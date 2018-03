Hoe IBM probeert relevant te blijven in het digitale tijdperk

Al sinds zijn oprichting heeft IBM al zijn pijlen gericht op de grootzakelijke markt. Als vaste waarde in het industriële tijdperk verzorgde IBM veel van de technologie die nodig was in de eerste fase van IT - en bleef sindsdien een belangrijke speler in de grootzakelijke markt.

In de periode dat technologie zich verder ontwikkelde kende IBM goede en slechte tijden terwijl het zich aanpaste aan de veranderende behoefte in de markt, maar de focus op de grote kansen in de grootzakelijke markt bleef aanwezig.

In de laatste tien jaar staan de klanten van IBM in die grootzakelijke markt onder druk. Wendbare disruptieve startups gebruikten hun experimenten met nieuwe technologieën en businessmodellen om hun grootzakelijke concurrenten die minder snel bewogen en vaak risico's vermeden te onttronen.

Hoewel hun eerste reactie traag en onbeholpen was, nemen de grootzakelijke organisaties nu de cloud-native en agile aanpak van die kleinere concurrenten over - en dus ook de technologieën die daarbij passen, In de laatste jaren zorgde dat ervoor dat IBM - en veel van zijn oude bekende tech-collega's als Oracle en SAP - moeite heeft relevant te blijven in een post-industriële wereld.

Vorige week zette IBM zijn ideeën neer om relevant te blijven met een toekomstvisie op zijn nieuwe jaarlijkse conferentie Think. Die toekomstvisie is niet geheel vreemd, gezien de geschiedenis van het bedrijf, en blijft gericht op grote ondernemingen - maar alleen als die zich presenteren als, zoals IBM dat noemt, incumbent disruptors.

De incumbent disruptor

In haar openingskeynote stelde Ginny Rometty, de CEO van IBM, dat we midden in wat ze noemt een "exponentieel moment" zitten - iets waarvan ze zegt dat dat slechts eens in de 25 jaar gebeurt op een moment dat de bedrijfs- en technologie-architectuur op eenzelfde moment veranderen.

De drijfveer achter dit exponentieel moment? De combinatie van enorme hoeveelheden data en kunstmatige intelligentie (AI).

In haar optiek is het samenvoegen van de enorme hoeveelheid data die nu nog onberoerd ligt binnen grootzakelijke organisaties (zo'n 80 procent van de data is momenteel niet te doorzoeken, zegt Rometty) met AI creëert de kans op exponentieel leren, zoals ze dat noemt.

Dit data-gedreven en door AI aangeslingerde exponentieel leren zal volgens Rometty het ultieme concurrentievoordeel geven. En, zo is de logica van het bedrijf, het zijn de grote ondernemingen die de beste positie hebben om van dat exponentiële moment gebruik te maken omdat zij de meeste informatie hebben over klanten, markttrends en historie aan transacties die nodig zijn voor AI-systemen om voordeel uit te halen en organisaties in staat stellen de disruptors te worden in dat nieuwe tijdperk.

Om dat te kunnen doen, stelt Rometty, moet de gevestigde orde in de aanval en de volgende drie dingen doen:

Digitale platformen inzetten - zowel eigen als die van anderen

Leren (dus AI) inbedden in elk bedrijfsproces

Mensen ondersteunen met digitale intelligentie

Ze sloot haar oproep om in beweging te komen af met de conclusie dat deze intelligente machines de sleutel zijn naar de toekomst, en dat dat juist een hoopvolle toekomst is, en niet één waarover je je zorgen moet maken. "Dit wordt een tijdperk van mens én machine, niet een tijdperk van mens versus machine", benadrukte ze.

De boodschap in IBM's toekomstvisie is de volgende: Grote ondernemingen hebben een kans om zich te weren tegen de golven van de digitale disruptie die hun industriële buitenmuren al hebben weggeslagen, maar alleen als ze zich realiseren dat hun grootste bezit van tegenwoordig hun data is, dat hun sterkste kracht ligt in hun vermogen om AI die data te laten omzetten in concurrentievoordeel en dat hun grootste noodzaak ligt in het heroriënteren van hun organisaties rond dat nieuwe model.

Is deze coherente boodschap genoeg?

Voor de eerste keer in de laatste jaren kan ik zeggen dat IBM een coherente boodschap afgeeft voor de grootzakelijke markt. De grote techthema's op Think waren AI, blockchain, cloud en een nieuwe generatie infrastructuur die geoptimaliseerd is voor deze intensieve workloads.

Deze technologiegebieden komen tezamen onder de paraplu van bedrijven te helpen data bijeen te brengen en in te zetten om gebruik te maken van dat exponentiële moment. Maar zal dat genoeg zijn?

Aan de ene kant zijn er positieve tekens. IBM-managers die ik sprak gebruikten allemaal dezelfde boodschap. Het is duidelijk dat in de managementlaag die boodschap duidelijk is aangekomen en ze zowel hun producten als hun marketingstrategieën afstemmen op die nieuwe visie.

De visie en de boodschap zelf zijn eveneens gefundeerd. Het is moeilijk om de importantie te ontkennen, net als de relevantie en de impact die AI zal hebben op de aard van het werk in grote ondernemingen. Ook kan je niet ontkennen dat degene die de meeste juiste soort data heeft de beste positie inneemt om gebruik te maken van de kansen die dat kan creëren.

De grote gok

De grootste vraag is echter of grote organisaties wel of niet voorbereid zijn te doen wat nodig is om die transitie te maken en die incumbent disruptor te worden.

Hoewel de oproep tot actie door Rometty een juiste is, is het onduidelijk of ondernemingen het inzicht, lef of zelfs de wil hebben dat op te volgen, of dat IBM en zijn partners ze daarin voldoende kunnen ondersteunen in het overwinnen van hun eigen starheid.

IBM's boodschap aan zijn grote klanten zou op enig niveau ook nog eens gevaarlijk kunnen zijn. Het zou de topmanagers van die organisaties, moegestreden door het voortdurende bombardement van disruptie, het valse idee kunnen geven dat alles weer goed komt, dat het tij eindelijk is gekeerd.

De werkelijkheid is dat of we nu wel of niet aan de vooravond staan van een nieuw exponentieel moment, de situatie voor grote ondernemingen nog net zo benauwd is als voorheen. Hun enorme aantallen data en het vermogen om te investeren in AI, blockchain en andere nieuwe technologieën bieden grote kansen op dit belangrijke moment. Maar het is nu het onvermogen dat ze hebben om zowel bedreigingen als kansen te zien, en daarop beslissend te reageren. Dat is hun achilleshiel. IBM gokt erop dat zij hun klanten die moeilijk uit het industriële tijdperk kunnen komen, op het juiste pad kunnen brengen.

Dat is een grote gok, en de uitkomst hangt af of grootzakelijke leiders hun organisaties kunnen hervormen en opnieuw richting kunnen meegeven naar een nieuw tijdperk met nieuwe behoeften.