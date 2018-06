Dit worden de bedrijven van de toekomst

Veel van de huidige succesvolle bedrijven staan op het kruispunt van tijd en technologie. Met andere woorden opereren ze in een tijd dat precies de juiste technische mogelijkheden koppelt aan de juiste marktvraag. Die dynamiek kan niettemin makkelijk verschuiven. De kans bestaat op een vernietigende verandering als de marktvraag reageert op onvoorziene technologische innovatie.

Leiders van bedrijven hebben tegenwoordig de verantwoordelijkheid om een bedrijfscultuur en business model vorm te geven die die onvermijdbare en mogelijk turbulente veranderingen kunnen weerstaan. In een onderzoek van PwC zeggen 43 procent van de deelnemende bedrijven dat ze een dedicated team heeft voor digitale innovatie. Maar simpelweg het inzetten van nieuwe technologie om bestaande producten en diensten te verbeteren is allang niet meer genoeg. Het risico daarvan kan catastrofaal uitpakken voor bedrijven en de carrières van hun werknemers.

Waarom? Omdat een te sterke focus op producten in de vierde industriële revolutie kan leiden tot blindheid voor de onvermijdelijkheid van de verandering in de markt en in gehele sectoren. Bedrijven moeten productinnovatie gaan combineren met een meer radicale aanpak, namelijk businessmodel-innovatie.

Neem de voorspellende mogelijkheden van AI. Of de kansen op nieuwe behandelmethoden en andere vooruitgang in de medische wereld door het gebruik van synthetische biologie. Zelfrijdende voertuigen en drones. Virtual en augmented reality. Robots. Blockchain. 3D printing. En het IoT. Allemaal in de vierde industriële revolutie. En natuurlijk, geen van deze dingen staan op zichzelf - de voordelen zijn exponentieel als ze worden gecombineerd.

Maar niemand van ons heeft een glazen bol. We zien dagelijks adembenemende vooruitgang, maar geen van ons weer zeker wanneer welke innovatie alles zal veranderen, over enkele dagen of over enkele jaren. Welke vragen moeten er gesteld worden om een bedrijf zodanig te positioneren dat het kan profiteren van de vierde industriële revolutie in plaats van het lijdzaam moeten ondergaan van de disruptie die het met zich meebrengt?

Hier zijn een aantal vragen die gesteld kunnen worden:

1. Zal de vierde industriële revolutie resulteren in meer cross-sector-activiteiten en marktsectoren minder afgebakend maken?

Diep inzicht in de marktsector waarin een bedrijf zich beweegt is cruciaal in het behouden van concurrentievoordeel. Maar de digitale transformatie zal mogelijk leiden tot meer cross-sector-activiteiten. De wendbaarheid om strategisch en uitvoerend te bewegen langs verschillende marktsectoren vereist coördinatie van bovenaf en zal bepalen wie er wint in de vierde industriële revolutie.

2. Wat voor impact op het personeel en hun werkbeleving kan worden verwacht?

Zoals veel bedrijven ondervinden in de huidige digitale transformatie is denken dat je het probleem van het tekort aan vaardigheden oplost door mensen aan te nemen onwerkbaar. Er is simpelweg te weinig aanbod en wat er is, is duur. Het is essentieel voor de toekomst van het bedrijf dat je pro-actief aan de slag gaat met de mensen in je organisatie en ze voorbereid op hetgeen komen gaat. Daarin zijn betere opleidings- en ontwikkelingsprogramma's voor nodig die ze betere digitale vaardigheden en mindset meegeven. Uit de Digital IQ Survey van PwC blijkt dat 60 procent van de ondervraagde bedrijven vindt dat hun personeel de technische vaardigheden mist die nodig zijn om de organisatie de toekomst in te helpen. De bedrijven die in staat zijn hun hooggeschoold en vaardige werknemers vast te houden en verder te ontwikkelen, zijn het best gepositioneerd voor de vierde industriële revolutie.

3. Hoe gaan de organisaties van de toekomst eruit zien?

Door zich te richten op businessmodel-innovatie in plaats van productinnovatie, verplaatst de focus zich van de organisatie van nu naar de organisatie van de toekomst. Deze grote verschuiving zal geheel nieuwe bedrijven creëren en een compleet nieuw stel concurrenten voor de bestaande marktleiders. De dynamiek in de concurrentie zal eveneens door alle sectoren heen veranderen. Je kan nu al zien dat de concurrentie in veel markten heel anders is dan van te voren werd verwacht.

Organisaties die slim genoeg zijn om de potentie van de vierde industriële revolutie te begrijpen zijn al bezig met deze toekomstgerichte strategieën. En in plaats van harde roadmaps hebben ze vloeibare plannen die een reflectie zijn van een flexibele aanpak die beter in staat is om te gaan met snelle vooruitgang.

Deze bedrijven werken samen binnen industrietakken en met medewerkers, met overheden en met het onderwijs om de potentie van de vierde industriële revolutie te vergroten en de sociale turbulentie die deze verandering veroorzaakt te minimaliseren. De technologieën goed begrijpen is cruciaal, maar dat geldt ook voor regelgeving, concurrentie, en de arbeidsmarkt. Risicomanagement en klaar zijn voor eventuele fusies en overnames zijn eveneens zeer relevant.

We weten dat de vierde revolutie in volle gang is met enorme groeikansen. We weten ook dat daarom heen veel onbekende factoren zijn. Maar onze aannames kunnen de waarheid, of een geheel nieuwe realiteit, verhullen De volgende generatie bedrijven zal klaar zijn voor hetgeen komen gaat, wat het ook is. Met al zijn technologische vooruitgang kan de vierde industriële revolutie niet alleen markten opschudden, maar tevens radicaal de manier veranderen in hoe bedrijven zichzelf vormgeven.