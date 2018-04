Waarom de oorlog van Europa tegen Big Tech waanzin is

De European Political Strategy Centre (EPSC), de denktank van de Europese Commissie, gaf in maart een stuk vrij waarin het pleitte voor de ontwikkeling van een strategie op kunstmatige intelligentie, en dan vooral op "mensgerichte machines". Vervolgens kwam de Franse president Emmanuel Macron begin deze maand met een Franse AI-strategie, die hij verder uitlegde in een interview met Wired.

De indrukwekkende diepte en gedetailleerdheid van die strategie-stukken geeft aan dat er veel energie en zorg in de voorbereiding ervan is gestoken. En er staan waardevolle zaken in, zoals Macron's nadruk op ethiek en de noodzaak van controle van de mens over verstrekkende besluiten die door AI worden genomen, zoals dat het geval is in het gebruik van autonome wapensystemen. Andere doordachte elementen zijn het stimuleren van investeringen in AI-technologie, het opzetten van onderzoekscentra en het aanpakken van het tekort aan AI-expertise en -talent. In een reactie op dit vooruitstrevende beleid hebben Facebook, Google, Samsung, IBM, DeepMind en Fujitsu Parijs gekozen als vestiging voor AI-labs en onderzoekscentra.

Maar sommige aanbevelingen gaan de verkeerde kant op, omdat zorgen die al decennia leven simpelweg zijn geplakt op het onderwerp AI als een makkelijke manier om ze te hergebruiken.

Zo zijn Europese beleidsmakers bezorgd over de mogelijkheid dat terroristen en extremisten wervingsmateriaal en haatzaaien kunnen verspreiden op internetplatformen. Ze denken tevens dat desinformatiecampagnes van vijandelijke buitenlandse mogendheden een existentiële bedreiging vormen voor de integriteit van vrije democratische politieke instituties. Om die bedreigingen tegen te gaan overwegen ze aanpassingen binnen het principe in de E-Commerce Directive dat internetplatformen niet de uitgevers zijn van materialen die door derden zijn gepost.

Het rapport van EPSC neemt die zorgen over, door een einde te vragen aan die "uitzonderlijkheid" die gebruikers verantwoordelijk maakt voor de content die ze op internetplatformen plaatsen.

Internetbedrijven moeten samenwerken met overheden om meer te doen aan de aanpak van veel voorkomende uitdagingen, waarbij ze hun pogingen om schadelijke content op hun systemen te beperken moeten intensiveren. Maar dat is een compleet ander onderwerp dat helemaal niks te maken heeft met het bevorderen van AI.

Meer dan dat: het is gewoon slecht beleid. Het verantwoordelijk maken van de gebruikers over hetgeen ze publiceren is niet een maatregelen die ten bate is van een jonge industrietak en die veilig kan worden ingetrokken op het moment dat de platformen groot zijn gegroeid. Het is beleid dat nog steeds nodig is om deze platformen in staat te stellen informatie te distribueren van individuen en bedrijven buiten hun redactionele controle. Als ze dezelfde controle moeten uitoefenen als traditionele zenders en kranten, dan wordt alleen materiaal gepubliceerd dat goedgekeurd is door redacteuren. De enorme toename aan meningen en informatie die door de nieuwe technologie mogelijk is gemaakt, zal dan een kort intermezzo zijn geweest en niet een permanente verbetering in de uitwisseling van ideeën en meningen.

Critici willen grote techbedrijven opdelen

Hier is nog zo'n zorgwekkende draai in de Europese AI-strategievoorstellen. Veel critici roepen op om de grote techbedrijven op te breken. Een herleving van een populistische stroming wil de controle van die bedrijven over diverse economische sectoren (zoeken, social media, online retail) reduceren. Europa neemt hierin het voortouw, onder meer door een boete op te leggen aan Google van 2,4 miljard euro vanwege het voortrekken van eigen nevenactiviteiten in de zoekresultaten, een beschuldiging die door de Amerikaanse Federal Trade Commission al is afgewezen en waar Google tegen in beroep is gegaan.

Helaas herhaalt president Macron deze oproepen, door te suggeren dat de bedrijven die hij aan de ene kant verwelkomt in Parijs om nieuwe AI-onderzoekscentra te bouwen, aan de andere kant "te groot om toezicht op te houden" noemt en dat deze zouden moeten worden "ontmanteld". Het ESPC-rapport verzoekt autoriteiten ook om fusies te verbieden die "mogelijk de gefuseerde bedrijven AI-technologieën in handen geeft om hun gebruikers te discrimineren", met andere woorden, onderscheid te maken tussen de verschillende gebruikers in het voordeel van de bedrijven zelf.

De grotere techbedrijven zijn nu de grootste bronnen van cutting edge AI-onderzoek buiten China. Googles DeepMind verbaast de wereld met software dat zichzelf Go geleerd heeft en nu beter speelt dan de beste mens, terwijl het begon met alleen maar de kennis van de spelregels. Maar China is een grote concurrent. Het land gebruikt een ingewikkeld systeem van subsidies, incentives en renteloze leningen van staatsbanken om zo richting te geven aan onderzoek en ontwikkeling van AI. Het land is nu leidend in baanbrekend AI-onderzoek zoals deep learning.

Het starten van een antitrust-kruistocht om zo techbedrijven op te splitsen is niet de strategie om AI te promoten. Het zal juist hun vermogen ondermijnen om onderzoek te financieren en de concurrentiepositie frustreren in de AI-wedloop met landen die fundamenteel andere economische en politieke structuren kennen.

Ook op een ander vlak geeft het Europese AI-rapport te denken. Er wordt aangenomen dat de nieuwe General Data Protection Regulation (GDPR) voor een lange periode een groot voordeel zal zijn voor Europa. Maar privacy is geen fundamentele splijtzwam tussen de EU en de VS. Privacy is een gedeelde mensenrecht, zowel in de VS als in de EU, een gezamenlijke commitment die ons aan de goede kant zet van de scheidslijn tussen autoritaire systemen en de vrije democratie.

GDPR is er en blijft er, maar een verstandige implementatie zou prioriteit moeten hebben, vooral als we middelen willen richten op AI-onderzoek. De grotere techbedrijven besteden letterlijk miljoenen euro's en nemen grote groepen mensen aan te voorkomen dat ze tegen de tikkende tijdbom van privacy-overtredingen aanlopen, die GDPR-boetes tot aan 4 procent van de wereldwijde omzet kunnen opleveren. Eén indicatie van deze compliancelast is de groei van het aantal privacy-officers. De International Association of Privacy Professionals kent een wereldwijd 35.000 leden, een toename van 10.000 in het afgelopen jaar, dat vrijwel geheel voor rekening komt van nieuw personeel dat in Europa is ingehuurd vanwege compliance aan GDPR.

Vanzelfsprekend moet AI ontworpen worden "binnen de ethische en filosofische grenzen", zoals president Macron zegt. Buiten dat zijn de strategische plannen in de VS en de EU om AI-onderzoek en -ontwikkeling te bevorderen cruciaal, vooral gezien de vastbeslotenheid van China om een dominante positie op dit gebied in te nemen en te behouden. Maar het starten van een niet-gerelateerde oorlog tegen tech zal niet de ontwikkeling van AI binnen ethische grenzen gaan bevorderen. Het garandeert alleen maar dat we de AI-race zullen finishen op de tweede plek.