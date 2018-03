De totale gids voor agile projectmanagement

Wat is agile?

Agile is een projectmanagementmethodologie dat korte ontwikkelingscycli gebruikt met de naam 'sprints' en richt zich op het continu verbeteren van de ontwikkeling van een product of dienst.

Agile werd voor het eerst grondig besproken door William Royce in de jaren 70 van de vorige eeuw in een artikel over de ontwikkeling van grote softwaresystemen. Later, in 2001, zag het Agile Manifesto het licht, een "formele verklaring over de vier sleutelwaarden en 12 principes die staan voor een iteratieve en menscentrale aanpak in softwaredevelopment", ontwikkeld door 17 softwaredevelopers. Deze ontwikkelaars waren samengekomen om lichtere ontwikkelmethodes te bespreken op basis van hun gecombineerde ervaringen.

De principes van agile

Er zijn 12 belangrijke principes die nog steeds leidend zijn in de hedendaagse agile projectmanagement.

Klanttevredenheid heeft altijd de hoogste prioriteit en wordt bereikt door snelle en doorlopende oplevering. Veranderde omstandigheden worden altijd meegenomen in elke fase van het proces om de klant te helpen concurrerend voordeel te behalen. Een product of niets wordt in hogere frequentie opgeleverd. Belanghebbenden en ontwikkelaars werken dagelijks nauw samen. Alle belanghebbenden en teamleden blijven gemotiveerd werken aan optimale projectresultaten, waarbij de teams worden uitgerust met alle nodige tools en ondersteuning en het vertrouwen krijgen dat ze de projectdoelen bereiken. Face-to-face bijeenkomsten zijn de efficiëntste en effectiefste vorm om het project te laten slagen. Een gereed en werkend product is de ultieme vorm van succes. Toekomstbestendige development wordt bereikt door agile processen waarbij ontwikkelteams en belanghebbenden in staat zijn een constant en doorlopend tempo aan te houden. Agility wordt verbeterd door een continue focus op technisch excellence en fatsoenlijk ontwerp. Eenvoudigheid is een essentieel onderdeel. Zelfsturende teams zijn het best in staat de beste architecturen en ontwerpen te ontwikkelen en aan de requirements te voldoen. Regelmatige intervallen worden door teams gebruikt om de efficiëntie te verbeteren via het fine-tunen van gedrag.

De voordelen van agile

Agile was bedoeld voor de software-industrie om de ontwikkelprocessen te stroomlijnen en te verbeteren, door snel problemen en defecten te identificeren en daarop te acteren. Het is een manier voor ontwikkelaars en teams om een beter product te leveren, op een snellere wijze via korte, iteratieve, interactieve sessies/sprints. In het tijdperk van digitale transformatie is agile op maat gesneden om als organisatie te kijken hoe je je projecten managed en zelfs als gehele organisatie functioneert. Agile kan bedrijfsbrede processen verbeteren. Voordelen van de combinatie van de digitale werkvloer en agile zijn:

Toenemende flexibiliteit

Toenemende productiviteit

Toenemende transparantie

Kwalitatief betere resultaten

Minder risico op het midden van doelstellingen

Meer betrokkenheid en tevredenheid van belanghebbenden

Voordelen voor projectmanagement

Op het gebied van projectmanagement levert agile projectspecifieke voordelen aan projectteams, ondersteuners, projectleiders en klanten, waaronder:

Snellere uitrol van oplossingen

Minder verspilling door minimaliseren van middelen

Toenemende flexibiliteit en betere aanpassing aan veranderingen

Meer succes vanwege de meer gerichte aanpak

Snellere reactie- cq hersteltijden

Snellere detectie van problemen en defecten

Geoptimaliseerde ontwikkelprocessen

Lichter framework

Optimale projectbeheersing

Toenemende focus op specifieke klantbehoeften

Toenemende frequentie in feedback

De nadelen van agile

Net als met elke andere methodologie is agile niet geschikt voor elk project, en genoeg onderzoek is altijd aan te bevelen om de beste methodologie te vinden voor iedere unieke situatie. Agile zou niet werken als bedoeld als een klant niet duidelijk is in zijn doelen, de projectmanager of het team onervaren is, of als zij niet zo goed functioneren onder grote druk. Gedurende het ontwikkelproces heeft agile een positieve invloed op de ontwikkelaars, projectteams en klanteisen, maar niet noodzakelijk voor de beleving bij de eindgebruiker. Door zijn minder formele en flexibelere processen is agile niet altijd makkelijk te hanteren door grotere en traditionelere organisaties waar al een flinke hoeveelheid aan rigiditeit en starheid zit in processen. Het kan ook problemen geven als het wordt gebruikt met klanten die op eenzelfde wijze rigide processen of werkwijzen hebben.

