IT moet gaan bouwen aan vertrouwen en respect

Jarenlang streven IT-leiders naar dat ene doel, de IT-business alignment, waarin IT de business niet ten dienst staat als een soort nutsvoorziening, maar als een strategische partner. Hoewel dat zeker belangrijk is, is dat niet meer het ultieme doel.

Trouwens, heb je ooit een CFO horen zeggen, "Ik moet een finance-business alignment voor elkaar krijgen"? Natuurlijk niet! Dus laten we het daarover niet meer hebben. In plaats daarvan gaan we eens bekijken hoe de relatie tussen IT en de business er nu echt uit ziet.

Een paar jaar geleden hebben we een onderzoek van een jaar gedaan om te begrijpen hoe, en hoe goed, IT-organisaties groeien. Wat de tegenkwamen verraste ons. Zoals verwacht is de groei naar een strategisch partnerschap onderverdeeld in te definiëren niveaus, vanaf de laagste competentie naar volledig partnerschap - maar we zagen ook dat "partnerschap" niet de eindbestemming is.

Het bleek dat leiders in de business meer eisen, en de beste CIO's zochten naar een positie die verder ging dan 'strategisch partner'. Kijkend naar onze resultaten besloten we de kleine groep van beste presteerders "innovatieve anticipators" te noemen. IT-leiders die niet alleen partners van de business willen zijn, maar werkelijk kansen voor de business creëren.

4 fases van de IT Maturity Curve

Uit het onderzoek hebben we vier fases geïdentificeerd in de IT Maturity Curve.

IT maturity curve

Vroeger wilden de leiders in de business IT houden in het IT Supplier-vak, en we waren tevreden in onze comfortzone als opdrachtnemer. Tegenwoordig is IT in het offensief - we gaan omhoog in de Maturity Curve zodat we onze bedrijven goed kunnen positioneren om disruptie te bevechten terwijl we zelf veranderen en voor disruptie zorgen.

Fase 1: IT Supplier. In deze fase levert IT alleen de basisdiensten. IT is over het algemeen niet bewust van nieuwe initiatieven in de business. Er is zelfs gebrek aan vertrouwen en IT wordt veel uitbesteed. In deze fase levert IT alleen de basisdiensten. IT is over het algemeen niet bewust van nieuwe initiatieven in de business. Er is zelfs gebrek aan vertrouwen en IT wordt veel uitbesteed.

Fase 2: Solution Provider. In deze fase heeft IT zich bewezen als effectief in het vervullen van opdrachten en het bouwen van oplossingen. De CIO wordt bij initiatieven van de business betrokken als die al onderweg zijn. In deze fase heeft IT zich bewezen als effectief in het vervullen van opdrachten en het bouwen van oplossingen. De CIO wordt bij initiatieven van de business betrokken als die al onderweg zijn.

Fase 3: Strategisch Partner: Lang beschouwd als het ultieme doel. IT dient als vertrouwde adviseur, ingebed in de business. Efficiënt en flexibel is deze IT-organisatie goed in het communiceren van de waarde van IT en zit het bij de eerste meeting als er zich nieuwe kansen voordoen. Lang beschouwd als het ultieme doel. IT dient als vertrouwde adviseur, ingebed in de business. Efficiënt en flexibel is deze IT-organisatie goed in het communiceren van de waarde van IT en zit het bij de eerste meeting als er zich nieuwe kansen voordoen.

Fase 4: Innovatieve Anticipator. Voorbij aan de Strategische Partner is de IT-organisatie wiens innovatiecultuur en kennis van de business zorgt dat er kansen worden gecreëerd en risico's worden getackeld. Je bent niet alleen aanwezig bij meetings met de business, je initieert ze om nieuwe manieren te bespreken om omzet te genereren, gefaciliteerd door data en technologie. Hier is de CIO een echte leider van de business.

IT is de enige functie in een bedrijf dat een totaal overzicht heeft van elke transactie. Degene die dat kan gebruiken kan daarmee nieuwe segmenten voor de business definiëren. Dat is een Innovatieve Anticipator en dat is iets waarnaar CIO's moeten streven.

