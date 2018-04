Hoe fintechs en traditionele banken elkaar kunnen versterken

De bankensector ondergaat een enorme verandering nu klanten kiezen voor superieure digitale dienstverlening en meerwaarde uit traditionele producten en diensten. Deze verandering heeft geresulteerd in een duidelijke vermindering van de dienstverlening bij bankfilialen. In 2017 hebben Europese banken 9.100 filialen gesloten en een personeelsreductie gerealiseerd zo'n 50.000 mensen, volgens data van The European Banking Federation. In de Verenigde Staten zijn meer dan 10.000 bankkantoren gesloten sinds de financiële crisis in 2008, en alleen al in 2017 sloten 869 filialen hun deuren, meldt S&P Global Market Intelligence.

Tegelijkertijd is er een toename te zien in technologie-gedreven innovatie en digitale nieuwkomers in de financiële markt. Analyse van Accenture bracht aan het licht dat de wereldwijde investeringen in de financiële technologische industrie (fintech) een hoogtepunt heeft bereikt in 2017, en met 18 procent groeide naar 27,4 miljard dollar. Deze investeringen hebben geleid tot de creatie van een nieuwe zich onderscheidende fintech-sector die toekomstbestendig is en snel groeit.

Kunnen incumbents samenwerken met fintechs?

Voor de financiële crisis waren banken progressiever in het inzetten van nieuwe technologieën. Nadat de huizenzeepbel barstte, waren banken druk met het voldoen aan nieuwe regels en regulering. Innovatie kwam op de achtergrond terecht en bij veel banken kwam het zelfs helemaal stil te staan. Tegelijkertijd ontwikkelden techbedrijven als Apple revolutionaire producten zoals de eerste smartphone, in 2007, en innovatieve businessmodellen zoals die van Uber volgden al snel. Dat zette druk op de traditionele banken omdat veel klanten begonnen te verwachten dat elke transactie net zo makkelijk zou zijn als die van vele mobiele apps als die van Amazon.

In recente jaren zagen banken de waarde in van samenwerking met fintechbedrijven in het innoveren en vooral in het leveren van een betere klantervaring. Een IDC-onderzoek namens SAP liet zien dat 60 procent van alle banken wereldwijd openstaan voor het partneren met fintech-startups. De samenwerking tussen fintech- en finserv-bedrijven opent de deur naar nieuwe processen die gedreven worden door AI, NLP, blockchain en IoT, en daaruit kunnen veel voordelen worden behaald. Als voorbeelden geldt ATB Financial, een regionale Canadese bank die twee jaar geleden samenwerkte met fintech-startup Ripple en SAP, en ReiseBank AG in Duitsland. Tussen beide banken werd toen de eerste echte internationale betaling verricht met blockchain, waardoor in 20 seconden een transactie werd verricht die normaal gesproken zes werkdagen nodig had om het proces af te ronden.

Hoe kunnen banken en fintech samenwerken?

Als in elke relatie zullen fintech en de zo geheten incumbents, de gevestigde orde dus, moeten kijken naar hun respectievelijke sterke en zwakke punten als zij een partnerschap willen aangaan. Banken hebben een grote klantenbasis en enorme hoeveelheden klantendata. Fintechs zijn zeer wendbaar en hebben kennis van nieuwe technologie zoals kunstmatige intelligentie en blockchain-technologie. Fintechs kunnen de mogelijkheden in klantbeleving bij de banken verbeteren en helpen in het automatiseren van routinetaken. Door het integreren van dataverwerking tussen controle-afdelingen hoeven banken minder tijd te besteden aan administratieve taken en meer tijd aan projecten van grotere waarde.

In het geval van fintechs en de gevestigde banken gaat het gezegde opposites attract wel op. Door de sterke punten van een ander, kan een succesvolle partnerschap leiden tot een hogere loyaliteit van de klanten en dus meer omzet, net als een betere efficiëntie bij de incumbent.

Potentiële kansen voor samenwerking

Een plek waar veel potentie in zit is het gebied van kunstmatige intelligentie, dat wordt gebruikt op veel manieren. In het geval van gedragsanalyse zetten fintechs als Quantiply AI in om nieuwe inzichten te verkrijgen en patronen te herkennen in de strijd tegen witwassen. Quantiply is een lid van het SAP Startup Focus-programma en heeft een oplossing ontwikkeld die kan helpen in het terugbrengen van het risico van witwassen via banken. Het gebruikt cognitieve 'agents' die continu leren van menselijke feedback in het identificeren, reageren en rapporteren van witwaspraktijken en andere verdachte activiteiten en gebeurtenissen.

Een ander gebied met veel kansen is het veld van voorspellende analyse. Banken gebruiken steeds meer van deze fintech-oplossingen om de klantbeleving te verbeteren. Twee voorbeelden zijn:

Voorspellen van toekomstige behoeften door gebruik van klantendata: Banken gebruiken fintech-oplossingen om klantprofielen samen te stellen waardoor geanticipeerd kan worden op de toekomstige behoefte en proactief nieuwe producten en diensten aan te bieden aan klanten. Banken gebruiken fintech-oplossingen om klantprofielen samen te stellen waardoor geanticipeerd kan worden op de toekomstige behoefte en proactief nieuwe producten en diensten aan te bieden aan klanten.

Kansen op cross-selling voor financiële organisaties: Technologie die de kooppatronen van de klant volgen geven banken de kans om nieuwe cross-sell-kansen te identificeren.

De toekomst

Hoewel banken en fintech hun samenwerking beginnen vanuit verschillende posities, ziet de toekomst er zonnig uit voor dergelijke partnerschappen. De ontwikkeling van de fintech-sector heeft de financiële dienstverlening veranderd. Klanten en bedrijven hebben beide voordeel gehaald uit de innovatie en creativiteit die fintechs bieden. Om concurrerend te blijven kunnen banken samenwerken met fintechs in het implementeren van hun technologie-oplossingen en gebruik te maken van hun vaardigheden, en zo de digitale transformatie van de bank te versnellen. Er is een groeiend bewijs dat incumbent banken die deze partnerschappen aangaan succesvol zijn in het leveren van superieure dienstverlening aan klanten.