Agile samen met andere methodologieën

De kans bestaat dat agile wordt gecombineerd met andere methodologieën als waterfall-ontwikkeling, waardoor er een hybride werkwijze ontstaat. Bedrijven gebruiken soms waterfall om een of meerdere fases af te handelen - zoals planning - omdat die zich niet lenen voor snelle en opeenvolgende stappen. Vooral planning vereist een samenhangender , methodische en vaak tragere aanpak in aspecten als het definiëren, analyseren en documenteren van een project. Daarin is waterfall een betere aanpak. Op het moment dat een project de ontwikkelfase ingaat, dan vereisen de snelle en opeenvolgende stappen een andere benadering en daar is agile dan weer geschikt voor.

Deze hybride aanpak helpt in het aanpassen van agile voor verschillende marktsegmenten of om passender te maken aan de unieke aard van een project, product of dienst. Maar opnieuw is goed onderzoek nodig om de geschiktheid van de diverse methodes en processen te bepalen.

Populaire agile-methoden

In agile zijn er vaak gebruikte of populaire methoden, waarbij Scrum, Kanban en Lean het meest populair zijn. Enkele agile-methoden zijn:

Scrum

Kanban

Lean (LN)

Dynamic System Development Model, (DSDM)

Extreme Programming (XP)

Crystal

Adaptive software development (ASD)

Agile Unified Process (AUP)

Crystal Clear methoden

Disciplined agile delivery

Feature-driven development (FDD)

Scrumban

RAD (Rapid Application Development)

Om te weten welke methoden de juiste zijn voor jouw project of organisatie kan je terecht bij "Comparing agile project management frameworks."

Agile projectmanagement en scrum

Scrum is een krachtig middel voor het implementeren van agile processen in software-ontwikkeling en andere projecten. Deze vaak gebruikte methode bestaat uit korte werkperioden, sprints genaamd, en dagelijkse meetings, scrums geheten, om aparte delen van een project achter elkaar af te werken totdat het project in zijn geheel afgerond is. Er zijn drie rollen in scrum: de scrum master, de producteigenaar en de scrum-teamleden.

De producteigenaar creëert en prioriteert het werk dat gedaan moet worden

Teams selecteren items uit die activiteitenlijst en bepalen hoe het werk moet worden gedaan

Werk moet afgerond worden binnen een sprint (twee tot vier weken)

De scrum master spreekt dagelijks kort met het team over de voortgang

Sprintevaluaties worden na elke sprint gehouden

Het proces start opnieuw totdat al het werk is gedaan

Organisatorische belemmeringen

Organisaties die agile willen inzetten in projectmanagement kunnen wat belemmeringen ondervinden, zoals onderstaande:

De bedrijfsstructuur of -cultuur ondersteunt agile niet voldoende: Hoewel projectteams klaar kunnen zijn voor agile development kan de rest van het bedrijf daarin tekort schieten. Managers en functionele leiders moeten eveneens aan boord komen en agile omarmen om het echt effectief te maken. Hoewel projectteams klaar kunnen zijn voor agile development kan de rest van het bedrijf daarin tekort schieten. Managers en functionele leiders moeten eveneens aan boord komen en agile omarmen om het echt effectief te maken.

Onduidelijk inzicht in de impact op de bedrijfsdoelen: Het simpelweg uitvoeren van projecten met de agile methodologie is niet genoeg om de gewilde voordelen binnen te halen. Projecten kunnen nog steeds uitgevoerd worden op een manier die het gehele bedrijf niet voorziet van de resultaten die nodig zijn om duurzame groei te realiseren. Het moet strategisch zijn. Het simpelweg uitvoeren van projecten met de agile methodologie is niet genoeg om de gewilde voordelen binnen te halen. Projecten kunnen nog steeds uitgevoerd worden op een manier die het gehele bedrijf niet voorziet van de resultaten die nodig zijn om duurzame groei te realiseren. Het moet strategisch zijn.

