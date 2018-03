3 grote uitdagingen voor de hedendaagse CIO

Jongeren die de Netflix-serie 'Stranger things' kijken, vragen zich wellicht af waarom de kinderen op de achterbank van de auto geen veiligheidsgordels hoeven te dragen. Het antwoord is niet zo heel spannend: zo ging dat in de jaren 80. Sterker nog, in die tijd hadden auto's achterin geen gordels.

Vergelijk dat eens met medewerkers die zichzelf constant moeten legitimeren om toegang te krijgen tot de verschillende applicaties waarmee ze werken. Mensen die niet gewend zijn om met Multi Factor Authentication (MFA) te werken, vinden MFA best overdreven. Zoals veiligheidsgordels 35 jaar geleden ook als overbodig werden gezien. Maar MFA - meerdere stappen van authenticatie - wordt gewoon de norm en ik verwacht dat veel organisaties zich straks gaan afvragen waarom ze het niet veel eerder hebben ingevoerd. Overigens zal MFA, net als veiligheidsgordels, niet alle catastrofes voorkomen, maar wel de kans daarop verkleinen.

Veiligheidscultuur

Voor bedrijven is Multi Factor Authentication een van de voorbeelden hoe ze een werkomgeving kunnen creëren waarin veiligheid wordt begrepen, gewaardeerd en elke dag wordt uitgevoerd. Voor een CIO een van de grote uitdagingen om dat te realiseren. Het uitvoeren van phishing-oefeningen hoort bij het bouwen van een veiligheidscultuur. Zonder bestraffend te zijn is het voor een CIO een manier om medewerkers te helpen hoe ze kunnen voorkomen dat ze een schadelijke e-mail openen. Maar ook voorlichting geven en duidelijk maken dat onbewaakte computers altijd 'locked' moeten zijn, helpt bij het ontwikkelen van een veiligheidscultuur. Net als tips om mensen alert en bewust te houden van de gevaren als ze actief zijn in hun online omgeving.

Van oud naar nieuw

Een ander hoofdbreken van CIO's en van een geheel andere orde gaat over legacy systemen. Met als belangrijkste vraag: 'Hoe beweeg ik mijn legacy omgeving naar eentje van de digitale toekomst?' Er is daarop geen eensluidend antwoord, omdat ze dit moeten bereiken terwijl ze fiscaal verantwoordelijk zijn en tegelijkertijd briljant moeten zijn in de basis. Dit vereist een evenwichtsoefening van CIO's tussen die fundamentele verantwoordelijkheden en hun rol als veranderaars.

Dat het belangrijker is dan ooit om van de legacy op een slimme en verantwoorde manier afscheid te nemen, wordt steeds evidenter, omdat de inzet hoog is. Het gat tussen de early adopters en de bedrijven met een afwachtende houding als het gaat om slim gebruik van artificial intelligence (AI) en machine learning, wordt bijzonder groot. Op de werkplek zorgen robotica en automatisering voor een paradigm shift in hoe mensen en machines samenwerken om bedrijfswaarde te creëren. In het verlengde daarvan is inmiddels ook duidelijk dat de legacy systemen waarmee we in de vorige eeuw onze zaken deden, niet zijn ontworpen om de toekomstige mogelijkheden aan te kunnen.

Impact op banen

Uitdaging drie voor CIO's is ondersteuning bieden bij de veranderende werkomgeving. Robots die de schappen in de winkels van Walmart scannen is een van de recente en ingrijpende voorbeelden hoe automatisering de werkplek verandert. Op Workday Rising 2017 in Chicago werd dan ook uitvoerig gesproken over de impact van automatisering op banen. Het is daarbij aan ons CIO's om de vraag te beantwoorden: 'Wat is de volgende stap na deze stap?'.

Een samenwerkende CIO die de business begrijpt, zal in staat zijn het senior managementteam te adviseren op welke wijze automatisering concurrentievoordeel kan opleveren. En goed begrip van de toekomstige richting van het bedrijf helpt CIO's daarnaast advies te geven over welke vaardigheden het personeel nodig heeft. Met daarbij input om personeel - wiens banen beïnvloed worden door automatisering - bij te spijkeren of om te scholen.

Het zijn uitdagingen die CIO's het hoofd moeten bieden, waarbij verandering de enige constante is en ze een balans moeten vinden tussen innovatie en briljant aan de basis zijn.