8 trends in het outsourcen van IT-ondersteuning

Uit onderzoek blijkt dat de nabijheid van de talentenpool een kritische succesfactor is als het gaat om outsourcing. Een recent onderzoek onder bijna 4.000 IT-leiders en executives in meer dan 80 landen toonde aan dat 28 procent van de IT-leiders aangeeft dat ze van plan zijn om hun "on-shoring" uitgaven in het volgende jaar te verhogen. Daarentegen zegt slechts 17 procent van plan te zijn om offshoring te vergroten.

In het onlangs afgeronde CIO-onderzoek van KPMG/Harvey Nash blijkt dat veel respondenten een voortzetting voorspelden van de trend van meer onshore outsourcingopties voor IT-ondersteuning.

Bij KPMG zien we dat zowel dienstverleners als klanten meer diensten binnen eigen land aanbieden en afnemen. Wij zijn van mening dat dit een samenloop van verschillende kwesties is:

1. Moeilijk gebruik van offshore-resources

Hoe hard we ook hebben geprobeerd, er zijn nog steeds communicatiebarrières en andere barrières voor een effectief gebruik van offshorehulpbronnen - met name die met normale werkdagen die niet gelijk lopen met de onze. Voeg daar nog de culturele en dialectische verschillen aan toe en de weerstand tegen het gebruik van deze hulpbronnen neemt toe. Er zijn echter veel diensten die kunnen worden geleverd met minimale communicatie of tijdzone-kwesties. Voor deze activiteiten moet prioriteit worden gegeven aan het gebruik van offshoremiddelen.

2. Regelgevingsproblemen

Zelfs zonder definitieve antwoorden op mogelijke veranderingen in regelgeving en belastingwetten leidt alleen al de mogelijkheid van verandering tot vertragingen in offshoring en het heroverwegen van bestaande offshoreprogramma's. Elk betrokken land moet de bestaande, voorgestelde en onlangs aangenomen wetgeving grondig doorlichten om de naleving en het optimale gebruik van de onshore- en offshore-hulpbronnen te waarborgen.

3. Verhoogde kosten van offshore-bronnen

In de afgelopen 10 jaar hebben we stijgingen waargenomen in de kosten van offshore-bronnen, wat de beschikbare waarde heeft verminderd vanuit het perspectief van arbeidskosten..

4. Automatisering elimineert de noodzaak van offshore/lagekostenbronnen

Hoewel automatisering niet zonder kosten gaat en menselijke interactie vereist, kan de mogelijkheid om transactionele activiteiten te automatiseren (ooit de grootste reden voor het offshoren van naar lagelonenlanden) de kosten met nog eens 10 tot 30 procent verlagen. Veel van de klanten van KPMG en de meeste serviceproviders hebben actieve automatiseringsprogramma's die de behoefte aan offshore-bronnen verminderen.

5. Erkenning van en toegang tot goedkopere hoogopgeleide regio's binnen de eigen landsgrenzen

Van thuiswerkprogramma's tot een focus op low-cost regio's in het eigen land, zijn veel klanten en dienstverleners bezig met het vinden en het ontwikkelen van een optimale mix van kosten, opleiding en taalvaardigheden in eigen land.

6. Onbeschikbaarheid van topvaardigheden bij offshoreproviders

Op sommige offshore-locaties is de vraag naar digitale vaardigheden en andere veel gevraagde technologische niveau's groter geweest dan het aanbod. Bovendien vragen de mensen die beschikbaar zijn, hogere lonen die een deel van het voordeel van de offshorelocatie tenietdoen, en zijn ze over het algemeen ook zeer mobiel met hogere doorloop in de arbeidsmarkt dan lager geschoolden..

7. Sterk uitputting van offshore-bronnen

De gestegen kosten van offshoreresources worden ook beïnvloed door uitputting. Om het verloop te verminderen, moeten dienstverleners de lonen van hun personeel verhogen. Dit betekent een keuze tussen hogere kosten of hoger verloop.

8. Platformen voor crowdsourcing

In een andere verwante trend zien we een toenemend gebruik van crowdsourcingplatforms, die veelal ongevoelig zijn voor de locatie. Crowdsourcingplatforms hebben ook het voordeel van een hoger niveau van hooggekwalificeerde mensen met mogelijkheden om nieuwe en geavanceerde technologie aan te pakken.

De trend om meer resourcres in eigen land te gebruiken zal zich waarschijnlijk doorzetten, maar zoals bij de meeste uitbestedingsbeslissingen is er geen 'one size fits all'. CIO's die hun dienstverleningsmodellen evalueren, zouden er goed aan doen om open te staan voor het gebruik van onshore werknemers en onshore middelen van hun dienstverleners en om flexibiliteit in de contracten in te bouwen.

Als er één ding is waar je op kunt rekenen, dan is het dat de mix en de eisen voor je on- en offshore resources de komende jaren zullen veranderen.

Randy Wiele is afviseur bij KPMG.