Het onderzoek gaf ons belangrijke inzichten. We waren in staat de skillset die elk niveau in de IT Maturity Curve definieert, te onderscheiden. We zagen dat geen enkele organisatie voor 100 procent in een bepaald niveau was onder te brengen - er zijn altijd facetten van hogere en lagere competenties. En geen enkele organisatie zal ooit volledig tot volwassenheid komen. Zelfs de sterkste Innovatieve Anticipator moet opletten dat de basisvaardigheden van projectmanagement en het uitleveren van diensten continu worden verbeterd. En we zagen dat de volwassenheid van IT niet alleen valt of staat bij de CIO alleen. De gehele IT-organisatie, van onder tot boven, moet hetzelfde hoge niveau halen.

Maar wellicht het belangrijkste dat we leerden van onze gesprekken met top-CIO's was dat hoewel de vaardigheden en functies de plek op de curve van een IT-organisatie aangeven, het aanleren van nieuwe vaardigheden niet betekent dat IT een stapje hoger komt op de Curve. Dat vergt iets meer dan alleen excellente prestaties.

Hoe IT groeit: vertrouwen en respect

Het maakt niet uit als je de stuurmanskunsten van Max Verstappen hebt als niemand je de autosleutels wilt geven. IT-teams klimmen niet omhoog op de Maturity Curve - dat de relatie tussen IT en de business aangeeft - alleen omdat IT vindt dat het daartoe in staat is.

IT-teams klimmen op de Maturity Curve als de business niet meer om ze heen gaat. Als de leiders in de business IT om advies vragen in het bereiken van hun doelen - en zelfs in wat die doelen zouden moeten zijn. Het gaat erom hoe de business IT beschouwd en hoe het ermee samenwerkt.

Met andere woorden: competentie, intelligentie en initiatief helpen je niet verder zonder vertrouwen, geloofwaardigheid en respect. De meeste IT-afdelingen hebben minstens net zo veel werk te doen in het opbouwen van hun geloofwaardigheid als ze het werken aan hun competentie. En als je daarin slaagt, zal je tevens zien dat het een grote positieve impact heeft op belangrijke andere vlakken, als de betrokkenheid van de werknemers en behoud van personeel.

Wanneer je vooruitgang boekt op de IT Maturity Curve verander je de conversatie over IT-strategie, cultuur en talent. En je wint genoeg vertrouwen, geloofwaardigheid en respect om de business te leiden.

Op de laagste trede vertrouwt de business IT voor geen meter. Als het buiten regent is het vast de schuld van IT. En het IT-team - die rare geeks - sluipen door de gangen alsof ze verwachten een dreun te krijgen. Maar als IT stilletjes en consistent laat zien dat het projecten kan opleveren en goede service kan verlenen, komt er wat meer vertrouwen. Ze zijn toch niet zo verkeerd, denkt de business dan.

Geloofwaardigheid is er als we ons terugvinden in de eerste meeting over een nieuwe strategie of nieuw initiatief. Je bent een vertrouwde adviseur en je collega's willen je mening.

Respect is er als iedereen weet dat je goed werk aflevert en goede ideeën en inzichten hebt. Andere leiders willen je aan tafel hebben op het moment dat er initiatieven worden gepland. Je bijdrage wordt gewaardeerd. Je hebt je bewezen - en je bent geaccepteerd - als onderdeel van het team.

Strategische evolutie

Elke IT-organisatie beweegt zich langs de IT Maturity Curve. Als je je blik richt op het bereiken van Fase 3 of Fase 4, is het verleidelijk om te kijken naar die partnerschapskansen of te starten met brainstormen over IT-geleide innovaties. Maar eerst zal je gestadig en succesvol moeten bouwen aan de fundering aan vaardigheden - en ze effectief laten zijn. Je kan geen stappen overslaan, en elke stap bouwt niet alleen aan een essentiële vaardigheid, maar ook aan een essentiële toename aan vertrouwen, geloofwaardigheid en respect.

Recruiters van topmanagers vertellen ons dat directies en CEO's willen dat IT de business leidt. En top-CIO's vertellen ons dat het gehele IT-team de vaardigheden en gedragingen moeten hebben die leiden tot vertrouwen, geloofwaardigheid en respect.

Waar sta jij op dit moment op de IT Maturity Curve? En, net zo belangrijk, waar wil jouw bedrijf dat je staat in de komende drie jaar? Heb je je route al uitgestippeld om daaraan te kunnen voldoen?