6 redenen waarom jouw IT-personeel je bedrijf verlaat

Uit het onderzoek 2018 IT Career Outlook Report van Spiceworks blijkt dat een derde van alle IT-werknemers uitkijkt naar een nieuwe baan dit jaar.

Maar de redenen waarom IT-professionals jagen op een nieuwe werkgever laat zien dat er grote verschillen bestaan tussen generaties, zo blijkt uit het onderzoek waaraan 2163 IT-personeelsleden meededen uit zowel Noord-Amerika als Europa. Daarom vergt het vasthouden van je huidige personeel, of het aantrekken van nieuw, een gemixte aanpak. Bovendien is die afhankelijk van of je te maken hebt met millennials, Gen X-ers of babyboomers.

Hier geven we 6 redenen waarom jouw IT-mensen bereid zijn te vertrekken in 2018 - en hoe behoeften en zorgen per generatie invloed hebben in het behouden van personeel.

IT-ers zijn tevreden, maar onderbetaald

Door de grenzen van de generaties heen is de werktevredenheid groot. Liefst 70 procent van het IT-personeel zegt dat ze content zijn met hun huidige baan. Maar hoewel ze tevreden zijn over hun carrière is tweederde van de IT-professionals ontevreden met hun verdiensten. Dieper inzoomen op generaties laat zien dat 68 procent van de millennials (geboren tussen 1981 en 1997) vindt dat ze onderbetaald worden, terwijl 60 procent van de Gen X-ers (geboren tussen 1965 en 1980) en 61 procent van de babyboomers (geboren tussen 1946 en 1964) hetzelfde voelen.

Van degenen die zeggen dat ze in 2018 uitkijken naar een nieuwe baan, zegt 81 procent van de millennials dat ze een hoger salaris willen. Bij de Gen X-ers is dat 70 procent, bij de babyboomers 64 procent. Die percentages lijken in overeenstemming met de loopbaanopbouw en bijbehorende salariëring, die logischerwijs hoger is naarmate de loopbaan vordert.

Sommige bedrijven nemen al stappen op dit vlak, zo lijkt het, want 62 procent van de millennials verwacht dit jaar opslag bij hun huidige werkgever en 31 procent verwacht een promotie. Slechts 48 procent van de Gen X-ers en 35 procent van de babyboomers verwachten opslag dit jaar en 16 procent van de Gen X-ers en 7 procent van de babyboomers verwacht een promotie.

Millennials en Gen X-ers willen meer leren

Een veelvoorkomende reden om van baan te veranderen is het aanleren van nieuwe vaardigheden. Ook hierin nemen millennials het voortouw: 79 procent zegt dat ze een nieuwe baan zoeken om hun skillset te verruimen. Dat geldt in iets mindere mate voor Gen X-ers (63 procent) terwijl babyboomers daar minder mee bezig zijn (49 procent).

Van alle IT-ers die aan het onderzoek meewerkten zegt 81 procent dat security de meest belangrijke vaardigheid wordt in 2018. Netwerken (80 procent), infrastructuur-hardware (79 procent), end-user-devices (76 procent), opslag en backup (75 procent) en virtualisatie (62 procent) komen daar vlak achteraan. De minst belangrijke vaardigheden om te leren zijn VoIP en collaboratie (24 procent) en applicatie-ontwikkeling en DevOps (15 procent), zeggen de ondervraagden.

Werk-privé-balans

Als het gaat om het krijgen van een betere balans tussen werk en privé, lopen de Gen X-ers voorop, waarbij 43 procent dat als reden opgeeft in de zoektocht naar een nieuwe baan. Bij de babyboomers geeft 39 procent dat als reden aan. Millennials zijn niet zo bezig met hun werk-privé-balans - slechts 32 procent zegt hierdoor naar een andere baan te zoeken.

Als je de Gen X-medewerkers binnen wil houden, moet de bedrijfscultuur tegen het licht worden gehouden. Medewerkers moeten het gevoel hebben dat ze een leven hebben buiten het werk. Deze medewerkers waarderen wellicht meer flexibele werkschema's, thuis of op afstand werken en andere mogelijkheden die ze het gevoel geven dat alles beter in balans is.

IT moet een prioriteit zijn

Als jouw bedrijf IT niet tot een van de prioriteiten rekent, zou je mogelijk je talentvolle medewerkers zien verdwijnen. Van de onderzochten die aangaven naar een nieuwe baan te zoeken, zegt 41 procent van de millennials en Gen X-ers dat ze willen werken voor een bedrijf dat IT 'meer als prioriteit' ziet en 34 procent van de babyboomers zegt hetzelfde.

Als IT-ers zich beperkt voelen in hun baan vanwege alle bureaucratie, onrealistische budgetten of een gebrek aan betrokkenheid van het management, zullen ze zoeken naar een bedrijf dat IT wel waardeert. Technologie is een topprioriteit voor elk modern bedrijf, dus het is belangrijk dat je ervoor zorgt dat je IT-afdeling genoeg mensen heeft, kan werken met realistische budgetten en respect voelt vanuit de organisatie.

Babyboomers zijn opgebrand

Een burnout is een andere reden om te vertrekken, en dan vooral de kans op overwerkt raken maakt dat IT-professionals op latere leeftijd een nieuwe baan zoeken.

Millennials raken het minst opgebrand - slechts 30 procent van degenen die naar een nieuwe baan zoeken geeft aan dat dat de reden is om te verkassen. Bij Gen X is dat 35 procent en bij babyboomers 40 procent.

Als je IT-medewerkers hebt die al jaren voor het bedrijf werken, is het slim om met ze te praten over hoe ze zich voelen in hun rol. Het is belangrijk om een burnout bij een medewerker te voorkomen, niet alleen om bijkomende problemen voor te zijn, maar ook om te voorkomen dat ze vertrekken naar een ander bedrijf.

Millennials willen betere arbeidsvoorwaarden

Babyboomers zijn het meest tevreden met de arbeidsvoorwaarden en andere werkgerelateerde voordelen - slechts 26 procent zegt dat ze vanwege deze reden een andere baan zoeken. Gen X raakt ook niet opgewonden van betere arbeidsvoorwaarden en andere voordeeltjes (25 procent).

Maar bij de millennials komt dit onderwerp bij 34 procent voor. Bedrijven die graag millennials willen binnenhalen of behouden zouden dan ook moeten kijken naar de secundaire arbeidsvoorwaarden en bonussen, vooral bij nieuwkomers op de arbeidsmarkt en junior medewerkers.