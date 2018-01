Nee, data is niet de nieuwe olie voor de digitale economie

De wereld wordt overspoeld met data. In 2017 werden per minuut 4 miljoen video's op YouTube bekeken, 446.000 tweets verstuurd en 3,6 miljoen zoekopdrachten via Google gedaan.

Meer dan 90 procent van de data op de wereld is gecreëerd in de laatste twee jaar - meer dan 2,5 biljoen bytes per dag. Nu het IoT meer en meer data verzamelt vanaf apparaten met sensoren zal dat volume aan data alleen nog maar toenemen.

Al deze data is de kracht van de digitale economie, maakt elk aspect van ons leven vollediger, rijker, interessanter en productiever. We kunnen eigenlijk niet meer zonder in de hedendaagse wereldwijde informatie-economie.

Om die unieke bijdrage van data aan de digitale economie te benadrukken, stellen veel journalisten en analisten tegenwoordig dat 'data de nieuwe olie' is. The Economist bijvoorbeeld beschrijft data als 'de olie van het digitale tijdperk'. Maar zoals het Centre on Regulation in Europe zegt, deze "vaak gebezigde analogie tussen data en olie is misleidend".

Wat zijn de verschillen? Data kan telkens weer opnieuw worden gebruikt. Het gaat niet op door eenmalig gebruik. Een bedrijf zou de sluitstand van de Dow Jones op 17 januari 2017 kunnen gebruiken om de politieke risico's in Egypte te bepalen, een ander algoritme gebruikt het voor een analyse van het sentiment en een derde kan het gebruiken als input voor een marketingplan voor de lancering van een nieuw product of dienst.

Olie daarentegen is een tastbare materiële substantie met beperkte aanvoer. Het gebruiken betekent het opmaken, het wordt geraffineerd, verwerkt, verbrand en dan is het weg. Dezelfde liter benzine die mensen naar het werkt brengt kan niet worden gebruikt om ze weer thuis te krijgen.

Sterker nog, olie en informatie verschillen in de mate waarop het kan worden afgeschermd en beheerst. De tastbare fysieke aard van olie betekent dat het erg makkelijk is om het te beheersen en andere mensen van het gebruik ervan uit te sluiten.

Maar informatie is anders. Veel waardevolle datasets zijn breed beschikbaar. Het publiek kan bijvoorbeeld makkelijk toegang krijgen tot prijzen die gerekend worden door online handelaren en die informatie kan worden gebruikt door iedereen die een prijsalgoritme ontwikkelt. Fitbit kan fysieke informatie van gebruikers ophalen, maar kan niet voorkomen dat ze een ander apparaat gebruiken om hun fitnesspatronen te meten.

Bedrijven kunnen soms technische, juridische en contractuele barrières opwerpen om mensen uit te sluiten van toegang tot data die ze hebben verzameld, maar de informatie zelf kan vaak worden vergaard vanuit andere bronnen. Providers en banken zullen anderen niet voorzien van het e-mailadres van hun klanten, maar gebruikers kunnen die informatie afstaan aan vele andere bedrijven en organisaties.

Gebruikers hebben in de regel contact met meerdere leveranciers van dezelfde diensten. Volgens Deloitte gebruikt 81 procent meer dan één online winkel, 74 procent gebruikt meerdere online nieuwsdiensten, 72 procent gebruikt meer dan één online reisaanbieder en 70 procent gebruikt meerdere e-mailleveranciers, berichtendiensten of videodiensten. Deze alternatieve leveranciers hebben toegang tot vrijwel dezelfde data over gedragingen en voorkeuren van hun klanten.

The Economist is zeer wel onderlegd in economie en herkent het niet-rivaliserende karakter van data, maar ze zien het slechts als een uitdaging voor enkele traditionele versies van privacybescherming. De meer verder reikende implicatie is economisch: the onuitputtelijkheid en niet-exclusiviteit van data betekent dat concurrenten de data kunnen verzamelen en gebruiken die ze nodig hebben om te concurreren.

De overvloedige toelevering en reproduceerbaarheid van datasets ondermijnt tevens de stelling dat data de nieuwe infrastructuur is. Het OECD denkt bijvoorbeeld dat data moet worden beschouwd als een "gedeeld middel voor vele doeleinden", omdat een breed spectrum aan productieve activiteiten data "vereist" als input

Maar om dezelfde redenen dat data geen olie is, is het eveneens geen infrastructuur. Een overvloedige hoeveelheid van waardevolle data is in de regel beschikbaar voor algemeen gebruik. Sterker nog, geen enkele dataset is essentieel; er zijn altijd alternatieve datasets die de economische functie van data in andermans bezit kan reproduceren.

Sommige fysieke faciliteiten als wegen, water en energievoorziening moeten algemeen gedeeld worden omdat ze essentieel zijn voor zowat alles wat mensen en organisaties zouden willen doen in onze maatschappij. Dat gaat ook op voor het internet zelf en de fysieke communicatiekanalen die daarachter zitten. Maar de datasets die gegenereerd worden via het gebruik van het internet en de toepassingen die daarop draaien, zijn dat niet. Ze zijn zelf geen onderdeel van essentiële infrastructuur. Data is het verkeer dat door het communicatiekanaal gaat, maar het is niet het communicatiekanaal zelf.

Data is overal. Het is overvloedig en niet schaars. De digitale economie kan niet zonder. Maar het is geen olie, en geen infrastructuur.