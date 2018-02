Hoe je kan concurreren in een nieuwe digitale wereld

De digitalisatie creëert een nieuwe wereld waarin organisaties uit de oude wereld moeten leren te leven. Veel van die bedrijven, die decennia lang succesvol waren in die oude wereld, zijn niet in staat te concurreren in de hedendaagse marktomstandigheden.

Gevestigde bedrijven moeten in staat zijn zich snel aan te passen als externe omstandigheden of interne aspiraties veranderen. De pioniers onder die bedrijven zijn bezig met een derde golf van bedrijfstransformatie.

Zij draaien op de ervaring van vier decennia van verandering. Ze leerden van de eerste golf aan verbetertrajecten in bedrijfsproductiviteit eind vorige eeuw, zoals Lean Six Sigma en business proces engineering. Ze hebben eerder in deze eeuw lessen geleerd van een tweede golf van agile-principes in IT.

Degenen in de derde golf experimenteren met vertrouwen met het hervormen van hun organisatorische assets: cultuur, technologie en data. Ze groeien nu van organisatie uit de oude wereld naar weerbare en wendbare digitale bedrijven in de nieuwe wereld.

BNP Paribas Fortis (BNPPF), een grote bank in België, is zo'n pionier. Ik heb het geluk gehad het topmanagement van de bank vorig jaar te spreken te krijgen. Een fintech of digital native bank en een traditionele bank als BNPPF verschillen in die zin dat de eerste snel opgroeide in een gedistribueerde, verbonden, constant experimenterende digitale wereld, terwijl de laatste een business framework erfde die geoptimaliseerd is voor historische omstandigheden.

Hoewel het mogelijk is om een digitale evolutie te ondergaan besloot BNPPF dat een bedrijfsrevolutie van binnenuit een meer rationele en effectief antwoord kan zijn op de nieuwe irrationele externe omstandigheden. De CEO en directie sloegen in 2016 een pad naar verandering in als antwoord op de signalen in de markt. De CEO verklaarde: "Dit is geen IT-verhaal, dis is een bankverhaal."

Draag je digitale ambitie uit

Het leiderschap van een succesvolle bedrijfstransformatie zit stevig bij de CEO. Zij zijn de uitdragers van de agile visie van het bedrijf, gedreven door zowel angst als hoop, en door de onvoorspelbare bedreigingen en uitzonderlijke kansen van van dit digitale tijdperk. Hun heldere digitale ambitie is net alleen om hun organisatie te optimaliseren, maar om die te transformeren.

De CEO en transformatieleiders in deze derde golf laten over het algemeen een sterke voorkeur voor actie zien, zaken voor elkaar krijgen op een agile manier om snel verandering te krijgen en gaandeweg te leren en aan te passen.

De CEO heeft weerbaarheid en vertrouwen nodig om een brede set aan interventies te doorstaan die de organisatie van binnenuit verstoort. Ze hebben tevens capabele leiders nodig die gepassioneerd zijn over de toekomstvisie en hebben het doorzettingsvermogen om de transformatie tot afronding te brengen, ongeacht het interne verzet.

Zoek nieuw leiderschap

Traditioneel leiderschap heeft een injectie nodig met nieuwe organisatorische DNA. Een van de eerste stappen in het realiseren van de digitale ambitie van BNPPF was het onderkennen van de noodzaak van leiderschap dat potentieel radicale verandering in gedrag, uitvoering en technologie kon vormgeven. De bank besloot een driemanschap op directieniveau te zoeken en aan te stellen dat strategisch transformationeel leiderschap aankon.

Bedrijven stellen in deze derde golf leiders aan die al één of meerdere transformatietrajecten hebben doorlopen. Ze hebben de 'littekens' en scherpzinnigheid die nodig is in het vormgeven, leiden en participeren in gestuurde organisatorische verandering.

Ontwikkel een transformatieroute

Veel gevestigde organisaties hebben de roep om verandering gehoord in de zware concurrentiestrijd in een verstoorde marktomgeving. Weinig zijn succesvol in het snel en effectief genoeg groeien naar een businessmodel van de 21ste eeuw en het omvormen van de organisatie op basis van een hernieuwd ontwerp. Zelfs wanneer ze exceptioneel leiderschap kennen met een dappere visie, is de klus om het bedrijf weerbaar te maken en te veranderen een zware opgave.

Succes is moeilijk te bereiken. Maar bedrijven die die nieuwe digitale werkelijkheid weten te bereiken zijn begonnen met een losjes geformuleerd routeplan dat cultuur, technologie en data samenbrengt.

Gebruik agile-principes

De derde golf van organisatorische verandering heeft agile-principes en -praktijken nodig door de gehele organisatie heen, om zo diepe en verrijkte samenwerking tussen alle functies te bewerkstelligen, naast soepele communicatie en een snelle ontwikkeling van idee naar uitvoering.

De traditionele silostructuren worden afgebroken en herschikt zodat het meer lijkt op een netwerk van teams in plaats van een hiërarchie. Een agile aanpak stuwt bedrijfsbrede prioritisering van de potentiële investeringen, zorgt voor balans tussen de beperkte budgetten, tijd en middelen en de onbeperkte ideeën, projecten en activiteiten.

Dat helpt organisaties in de derde golf in het sneller bereiken van hun doel in de digitale transformatie. Productiviteit en snelheid nemen stapje voor stapje toe wanneer de transformatie vertrouwen krijgt vanwege de eerste kleine resultaten. De verandering wordt voelbaar.

Hoe ziet succes eruit?

Wat veranderde nu precies bij onze vriend van de bank gedurende het eerste jaar van transformatie? De leiders van BNPPF zeggen dat mensen zijn opgeleefd en zichzelf ontwikkelen. Het nieuwe governance-model heeft de kijk op IT veranderd en de businessunits op één lijn gekregen. Het vertrouwen in en de relatie met IT is verbeterd bij de business. De bank is nu begonnen met het gebruik en het beschermen van dynamische gedistribueerde data die uit de digitale business komt, wat weer leidt tot de creatie van nieuwe digitale producten.

De managers zeggen dat de grootste verandering ligt in het vermogen om het digitale businessmodel te schalen. BNPPF werd in november van vorig jaar tot Belgisch Bank van het Jaar benoemd door The Banker Magazine.

Gevestigde organisaties die zich succesvol weten aan te passen aan de digitale business-omstandigheden kunnen groei en winst halen uit disruptie. Directies en aandeelhouders zijn tevreden als ze zien dat de investeringen in verandering tot resultaat leiden in de traditionele meetwaarden van groei in marktaandeel, dan omzet en vervolgens de marges.

Auteur Jenny Beresford is onderzoeksdirecteur bij Gartner's CIO Advisory team. Voorheen was ze CIO bij internationals en was ze VP en GM bij consulting- en technologiebedrijven.