De macht van de CIO wordt groter

Maar liefst 84 procent van alle CIO's bij organisaties die het goed doen in digital zeggen dat hun rol substantieel verder reikt dan IT zelf, met innovatie en transformatie als hun eerste verantwoordelijkheid, zo staat in Gartners 2018 CIO Agenda, een wereldwijd uitgevoerd onderzoek onder ongeveer 3160 CIO's uit 98 landen.

Bijna allemaal (95 procent) verwachten ze dat de rol van CIO verandert van het uitvoeren naar het leiden van digitalisatie, wat over het algemeen betekent dat technologietrends, veranderende verwachtingen van de business en nieuwe bedrijfsdoelen bij elkaar worden gebracht. Om zich aan die omstandigheden aan te passen, spenderen CIO's vergeleken met drie jaar geleden een gemiddelde van twee extra dagen per maand aan leiderschapskwesties die traditioneel buiten IT vallen. Degenen die werken bij een toppresterende organisatie leggen nog meer nadruk op strategische bedrijfskwesties, met vier extra dagen die besteed worden aan leiderschapsonderwerpen die buiten hun kernverantwoordelijkheden vallen.

Gevraagd naar hun succescriteria bevestigen de CIO's in de best presterende organisaties dat ze al dicht bij hun ideale mix tussen bedrijfsresultaten (56 procent) en IT-gerelateerde kwesties (44 procent) staan. Ze maken met andere woorden grote stappen in het balanceren van deze twee zwaarwichtige componenten.

De relatie tussen CEO en CIO

"Hoewel het uitleveren van IT nog steeds een verantwoordelijkheid is van de CIO worden omzetgroei en het leiden van digitale transformatie het meest genoemd als topprioriteit voor organisaties in 2018", zegt Andy Rowsell-Jones, vicepresident en analist bij Gartner in een blogpost. "Als CIO's relevant willen blijven moeten ze hun activiteiten in lijn brengen met de zakelijke prioriteiten van hun organisaties."

Er lijkt interessant genoeg een positieve correlatie te zijn tussen de versterking van de CIO-functie en digitale volwassenheid. Hoe vooruitstrevender de digitale agenda is van een organisatie, des te groter is de kans dat de CIO aan de directietafel zit. Op het moment dat een bedrijf in de fase zit dat het kan oogsten van digitalisering blijkt een verbluffende 59 procent van de CIO's rechtstreeks te rapporteren aan de CEO. Aan de andere kant van het spectrum geniet slechts 31 procent van de CIO's hetzelfde privilege bij bedrijven zonder digitale activiteiten, volgens Gartner. Hoe meer een organisatie zijn businessmodel heeft gedigitaliseerd, des te nauwer de band tussen CEO en CIO, zo lijkt.

Zorg voor verandering

Acht van de tien (79 procent) CIO's zeggen dat digitale business hun IT-organisaties beter in staat stelt om te gaan met veranderingen. Dat aantal is zelfs nog groter bij de best presterende organisaties, waar vrijwel elke CIO (93 procent) daarover enthousiast is. Dat maakt het makkelijker voor de CIO een bredere rol aan te nemen die meer de nadruk legt op de totale supervisie van het bedrijf. Zelfs bij de achtergebleven organisaties is nog steeds meer dan de helft van de CIO's ervan overtuigd dat hun IT-afdelingen voordelen trekt uit een meer open mindset.

"Digital is hier, blijft hier en is mainstream geworden", zegt Rowsell-Jones. "CIO's gaan over van experimenteren naar het opschalen van hun digitale business-initiatieven." In die context is het een uitdaging voor CIO's om hun digitale projecten uit te breiden zodat ze voor de langere termijn de economies of scale en een bredere scope kunnen realiseren. Maar er zijn manieren om verdere stappen te nemen en doordachte communicatie is daar een van. "Cultuur is ongrijpbaar", zegt Rowsell-Jones. "Je kan niet veranderen wat je niet expliciet kan maken. Start met het helder uitdrukken waarom verandering nodig is vanuit oogpunt van het bedrijf en de zakelijke noodzaak. Ga dan pas verder met hetgeen dan specifiek zou moeten veranderen."

Innoveer om te concurreren

Het richten op de dagelijkse operationele taken is dus niet langer voldoende. CIO's moeten zowel leiden als opleiden. De dag komt waarop van hen in toenemende mate wordt verwacht dat ze de directie gidsen in het strategisch inzetten van IT in het verkrijgen van concurrentievoordeel.

Om klaar te zijn voor de toekomst hebben veel CIO's al een start gemaakt met het implementeren van de laatste technologieën op het gebied van security (71 procent), IoT (36 procent) en AI (25 procent). Gegeven het feit dat technologische innovatie zich met een enorme snelheid ontwikkelt, zijn die voorbeelden waarschijnlijk slechts het topje van de ijsberg van hetgeen ons nog te wachten staat.

Een flinke 64 procent van de CIO's bij de best presterende organisaties is zeer of extreem betrokken bij de BI- en analyticsprojecten in hun organisatie, waar IT-leiders bij gemiddelde of achtergebleven organisaties daarin minder participeren. Over het hele spectrum zien CIO's business intelligence en analytics (26 procent), digitale marketing (14 procent) en clouddiensten (10 procent) als technologische tools die de producten en diensten van een bedrijf onderscheidend kunnen maken ten opzichte van de concurrentie.