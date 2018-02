Waarom de CIO jouw bedrijf verlaat

De levensduur van een aan de beurs genoteerd bedrijf is in de afgelopen decennia langzaam maar zeker korter geworden. In de jaren 50 van de vorige eeuw was die levensduur meer dan 50 jaar, meldt Fortune Magazine. Een aantal jaren geleden was dat al gedaald naar 20 jaar en sindsdien is dat verder verminderd.

Ik werkte enkele jaren geleden zelf bij een beursgenoteerd bedrijf dat de leeftijd van 20 jaar bereikte. Het veranderde van een beursgenoteerd bedrijf met met -10 procent groei naar een privébedrijf dat weer groeide. En eerlijk gezegd, het zal waarschijnlijk verkocht worden in onderdelen of verdwijnen, omdat technologische veranderingen zijn producten en diensten irrelevant maken voor klanten.

Hoe kunnen bedrijven voorkomen dat ze achterblijven in het digitale tijdperk? Het vergt een vermogen om jezelf opnieuw uit te vinden. En terwijl de strategische teams in het bedrijf in het verleden daar waren waar de actie was, zijn de bedrijfsstrategieën van het heden digitaal en gebaseerd op software die in de cloud staat. Dat betekent dat CIO's tegenwoordig de belangrijkste man is in het managementteam. Zij zijn degenen die een bedrijf helpen in het heruitvinden van zichzelf en als het nodig is de technologie in te zetten die nodig is in het veranderen van een businessmodel.

Dus waarom verdwijnen zoveel CIO's?

Als CIO's zo centraal staan in het succes van de onderneming, waarom wordt hun houdbaarheid dan steeds korter? Daar zijn verschillende redenen voor, zeggen de CIO's zelf in een recente #CIOChat op Twitter. Alles begint met de relatie die de CIO heeft met de rest van het managementteam. CIO's willen geen 'stiefkind-relatie' hebben met de collega's van de business. Tegelijkertijd zeggen ze dat ze willen dat leiders in de business hun verwachtingen in overeenstemming brengen met de realiteit. Ze stellen dat ze gefrustreerd raken als de organisatie van IT vraagt een vijfsterrenhotel op te leveren terwijl ze slechts willen betalen voor een bed-and-breakfast.

Verander perspectief op IT-investering

CIO's zeggen dat het essentieel is dat de leiders in de business hun perspectief op de IT-kosten moeten veranderen. In plaats van het als kostenpost te zien, zullen ze het moeten zien als investering. Een je zou moeten weten dat CIO's hard werken aan het omvormen van hun organisatie van een utility die vooral kosten maakt in het laten functioneren van het bedrijf naar een verandermodel met meer uitgaven gerelateerd aan de business. CIO's stellen duidelijk dat goede organisaties dat begrijpen, maar er zijn nog veel bedrijven die IT nog steeds zien als een utility en willen dat IT vooral zorgt dat alles blijft draaien. Deze organisaties zien IT geen bijdrage leveren aan de winsten van het bedrijf. Leiders uit de business kunnen dat verhelpen door te zorgen dat hun teams IT gaan zien als waardeleverancier in plaats van kostenpost. Het wordt steeds meer duidelijk dat winnende organisaties IT zien als leverancier van waarde voor de business en een belangrijke interne partner.

CIO's vertellen me dat ze innoveren, digitaliseren en bedrijven helpen te groeien en agile te worden. CIO's zeggen dat als hun bedrijf niet in staat is genoeg te investeren om innovatie te versnellen, dat een waarschuwingssignaal is. Dat betekent dat ze niet in hun baan worden uitgedaagd. Leiders in de business moeten weten dat CIO's van uitdagingen houden en met technologie en innovatie werken die de bedrijfsresultaten beïnvloeden. Het is duidelijk dat als een organisatie of directie zich verzet tegen noodzakelijke verandering, dat een probleem is voor CIO's.

Een groeitraject voor de CIO

CIO's willen steeds meer een groeitraject voor zichzelf zien. Effectieve CIO's moeten een pad voor zich zien waarin ze groeien naar COO of zelfs CEO. CIO's zeggen dat ze vertrekken als hun collega's of directie hun doelen niet ondersteunen, of als ze niet slagen in het bereiken van meer invloed. Daarom zeggen CIO's dat ze willen werken bij organisaties die IT als strategisch zien in plaats van slechts een utility.

CIO's weten dat de baan van CIO erg van elkaar kunnen verschillen per bedrijfssector. Daarom moet de skillset van een CIO passen bij het bedrijf en de sector. Andere zaken zijn de bedrijfscultuur of het team dat een nieuwe CIO erft. De verantwoordingsstructuur en een goede baas zijn eveneens belangrijk voor het succes van een CIO.

Alignment is belangrijk

CIO's menen tevens dat als de leidende beginselen binnen het bedrijf niet met elkaar overeenkomen, het over kan zijn voor de CIO. CIO's zeggen dat misalignment het moeilijk maakt te functioneren voor elke C-functie. Misalignment kan alles bepalen. Hoe behandelt de organisatie zijn mensen? Hoe leggen ze uit waarom het bedrijf bestaat? Hoe vertellen ze hun team waar de organisatie voor staat? CIO's schatten in dat de houdbaarheid van elke C-functie tegenwoordig loopt van 4 tot 8 jaar.

De leiders van een bedrijf zouden zichzelf moeten afvragen waarom de houdbaarheid van een CIO de laagste is van alle C-functies. Naast de gewone redenen om te vertrekken (beter aanbod, locatie, andere baas, of persoonlijke redenen) is de rol van de CIO meer bevattelijk voor een probleem in de alignment als het gaat om innovatie of de snelheid die verandering vereist. Tegelijkertijd trekt het aanjagen van de transformatie en innovatie tegenstanders aan en als CIO's niet genoeg steun in de organisatie hebben kan dat schadelijk zijn voor de CIO's geloofwaardigheid.

Zoals gezegd aan het begin van dit artikel zijn CIO's tegenwoordig echt belangrijk. Het is essentieel dat ze een integraal onderdeel zijn van hun organisatie en de mogelijkheid hebben om tastbare transformatie door te voeren. Zonder dat zullen CIO's vertrekken en belangrijker nog zou je bedrijf kunnen eindigen als mijn voormalige werkgever. In dit tijdperk van disruptie is het essentieel dat je in staat bent om een businessmodel te veranderen. En essentieel hierin is de juiste CIO in staat stellen dat te doen.