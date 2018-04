Hoe AI de rol van IT verandert in 2018

IT-teams krijgen dit jaar te maken met veel druk van verschillende kanten terwijl ze tot hun frustratie tegelijkertijd te maken hebben met beperkingen.

Managers willen voordelen halen uit trends als digitale transformatie, dus ze kijken naar IT die moet zorgen voor nieuwe omzetkanalen, verbeterde klantbetrokkenheid, geoptimaliseerde bedrijfsvoering en op andere manieren de magische transformatieve krachten van technologie benutten.

Werknemers zijn gewend aan de onmiddellijke beloning en eenvoud van consumentenapps en -ervaringen, en verwachten steeds meer van technologie op de werkplek.

De meeste IT-teams zijn blij met de kans om op nieuwe manieren waarde toe te voegen aan de organisatie en nog betere ondersteuning te leveren aan hun collega's, maar ze zien zich geconfronteerd met harde uitdagingen.

Zoals altijd wordt van ze verwacht dat ze meer doen met minder. Minder geld, minder personeel en - natuurlijk - minder tijd. Er zijn niet genoeg uren in de dag.

AI voor IT: van theorie naar praktijk

In 2018 zijn AI en machine learning eindelijk onderdeel geworden van de logische oplossingen voor deze uitdagingen. De beste AI-oplossingen kunnen doen wat mensen doen met slechts weinig toezicht of nodige expertise, wat betekent dat IT-teams meer voor elkaar kunnen krijgen met hun huidige bezetting.

En omdat AI vooral goed is in het automatiseren van kleine, terugkerende taken, kunnen teams meer interuptievrije tijd spenderen aan grote projecten en complexe probleemoplossingen. Oftewel, meer tijd spenderen aan het maken van inhoudelijke verbeteringen aan de dienstverlening en bedrijfsvoering.

Het gelukkigste IT-team is dat wat de ruimte en de middelen heeft om AI-oplossingen zelf te ontwikkelen. Maar dat is gelukkig niet meer nodig. Hier zijn enkele voorbeelden van producten en diensten die IT-teams kunnen helpen in het verbeteren van hun productiviteit en effectiviteit:

Log-analyse. Logs bieden een rijke kans op het gebied van big data voor machine learning-algoritmen en kunnen belangrijke patronen blootleggen die de mens niet zonder hulp kan ontdekken. Bedrijven als Loom Systems gebruiken AI op jouw logs om problemen te voorspellen en real time analyse te doen naar de diepere oorzaak van dergelijke problemen. Logs bieden een rijke kans op het gebied van big data voor machine learning-algoritmen en kunnen belangrijke patronen blootleggen die de mens niet zonder hulp kan ontdekken. Bedrijven als Loom Systems gebruiken AI op jouw logs om problemen te voorspellen en real time analyse te doen naar de diepere oorzaak van dergelijke problemen.

Interne support. Elk IT-supportteam kent de pijn van steeds terugkerende kleine verzoeken van medewerkers die je afleiden van het werken aan projecten met een hoge prioriteit. Spoke gebruikt natural language processing (NLP) en machine learning om automatisch die verzoeken af te handelen via chat, e-mail en sms. Elk IT-supportteam kent de pijn van steeds terugkerende kleine verzoeken van medewerkers die je afleiden van het werken aan projecten met een hoge prioriteit. Spoke gebruikt natural language processing (NLP) en machine learning om automatisch die verzoeken af te handelen via chat, e-mail en sms.

Security. Geen enkel mens kan de steeds meer uitdijende palet aan security-bedreigingen meer volgen, identificeren en zich ertegen verdedigen, zeker niet in realtime. Deep Instinct gebruikt deep learning-algoritmen om automatisch bedreigingen te identificeren en te blokkeren. De accuraatheid waarmee dat gebeurt is 98 procent en het aantal false positives is minder dan 0,0013 procent.

Als IT-teams af kunnen van repetitieve taken en analyses die beter kunnen worden afgehandeld door AI-gestuurde automatisering, kunnen ze hun tijd en talent gebruiken om werk te doen dat vraagt om menselijk beoordelingsvermogen - werk dus dat er echt toe doet.

Van kostencentrum naar baanbreker

De voordelen van het inzetten van AI kunnen verder reiken dan alleen in het IT-team; het geeft IT de kans om zijn profiel in waarde in de organisatie te verbeteren.

Marketing automation tools die aangestuurd worden door AI helpen sales- en marketingteams de ROI van hun activiteiten te maximaliseren. AI-coachingnetwerken leren medewerkers van de klantenservice in hoe beter telefonisch ondersteuning te leveren. AI-analyticstools laten medewerkers in de hele organisatie rapporten maken die anders alleen met de hulp van een datawetenschapper konden worden samengesteld. En dat zijn slechts een paar voorbeelden.

IT is degene die het potentieel en de waarde van AI-applicaties voor andere afdelingen losmaakt. IT helpt andere teams in de organisatie in het identificeren van kansen voor AI-software, selecteert de juiste oplossingen aan de hand van de behoefte, implementeert toepassingen en past die aan aan de hand van de bedrijfsdoelen en traint gebruikers in hoe ze het meeste uit deze nieuwe oplossingen kunnen halen.

Het geeft IT een mogelijkheid om de resultaten in de gehele organisatie te verbeteren, met een directe impact op de financiële resultaten en geeft daarnaast een positieve indruk van de invloed van IT op het bedrijf.

AI is een uitgelezen mogelijkheid om IT's reputatie als een innovatiemotor te vestigen, en om dus niet meer als kostenpost te worden gezien maar als een waardecreërend verandercentrum.

De early adopters winnen

Vorig jaar publiceerde MIT Sloan Management Review een onderzoek dat stelde dat IT-teams snel meer moeten doen met AI. Hoewel 85 procent van de managers denken dat AI hun bedrijven kan helpen in het versterken van hun concurrentievoorsprong, gebruikt slechts 20 procent de technologie. En slechts 5 procent doet dat ook nog eens bedrijfsbreed,

Bedrijven die AI in dit vroege stadium inzetten hebben een strategisch voordeel ten opzichte van hun concurrenten die langzamer zijn in het gebruik van AI. Een ander rapport uit 2017 - ditmaal van McKinsey - zegt dat early adopters (van AI) nu al concurrentievoordeel behalen, en de kloof met de achterblijvers blijft groeien.

Volgens het McKinsey-onderzoek is het belangrijk voor CIO's om de focus niet alleen te leggen op de technologie, maar juist op het uitleggen hoe de technologie bedrijfswaarde kan creëren. Technische leiders moeten de business case identificeren, het juiste data-ecosysteem inrichten, de juiste AI-tools inkopen of bouwen en de workflow-processen, vaardigheden en cultuur erop aanpassen.

Het is 2018 en we zijn eindelijk voorbij de theoretische discussie over hoe nuttig AI voor organisaties, en de teams op de werkvloer, kan zijn. AI-gedreven oplossingen zijn voorhanden en kunnen direct worden ingezet, en slimme IT-teams gebruiken die oplossingen om het tegenstrijdige adagio 'doen meer met minder' op te lossen, om zo een nieuwe reputatie te vestigen als een innovatieve kracht.