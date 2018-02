Waarom (data)regulering van tech-bedrijven nooit zal werken

Aanvallen op de grootte en macht van techbedrijven nemen toe, zoals je onlangs nog kon lezen in artikelen bij The Economist en Washington Monthly. Ik heb eerder geschreven over hoe concurrentie tegenwoordig werkt, en daarbij gezegd dat data niet de nieuwe olie is in dit digitale tijdperk omdat het niet dat concurrerende voordeel biedt, en geen belemmering is voor nieuwkomers om zich in de markt te vestigen.

Maar er gebeurt iets raars nu bij de mededingingsautoriteiten en rechtbanken. Advocaten realiseren zich dat de traditionele mededingingsmaatregelen tegen techbedrijven eerder schadelijk zijn dan een oplossing.

Het opbreken van bedrijven in kleinere delen, waar sommigen expliciet voorstander van zijn, zou alleen maar het rendement en kracht slachtofferen die techproducten en -diensten zo waardevol maken. Prijsbeleid en regulering van de toegang tot de markt bedreigt innovatie en lijkt nutteloos nu veel van de tech-diensten gratis zijn voor consumenten.

Dus kijken juristen nu naar reguleringsvoorstellen die een relatie hebben met de vrijheid van meningsuiting, privacy en toegang tot informatie. Maar de noodzaak iets te doen mag nooit triomferen boven het doen van iets intelligents. Slechts reguleringsvoorstellen kunnen niet gered worden door ze antitrust-oplossingen te noemen.

Hier een voorbeeld: in een poging om "tech te temmen" schrijft The Economist haast achteloos dat "immuniteit in contentverantwoordelijkheid ook moet verdwijnen".

Het is moeilijk voor te stellen wat dit te maken heeft in het stimuleren van concurrentie in de tech-industrie. Contentverantwoordelijkheid werpt slechts obstakels op die het voor iedereen zeer moeilijk maken om te functioneren in de markt. Meer dan dat: het maakt het onmogelijk voor kleinere spelers, en verhoogt de barrières voor nieuwe spelers om ingang te vinden in de markt. Dus in plaats dat "tech wordt getemd" zou het in werkelijkheid de huidige marktleiders versterken.

Hoe platforms die nieuws en informatie verspreiden gereguleerd zouden moeten worden is een serieuze en diepgaande vraag. Een nieuw rapport van de New America Foundation en het Shorenstein Center wijst uit dat hate speech, extremistische content en desinformatie-campagnes op sociale media-platforms de grondslagen van de democratie bedreigen. Ze roepen op tot nieuwe gedachten over het implementeren van nieuw beleid op dit gebied.

Maar het opleggen van dezelfde contentverantwoordelijkheid aan sociale media-platforms zoals die gelden voor printmedia is dom. Individuen die compleet onafhankelijk zijn van die platformen gebruiken die elk uur van elke dag, zakelijk, voor plezier, voor het delen en zieken van informatie die ze nodig hebben om een geïnformeerde burger te zijn. Als de platforms hetzelfde kwaliteit in niveau zouden moeten nastreven als de eindredacteur van The New York Times voordat er überhaupt iets wordt geplaatst, dan zouden ze helemaal niet meer kunnen functioneren als effectieve contentverspreiders.

Beleidsmakers moeten oppassen dat ze niet de baby met het badwater weggooien. Zoals professor Cass Sunstein van Harvard Law School al zegt zijn social media-platforms over het algemeen niet alleen goed voor de democratie, ze zijn "geweldig", omdat ze het enorm makkelijker maken voor burgers om de informatie te krijgen die ze nodig hebben om zichzelf te sturen.

Belangrijker nog, a-productieve nieuwe contentregulering zou niet moeten worden vermomd als antitrust-oplossing tegen Big Tech.

Hier een ander voorbeeld. Om concurrentieproblemen in de tech-industrie te verhelpen, vindt The Economist dat regulerende instanties mensen "meer controle moeten geven over hun informatie".

Maar dat was al meer dan een generatie lang een doelstelling van het databeschermingsbeleid aan beide kanten van de oceaan. De EU heeft net een verregaande update gemaakt van zijn privacywet, de General Data Protection Regulation, dat 25 mei van kracht wordt. Het is de grootste hervorming van dataprotectiewetten in de geschiedenis. Om daaraan te voldoen moeten tech-bedrijven en andere bedrijven nog jarenlang hun systemen aanpassen.

Wat The Economist blijkbaar bedoelt is niet zozeer dat we de privacy van gebruikers moeten beschermen, maar dat we privacywetten moeten gebruiken om de stroom aan data naar tech-bedrijven droog te leggen. Het is moeilijk te begrijpen hoe dat concurrentie gaat bevorderen. Het gemis aan data zou juist iedereen in de markt schaden.

The Economist suggereert nog een - zichzelf tegensprekende - datahervorming. Gebruikersdata zou aan iedereen moeten worden gegeven die daarvoor een verplichte licentiebijdrage betaalt. Maar zoals eerder betoogd zal dat gedwongen delen van essentiële assets van een bedrijf de prikkel om te investeren in innovatie wegnemen. En er is geen noodzaak om deze stap te nemen. Zoals ik al heb gezegd in een eerder artikel hebben mededingingsautoriteiten herhaaldelijk bepaald dat de data die nodig is voor concurrenten die de marktleiders willen aanvallen, in grote hoeveelheden aanwezig is en voor een ieder toegankelijk. Daarnaast is het gedwongen delen van data moeilijk te rijmen met de privacyrechten van degenen van wie die data afkomt, omdat informatie die een gebruiker deelt met één bedrijf dan automatisch beschikbaar komt aan alle marktpartijen.

Beleidsvoorstellen vanuit de overheid kunnen diverse doelen dienen. Er is niets mis met een maatregel die toevallig of met opzet de privacy of vrije meningsuiting beschermt en daarnaast concurrentie aanwakkert. Maar deze onnodige en niet productieve voorstellen dienen geen legitiem overheidsdoel.