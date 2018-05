Waarom digitale transformatie zo vaak mislukt

Als je aan CIO's vraagt hoe hun digitale transformatie verloopt, krijg je trotse antwoorden over succesvolle cloudmigraties, personeel dat tot veel meer in staat is en analytics die ze dichter bij hun klanten brengt. Maar nieuwe informatie geeft aan dat de grote slagen in bedrijfstransformaties achterblijven of zelfs uitblijven.

Van de bijna 1600 besluitnemers in business en IT die door Forrester Research zijn ondervraagd zegt 56 procent dat hun digitale transformatie onderweg is, terwijl 22 procent een transformatie overweegt of helemaal geen transformatie kent. Daarentegen zegt 21 procent van de ondervraagden dat hun digitale transformatie is afgerond, wat doet vermoeden dat CIO's niet helemaal weten wat het betekent om een holistische verandering door te voeren. Bedrijven zullen nooit klaar zijn met transformeren, dat gaat altijd door, zegt Forrester-analist Ted Schadler.

Een bedrijfstransformatie is nooit afgerond omdat geen enkele industrietak toekomstbestendig is. Digitale disruptie is een constante bedreiging vanwege de snelheid in technologische veranderingen. Nieuwe technologieën als AI, machine learning en blockchain zorgen voor een enorme automatisering en geven nieuwkomers een instap in de markt.

"Het inzetten van digitale technologie en businessmodellen is de enige manier om verder te gaan in een wereld waarin de positie van de klant sterker wordt en disruptors snel gebruik kunnen maken van fricties en gaten in jouw markt", zegt Schadler in het rapport The Sorry State of Digital Transformation in 2018.

Bedrijven veronachtzamen belangrijke functies

Schadler zegt dat een van de grootste aanwijzingen van het achterblijven van de digitale transformatie is af te lezen uit de statistieken voor specifieke functionele gebieden die in de kern liggen van een onderneming. Zo neemt slechts 34 procent van de financiële dienstverleners en verzekeraars de moeite om marketing te transformeren, en slechts 31 procent van diezelfde bedrijven pakken sales aan. Daarnaast wordt door 45 procent van die bedrijven de klantenservice opgeschud, wat Schadler te weinig vindt gezien het massale gebruik van smartphones en andere mobiele verbonden apparaten.

De cijfers zijn voor de retailbranche niet veel beter, terwijl dat toch de moeder van alle klantgerichte markten is. Met de maakindustrie, traditioneel al een achterblijver in transformatieve IT, is het nog erger gesteld.

Nog een alarmerende aanwijzing is dat te weinig CIO's gebruik maken van de nieuwste technologie, zegt Schadler. Slechts 29 procent van de ondervraagden investeren in IoT, en slechts 17 procent investeert in AI. Blockchain (11 procent) en augmented reality (10 procent) zijn eveneens ondergewaardeerd, gegeven hun potentieel. "Software, de cloud en nieuwe technologie worden zakelijke assets, niet slechts technologische aspecten van je digitale business", zegt Schadler. "Het wordt tijd dat daarin zwaarder wordt geïnvesteerd."

Verkeerde metrics

De data geeft aanleiding tot de serieuze vraag waarom organisaties zo langzaam zijn in het inzetten van opkomende technologie en waarom zoveel CIO's de transformatie van sales, marketing en customer care laten versloffen.

Het verkeerde gebruik van metrics is een van de grootste redenen, volgens Schadler. Terwijl bijvoorbeeld één deel van de organisatie uitstekend functioneert in het opleveren van producten, is een ander deel zwak in het genereren van verkoopleads. Andere bedrijven zijn simpelweg te traag in het reageren op de klantbehoeften.

Schadler doet de aanbeveling dat bedrijven moeten uitzoeken hoe ze een duurzame klantwaarde moeten kwantificeren, en metrics in plaats brengen waarin je kan zien wat de impact van de rol van elke unit is in de waardeketen. Het meten van het end-to-end-proces van het binnenhalen van klanten is essentieel. "Het is geen hogere wiskunde - je moet alleen de wilskracht hebben en een samenhangende communicatie", zegt Schadler.

Natuurlijk is de belangrijkste reden achter het falen van de digitale transformatie het onvermogen om een cultuurverandering door te voeren, zoals we wel eens eerder hebben geschreven. Soms is er een bewuste onwetendheid in de top. Zo zegt bijvoorbeeld slechts 37 procent van 460 ondervraagde CEO's tijdens een onderzoek van Gartner dat tegen 2020 een belangrijke of diepe cultuurverandering nodig is.

Maar zelfs organisaties die de behoefte aan cultuurverandering onderkennen, slagen er niet in dat te doen, omdat ze niet op een juiste wijze de enorme beweging die er voor nodig is kunnen managen. Zoals eerder dit jaar is beschreven in de Harvard Business Review door George Westerman en Thomas Davenport, spendeerden General Electric, Ford en Procter & Gamble elk miljoenen aan de ontwikkeling van digitale producten, infrastructuren en merktoevoegingen, maar kregen ze te maken met enorme uitdagingen in de uitvoering.

Digitale transformatie is het nieuwe falen

Jay Goldman, de oprichter van Sensei Lans, een adviesbureau voor de digitale werkplek, zegt dat transformaties hun doel missen omdat te veel organisaties allerlei leuke dingen najagen. Hij zegt dat de meeste organisaties "massaal innovaties inkopen" omdat hun CEO heeft gelezen dat AR of AI het helemaal is of zal worden. "Maar de technologie van morgen zal de problemen van vandaag niet automatisch oplossen", zegt Goldman.

Een andere valkuil voor CIO's is het creëren van losstaande innovatielabs om met nieuwe technologieën te experimenteren. Afgezonderd van de rest van het bedrijf komen er zelden producten uit het lab en wordt er geen waarde gecreëerd. Goldman zegt dat dat komt doordat de bestaande organisatiecultuur te veel "antilichaampjes" heeft opgebouwd die zich verzetten tegen verandering. Uiteindelijk verwelken zulke oplossingen omdat hun managers geen financiële armslag hebben om ze op te schalen. "De realiteit is dat je een losstaande unit hebt gecreëerd maar niet de cultuur van het 'echte' bedrijf hebt veranderd."

Het is gebruikelijk dat bedrijven KPI's creëren die het digitale succes moeten meten, maar Goldman zegt dat ze zich moeten focussen op het tegenovergestelde: de faalratio. De logica hierachter is dat als organisaties niet genoeg mislukkingen kent, ze niet snel genoeg uitzoeken wat wel werkt en wat niet. "Ze moeten zeggen dat als meer dan 30 procent van de experimenten succesvol zijn, ze de lat niet hoog genoeg hebben gelegd", vindt Goldman. Maar dat is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, omdat CIO's, CMO's en andere managers gewend zijn KPI's te zien in het kader van succes. En opnieuw steekt dus het onvermogen te veranderen de kop op.

"Snelheid houden in een gedigitaliseerde wereld vereist een veel sterkere fundamentele herschikking in hoe organisaties denken en acteren, en het gebruik van technologie die het bedrijfs-DNA in staat stelt te transformeren", zegt Goldman.