Haastige testcycli: Sprints kunnen leiden tot het risico van haastige testcycli. In het proces om zo snel mogelijk door sprints te komen kunnen teams meer gericht zijn op de tijdlijn en missen daardoor simpele aspecten van de testcyclus, wat mogelijk tot grote problemen kan leiden. Defecten kunnen immers onopgemerkt blijven of te laat worden ontdekt. Sprints kunnen leiden tot het risico van haastige testcycli. In het proces om zo snel mogelijk door sprints te komen kunnen teams meer gericht zijn op de tijdlijn en missen daardoor simpele aspecten van de testcyclus, wat mogelijk tot grote problemen kan leiden. Defecten kunnen immers onopgemerkt blijven of te laat worden ontdekt.

Beperkte agile vaardigheden: Hoewel agile steeds breder wordt ingezet kan topttalent op dat gebied moeilijk te vinden zijn. Schaarste aan dat talent betekent een rem op de wens van bedrijven om projecten via de agile methodologie uit te voeren.

Belangrijkste agile vaardigheden

Er zijn zes belangrijke vaardigheden in agile projectmanagement die alle projectmanagers zouden moeten bezitten:

Het vermogen om onnodig werk te schrappen en de focus te leggen op de essentie Goed beoordelingsvermogen onder druk en het vermogen kalm te blijven onder stress Sterke vaardigheden in het motiveren en coachen van mensen en het team tijdens een project Exceptionele organisationele vaardigheden Denkvermogen en snelle besluitvorming in snel veranderende omstandigheden Hoog adaptieniveau aangaande veranderingen en het verminderen van risico's en verwarring

Certificering en training in agile projectmanagement

Nu de methodologie aanslaat wordt de vraag naar professionals met kennis van en ervaring met agile groter. Hier zijn zeven certificeringen op het gebied van agile die laten zien dat je er kennis van hebt:

PMI-ACP

APMG International

Strategyex Certificate (Associate or Master's) in agile

International Consortium for Agile (ICAgile)

Agile Certification Institute

Scaled Agile Academy

Scrum Alliance

Voor meer informatie over deze certificaten lees dan "7 agile certifications to take your career to the next level."

Agile projectmanagementsoftware

Bedrijven die agile inzetten gebruiken waarschijnlijk software voor agile development om zo de meeste voordelen te halen uit deze methodologie. Hier zijn enkele beschikbare agile oplossingen:

Atlassian Jira + Agile: Dit is een agile projectmanagementtool die Scrum, Kanban en gemixte methodologieën ondersteunt. Deze software heeft een samenhangende set tools die het makkelijker maken voor scrumteams om te presteren.

Agilean: Agilean automatiseert workflowmanagement voor kleine en middelgrote IT-bedrijven in diverse verticals. Het is naar wens aan te passen en heeft 50 ingebouwde templates.

SprintGround: Dit is een projectmanagementtool voor ontwikkelaars die hun werk ermee kunnen organiseren en hun voortgang bij kan houden.

VersionOne: Deze projectmanagementoplossing is bedoeld om de Scaled Agile Framework op elk niveau te ondersteunen.

Tools, templates en resources

Er zijn tevens veel templates beschikbaar van bedrijven als Microsoft die door projectmanagers zijn te gebruiken in plaats van het wiel zelf proberen uit te vinden. Hier zijn enkele die door Microsoft beschikbaar zijn gemaakt:

De toekomst van agile

In de toenemende concurrentiestrijd en de time to market steeds korter wordt, biedt agile ontelbare voordelen en beperkte nadelen. Nu meer bedrijven de overstap maken naar een digitale werkplek die sterk afhankelijk is van snelheid, flexibiliteit en toenemende productiviteit zullen agile of hybride methodologieën steeds meer nodig zijn. Zijn toepassing in meerdere industrieën en de verbondenheid met de digitale werkplek geven aan dat agile steeds meer zal worden toegepast bij organisaties over de hele wereld.