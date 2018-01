Je nieuwe collega is een chatbot

Precies negen jaar geleden introduceerde bol.com chatbot Billie. Het bedrijf claimde daarmee de eerste online retailer in Nederland te zijn die een chatbot inzette als sales, marketing- en helpdesk-tool. Sindsdien is de chatbot een geaccepteerd communicatiekanaal om klanten te woord te staan. Met de doorontwikkeling van de neurale netwerken en Natural Language Processing (NLP) staat nu ook de robotisering van interne servicedeks prominent op de agenda van de CIO.

'Een gebrek aan empathisch vermogen', dat was en is de grootste handicap van een robot. Chatbots doen ongelooflijk hun best om de klant tevreden te stellen, maar falen soms hopeloos, zo toont Remco de Ridder aan in zijn conversatie met de virtuele assistent van bol.com. De op scripts gebaseerde chatbots staan al snel met hun mond vol tanden als een vraag door zijn vorm of inhoud buiten het geplande script valt. Lange tijd ging er daarom niets boven het menselijk contact, een systeembeheerder die geduldig het wachtwoord 'reset' in ruil voor een kop koffie. Maar het paradigma verschuift.

Machine learning en Artificial Intelligence hebben de regels van het spel veranderd. Met Google Now, Siri en Cortana op de smartphone en slimme speakers als de Google Home, Amazon Echo en Apple's Homepod in de huiskamer worden de geesten rijp gemaakt voor kunstmatige intelligentie. Ondertussen experimenteren grote bedrijven met chatbots. Zo turfde Chatbots.org in Nederland 122 chatbots, zoals bijvoorbeeld BlueBot (BB), een Engelstalige chatbot die KLM-klanten op Facebook Messenger helpt een vliegticket te boeken. BB is gebaseerd op kunstmatige intelligentie en wordt ondersteund door 250 menselijke servicecollega's. Wanneer BB klanten niet verder kan helpen, verwijst ze hen door naar een van deze collega's.

Na de extern gerichte serviceafdelingen zijn nu de interne servicedesks aan de beurt. In de whitepaper Robotisering van de servicedesk gaat METRI Research uitgebreid in op de verbeteringen die organisaties kunnen realiseren door robotisering. Grote kostenbesparingen, hogere efficiëntie door gestroomlijnde serviceprocessen en verbeterde tevredenheid van eindgebruikers liggen in het verschiet. CIO's moeten dan wel AI en robotisering omarmen in hun services strategie.

Zes succesfactoren

1. Ontwikkel een andere mindset. Tot dusverre gingen CIO's vooral prat op het aantal mensen dat werkzaam is op hun servicedesks. De gemiddelde CIO grossierde in kengetallen. "We hebben een servicedesk van 35 mensen, met een gemiddelde responstijd van 45 seconden, een gemiddelde verwerkingstijd van 12 minuten en 60 procent van de incidenten wordt meteen bij het eerste contact opgelost", zo luidde meestal het standaardcommentaar. Maar tegenwoordig wordt het succes en de efficiëntie van een servicedesk op een hele andere manier gemeten. Gebruikerservaring is dé spil waar alles om draait.

2. Zorg dat de basis op orde is. CIO's kunnen niet zonder een solide IT Service Management (ITSM)-tool. Solide betekent dat de tool de ITIL-standaard moet ondersteunen. Daarnaast moet er een mogelijkheid zijn om log files vast te leggen en deze historische data moet op een eenvoudige manier toegankelijk zijn. Bovendien heb je een online bibliotheek van mogelijke oplossingen voor problemen nodig, zodat gebruikers gemakkelijk zelf een antwoord op hun issues kunnen vinden. Tot slot is een complete en actuele CMDB (Configuration Management Database) noodzakelijk.

3. Garandeer een omnichannel ervaring. Gebruikerservaring hangt voor een groot deel af van personalisatie. Of ze nu kijken op hun smartphone, desktop of op een projectiescherm op de muur, eindgebruikers verwachten dat de inhoud van een digitale dienst altijd in een geïndividualiseerde vorm voor hen klaar is gezet. Er mag geen verschil bestaan tussen e-mail, een persoonlijke zelfhulpportaal of iemands toegang tot een enterprise ERP-applicatie. Al deze soorten content of diensten moeten zich vormen naar de eindgebruiker.

4. Bouw functionaliteiten als 'self healing' en 'self service' in. Zelfheling betekent dat het systeem een probleem kan herkennen, zelfs voordat de eindgebruiker met dit probleem te maken krijgt. Neem het voorbeeld van een werknemer die zich aanmeldt op het bedrijfsnetwerk. Het zal hem of haar niet opvallen dat de tijd die nodig is voordat het aanmeldscherm tevoorschijn springt toeneemt van 2 naar 2,5 seconden. Een gebruiker zal dit kleine verschil nooit opmerken, terwijl dit heel goed een eerste teken kan zijn van een ander, groter toekomstig incident. Een volledig geautomatiseerd systeem kan de afwijking onmiddellijk registreren en beginnen met het zoeken naar de oorzaak en het probleem de kop indrukken nog voordat het de kans heeft gehad om op te treden en dus de productiviteit van gebruikers negatief te beïnvloeden.

5. Investeer voldoende tijd en energie in de eindgebruikersondersteuning. Ga na hoe werknemers reageren als hen verteld wordt dat ze een chatbot als nieuwe collega krijgen. Zijn ze vooral nieuwsgierig of juist geïrriteerd? Vragen ze zich direct af of hun baan op de tocht staat? De juiste attitude en communicatie bepalen voor een groot deel het succes van robotisering.

6. Stuur op de juiste KPI's. Een CIO die het serviceniveau van een helpdesk omhoog wil hebben, moet niet alleen sturen op technische KPI's maar ook met kengetallen aan de slag die relevant zijn voor de business. Zo zal de CEO bij de aansturing van de organisatie vooral letten op KPI's als groei, aandeelhouderswaarde, winstgevendheid en marges. Hoe verhouden dit soort KPI's zich tot ITIL-statistieken, zoals responsiviteit, oplossingsgerichtheid, gemiddelde wachttijd en beschikbaarheid van de IT-infrastructuur? Een moderne CIO durft zichzelf dit soort fundamentele vragen te stellen.

Conclusie

Tegenwoordig kunnen chatbots, zoals Billie, een redelijk goede dialoog voeren en zijn zij veel beter in staat om zelfstandig te leren. Robotisering vraagt vooral om een pragmatische aanpak, omdat het gesprek niet moet gaan over technische maar organisatorische oplossingen. Er zijn bovendien meerdere wegen die naar Rome leiden. Sommige CIO's beginnen eerst met de automatisering van de customer service, andere starten met de interne servicedesks. Kortom: er bestaat geen standaardbenadering.