5 nieuwe trends in de digitale transformatie

De grootste zakelijke merken en bedrijven in consumententechnologie ter wereld worden continu uitgedaagd en wakker geschud door disruptie. Hetzelfde geldt eigenlijk in de B2B-wereld. Een recent onderzoek zegt zelfs dat 85 procent van zakelijke beslissers het gevoel hebben slechts twee jaar de tijd te hebben om digitale transformatie door te voeren voordat ze financieel nadeel ondervinden of ingehaald zijn door de concurrentie.

Voor grote ondernemingen zal een digitaal getransformeerde toekomst data-gedreven moeten zijn. Degene die technologie kan gebruiken om de klantbeleving te transformeren en de eerste is die nieuwe businessmodellen ontdekt en kan uitnutten, zal de disruptor zijn. Degenen die daartoe niet in staat zijn in deze periode die het 'tijdperk van Digitaal Darwinisme' wordt genoemd, zullen het moeilijk krijgen. Hier zijn vijf belangrijke trends die bedrijven in de gaten moeten houden gedurende het jaar.

1. AI en machine learning hervormen analytics

Volgens big data-kenner Ronald van Loon zal 2018 het jaar zijn waarin leveranciers van business intelligence en data-analyse mainstream AI- en ML-functionaliteit in hun digitale aanbod opnemen. Dat ben ik met hem eens, en ga daarin zelfs nog een stap verder door te voorspellen dat de markt zal definiëren hoe AL en ML er uiteindelijk uit moet zien voor de specifieke marktsegmenten, zoals de maakindustrie, zorg, finance of transport. Leveranciers zullen hun innovatie in ML en AI richten op de specifieke behoeften van de bedrijven die ze bedienen, en daarin de productiviteit van het personeel versterken en de automatisering van repetitieve taken versnellen. Data-analyse is hierin de kern.

2. Spraak- en NLP-interfaces worden mainstream

Er is veel aandacht voor stem-aangestuurde technologieën met de komst van Alexa, Siri en andere steeds beter schaalbare stem-assistenten. ComScore voorspelt dat in 2020 50 procent van alle online zoekopdrachten met de menselijke stem zal worden gedaan. Tevens komt nu natural language op.

David Menninger van Ventana Research merkt op dat "een geschreven of gesproken samenvatting door iedereen kan worden begrepen en vermindert de multi-interpretatie die veel data-weergaven met zich mee brengen. Bedrijven geven veel data weer in grafieken en plaatjes in hun informatievoorziening. Ons onderzoek laat zien dat gebruikers tekst belangrijker vinden dan plaatjes." Daarom zouden organisaties stemaansturing en natural language processing moeten testen en een manier te vinden die te gebruiken in technologie.

3. Concurrentie op de arbeidsmarkt neemt toe

Een onderzoek van PwC in opdracht van het Business Higher Education Forum voorspelt dat er 2,7 miljoen vacatures zijn voor datawetenschappers en analisten. Veel ervan zijn niet de traditionele engineering of IT-rollen. Ze worden verspreid door de hele organisatie. Als de tekorten op de arbeidsmarkt voor die rollen later dit jaar verder zijn gegroeid, zullen organisaties hun wervingsinspanningen moeten combineren met zware initiatieven op het gebied van personeelsbehoud. Daarnaast is het zaak je eigen talentvolle medewerkers blijvend te trainen om te zorgen dat je niet later tegen tekorten aanloopt.

4. Hereniging van real-time en batch-analyse

Tegenwoordig zijn de werelden van real-time analyse en batch-analyse van elkaar gescheiden geraakt. Real-time is niet alleen wat er in de datastroom zit, maar tevens de historische data van de datastroom en de verwerking. Mensen met real-time analyse moeten die vergelijken met historische data om ermee te kunnen werken.

Neem bijvoorbeeld een winkel die sensoren gebruikt om de traffic te meten en te monitoren in real-time. Met historische data kan de analyse-toepassing de meest winstgevende productcategorieën, en door het combineren van de real-time verspreiding van het klantverkeer, het verkooppersoneel en historische verkopen kan het de optimale verspreiding van het verkooppersoneel aanbevelen. Meer organisaties gebruiken data vanuit meerdere bronnen (gestructureerd en ongestructureerd) en ze moeten hier iets mee in real-time kunnen doen. De fusie tussen real-time data en analyses uit historische data zal een heleboel nieuwe use cases opleveren voor analytics dit jaar.

5. Nieuwe technologieën gaan samensmelten

Gedurende het komende jaar zullen nieuwe technologieën als AI, VR, AR en analytics elkaar steeds meer overlappen en worden samengevoegd, zodat er werkelijke augmented intelligence ontstaat. Machine learning komt slechts tot zijn volle waarde met big data dat gestructureerd of semi-gestructureerd is. Voice en slimme bots stellen AI in staat volledig nieuwe ervaringen te geven aan gebruikers die specifieke antwoorden verwachten uit enorme hoeveelheden data. Telemetrische data vanuit grootzakelijke systemen zal digitale identiteitsinformatie genereren die slechts door de nieuwe generatie analytics zijn te gebruiken in het geven van antwoorden. De combinaties zijn onuitputtelijk, maar de evolutie van elke technologie zal steeds meer afhangen van andere technologieën erom heen.

We zullen verder nog organisaties zien die hun platformen waarop zij hun analytische ecosystemen baseren standaardiseren. Ze willen zoveel mogelijk projecten in dat platform samenvoegen. De traditionele organisatie wordt een intelligente organisatie - in staat om uitdagingen in regelgeving, technologie, markt en concurrentie te identificeren en ze proactief in kansen en mogelijkheden om te zetten. Managers zullen hun bedrijven zien draaien op betrouwbare data vanuit analysegestuurde technologieën. Bedrijven hebben minder tools te managen (en te betalen), hebben de governance die ze nodig hebben en gelukkige medewerkers die samen met hen hun bedrijf digitaal transformeren.