onderzoek zien de grootste uitdagingen op het gebied van veiligheid (31 procent) en technologiestrategie (24 procent). Ook noemen ze de bedrijfscultuur (23 procent) en het gebrek aan technologische vaardigheden (20 procent).

Schadler doet een beroep op beslissers om cloud computing en nieuwe technologieën niet als "enablers" te zien. Hij zegt: "Dit zijn bedrijfsmiddelen!