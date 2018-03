Disruptie komt van de gevestigde orde, niet van startups

"Gevestigde bedrijven zijn slimmer geworden in het gebruik van waardevolle data, zijn trots op de skills van hun personeel, en in sommige gevallen hebben ze de mogelijke disruptors in de markt opgekocht om mee te kunnen in dit digitale tijdperk", meldt het onderzoek.

Het rapport, Incumbents Strike Back geheten, toont aan dat 72 procent van ondervraagde directeuren denkt dat de volgende golf van disruptieve innovatie wordt geleid door de gevestigde orde, wat een grote competitieve bedreiging is voor nieuwkomers en digitale spelers.

Ter vergelijking: slechts 22 procent zegt dat kleinere bedrijven en start-ups leidend zijn in disruptieve verandering.

"Het zijn niet de onverschrokken digitale giganten waar ze het meest bang voor zijn, maar de ooit slapende, maar nu innovatieve, gevestigde orde. Die innovatieve gevestigde orde is slimmer geworden in de concurrentiestrijd in het digitale tijdperk. De topmanagers zeggen dat zij nu een grotere concurrerende bedreiging zijn dan nieuwkomers in de markt."

Het onderzoek, dat medewerking verkreeg van 12.854 directieleden in verschillende rollen, uit 112 landen, is het werk van hoogleraren uit zakelijke academische opleidingen, in samenwerking met IBM-leiders van over heel de wereld.

"In de 14 jaar dat IBM dit onderzoek doet, hebben we ze gevraagd welke externe krachten de meeste impact op hen zouden hebben in de komende twee tot drie jaar. Dit jaar zijn dat marktfactoren, zoals onder meer de toenemende concurrentie en veranderende klantvoorkeuren. Vorige keer was dat technologie, maar dat daalde nu naar nummer twee. Scherpe stijger is de skills van mensen, mogelijk vanwege de toenemende waardering van ongrijpbare assets als talent en ideeën."

Van de topmanagers zei 72 procent dat innovatieve gevestigde marktspelers de leiding zullen nemen in de disruptie van hun markt. Zelfs in markten met meer dan gemiddelde onrust, zoals in de financiële dienstverlening waar startups een relatief grotere aanwezigheid hebben, wordt de gevestigde orde gezien als de grote aanjager van verandering.

"In de meeste marktsectoren komt disruptie niet van startups of de digitale giganten. Het is juist de gevestigde orde die domineert. Deze zogeheten incumbents hebben strategieën voor de ontwikkeling van digitale vaardigheden, hebben het innovatietalent en platformgebaseerde businessmodellen. Ze werken daarnaast samen met organisaties in hun value chain en delen daarmee fysieke assets en vaardigheden."

"Incumbents gebruiken hun expertise in het managen van infrastructuur en assets om significant disruptief voordeel te halen, vooral door het investeren in technologieën als blockchain en IoT, die het delen van data faciliteren. Incumbents die beter presteren dan hun concurrenten zullen door blijven gaan met innoverende prototypes waarbij zowel snel falen als succes worden gewaardeerd."

Het onderzoek geeft ook aan dat data de meest krachtige asset is geworden van de gevestigde bedrijven, die inmiddels beschikken over 80 procent van alle data in de wereld, wat samen met hun personeel wordt gebruikt om nieuw concurrerend voordelen te halen.

Expertise is belangrijker en relevanter dan ooit, bewijst het onderzoek, en degenen die dat slim inzetten, met behulp van AI, zullen winnen.

De onderzoeksresultaten zeggen tevens dat 57 procent van de disruptieve organisaties bouwers of eigenaren zijn van een platform-businessmodel.

Het verbeteren van de klantervaring staat eveneens hoog op de agenda. "Organisaties van diverse pluimage bekwamen zich in de kunst van het personaliseren van de klantbeleving - maar liefst 68 procent van de onderzochte directeuren verwachten dat organisaties de klantervaring boven de producten stellen", meldt het onderzoeksrapport.

Sociale vaardigheden is dit jaar scherp gestegen op de lijst van belangrijke aspecten in de moderne organisatie; met een stijging van vijf naar plaats drie, waarbij ook wordt aangestipt dat er een tekort is aan vaardige mensen, vooral in de technologie.

"Topmanagers reageren op de veranderende aard van disruptie door het werven van mensen met nieuwe vaardigheden."

Zoals gezegd is innovatie niet langer het domein van de hongerige opstarters.

"De meest financieel succesvolle segmenten in het onderzoek, de Re-inventors, bestaan vooral uit de leidende innovators. Hun leiders hebben een diep inzicht in waar hun markten zich heen bewegen. Ze blinken uit in hun bereidheid te experimenteren en snel te beslissen."

"Het snel ontwikkelen en uitvoeren van strategieën is een van de zeven onderscheidende karakteristieken van deze Re-inventors. Driekwart ervan zeggen dat hun cultuur zowel snel falen als succesvol innoveren waardeert, waarmee ze benadrukken dat zij waarde hechten aan experimenteren."