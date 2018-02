Waarom AI en robotisering jouw baan niet zullen afpakken

AI is een populair gespreksonderwerp over de hele wereld. Voor velen is de inzet van AI een positieve manier om bedrijven meer productief en efficiënt te maken, en daarnaast betere aanbiedingen te doen aan klanten.

Maar anderen zien de opkomst van AI en automatisering met argusogen aan, vooral als het gaat om baanverlies. Feit is dat AI de manier waarop organisaties opereren fundamenteel gaat veranderen, van top tot teen, en dat het de definitie van zowel banen als taken gaat veranderen - op een positieve manier.

Bedrijven stappen een tijdperk in waarin degenen die zich niet overgeven aan automatisering achter zullen blijven. In het geval van banen zal dat niet betekenen dat hele banen zullen verdwijnen, maar eerder dat een nieuwe definitie van werk zal worden gecreëerd.

Automatisering brengt meer waarde

Vanaf de industriële revolutie heeft automatisering enorme waarde opgeleverd voor organisaties. Die waarde komt voor bedrijven uit het rendement dat automatisering met zich meebrengt en de toegenomen mogelijkheid om de customer journey te personaliseren.

Een recent onderzoek van IDC geeft aan dat tegen 2021 85 procent van alle commerciële apps AI zal gebruiken, terwijl 55 procent van de klantgerichte organisaties biometrische sensoren zal gebruiken om de klantbeleving te personaliseren.

De impact dat die investeringen zullen hebben op de waardering van bepaald werk zal leiden tot een nieuwe zienswijze leiden op de manier van werken.

De kern van automatisering en de bedrijfswaarde ervan is de realisatie dat handmatige arbeid niet hetzelfde is als kenniswerk, en dat deze twee soorten arbeid niet verwisselbaar zijn.

Kenniswerk is verschillend van handmatige arbeid en zoals de naam al aangeeft is het veel meer complex dan handmatige arbeid. Als robotics en automatisering worden gebruikt om dat type werk te ondersteunen, wordt de onderliggende menselijke kennis (hetgeen niet voorkomt bij machines) van meer waarde.

Automatisering zorgt dat kenniswerk kan worden gebruikt op meer interessante en productieve manieren, wat de waarde van het resultaat van de mens-robot-samenwerking zal verhogen terwijl het niet leidt tot vervanging van mensen door robots.

De werkelijke waarde van automatisering komt boven omdat het de aard van beide soorten arbeid verandert. Werknemers in alle industriesegmenten zullen hun respectieve rollen en verantwoordelijkheden zien veranderen doordat ze het menselijke denkvermogen aanspreken in plaats van het simpele 'doen'.

Banen zijn niet hetzelfde als taken

De toename van automatisering zal niet zonder controverses verlopen. Een vaak voorkomend argument tegen automatisering en AI is de impact dat deze technologieën hebben op het personeel. Er is angst dat door automatisering bedrijven banen gaan schrappen. Maar waar men dan aan voorbij gaat is dat taken en banen twee verschillende dingen zijn. Natuurlijk zal de impact op bedrijven groot zijn, maar dat zal komen doordat taken geautomatiseerd zullen worden - niet de banen.

Het uit elkaar halen van die twee is cruciaal. Banen bestaan uit vele taken. Dat betekent dat mensen niet hun banen of kostwinning zullen verliezen, maar eerder dan hun banen makkelijker zullen worden. De automatisering van repetitieve taken maakt het mogelijk dat ze hun werktijd meer efficiënt kunnen gebruiken. Daarnaast komt er tijd vrij doordat vervelende taken door machines worden gedaan, tijd dat aangewend kan worden om meer uitdagende, creatieve en 'menselijke' af te ronden.

Hoewel er veel rapporten zijn die nogal zeker stellen dat de groei van AI en automatisering zal leiden tot het nutteloos worden van hele banen, is het belangrijk te weten dat banen niet werden gezien op een strikt binaire manier. Het is geen of/of-situatie: dat banen of worden geautomatiseerd of niet. In plaats daarvan zullen specifieke taken worden opgepikt door technologieën.

Als de technologie verbetert en dienende, repetitieve taken overgenomen worden door machines, zullen nieuwe taken worden gecreëerd, inclusief het management en analyse van inzichten die van die technologie komen. Dat betekent dat compleet nieuwe beroepen worden gecreëerd.

De rol van het topmanagement

Topmanagers hoeven niet bang te zijn van automatisering of AI. Met de juiste voorbereiding kan het topmanagement deze concepten gebruiken om een cultuur van innovatie te scheppen.

Het topmanagement heeft een grote rol te spelen in het effectief plannen voor verandermanagement. 'Digitaal gaan' en automatisering inzetten op de meest efficiënt mogelijke manier zal leiden tot verbeterde menselijke prestaties,

De leiders op dat gebied zijn de bedrijven waar digitale transformatie en investeren in automatisering wordt aangestuurd vanaf de top. De cultuur van innovatie dat wordt gevestigd zal leiden tot succes voor de langere termijn, met steeds meer technologieën die de werkvloer bereiken.

Het topmanagement moet tevens investeren in bedrijfsbrede initiatieven om vaardigheden te verbeteren om er zeker van te zijn dat de toevoeging van automatisering aan het werk ook daadwerkelijk de menselijke vaardigheden en kwaliteiten verbeteren. Het trainen en vernieuwen is essentieel omdat automatisering deel wordt van de werkvloer om zo waarlijk technologie te integreren in processen, in tegenstelling tot het compleet vervangen van complete personeelsbestanden door robots.

Automatisering is er, en het is klaar om uitgevoerd te worden door bedrijven. Het levert een rijkdom aan kansen op voor bedrijven om meer effectiviteit en efficiëntie te verhogen en compleet nieuwe banen te creëren. AI en andere technologieën gaan fundamenteel industrieën veranderen, en het is aan de topmanagers om een cultuur te inspireren waarin deze technologieën worden benut en ingezet op de best mogelijke manier.

De auteur Ben Pring is directeur van het Centre of the Future of Work bij Cognizant en co-auteur van "What to Do When Machines Do Everything: How to Get Ahead in a World of AI, Algorithms, Bots, and Big Data."