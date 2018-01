Hoe 'Location of Things' de wereld gaat veranderen

"Een plek voor alles en alles op zijn plek" is een uitdrukking uit de 18e eeuw, in een Victoriaans Engeland waar properheid hoog in het vaandel stond. In de hedendaagse dynamische commerciële wereld is 'de plek' nooit eerder zo relevant geweest nu bedrijven data verzamelen over digitale en fysieke locaties om die te gebruiken in besluitvorming, resultaten te beïnvloeden en dichter bij hun klanten te komen.

Als we ons verplaatsen, genereren we data. Onze apparaten ontvangen, verbinden en verzenden informatie over die fysieke verplaatsingen, over onze reizen, de plekken die we bezoeken en de routes die we nemen. Onze digitale identiteit laat zijn virtuele voetstappen achter over heel het web, via sociale media en mobiele applicaties. Het verkrijgen van inzichten van die locaties en de verplaatsingen is versimpeld en creëert nu echte waarde voor bedrijven - van onschatbare waarde voor zowel publieke als private organisaties die inhoudelijke belevenissen willen meegeven aan klanten en burgers.

Het inzicht in de relatie tussen mensen, plekken en dingen is een groeiende innovatieve markt - een markt die, zegt analistengroep Research and Markets, zal groeien naar 7,1 miljard dollar in 2025. Zij noemen het "Location of Things" en definiëren het als "een opkomende subcategorie van het Internet of Things. Via sensoren en locatietechnologieën die in de verschillende verbonden apparaten zitten kunnen organisaties en serviceproviders een breed scala aan data binnenkrijgen over het netwerk."

"Noord-Amerika en Europa behoren tot het grootste deel van de LoT-markt, terwijl Azië-Pacific een jaarlijkse gemiddelde groei zal kennen van 35,9 procent tot aan 2025", zegt Taruka Srivastav van het analistenbureau. De grootste marktspelers zijn Google, Here, Qualcomm, Apple, Pitney Bowes en Bosch, zegt Srivastav.

Kleinere GPS-ontvangers versnellen groei

Het analyseren van locatiedata is op zichzelf niet nieuw: in zijn meest primitieve vorm werden de eerste kaarten ter wereld gemaakt van bijeengegaarde geografische informatie, waarbij de meest belangrijke gebieden meer details opleverden. Maar toen halverwege de jaren 90 GPS werd gebruikt door het Amerikaanse leger om context toe te voegen en posities vast te stellen, kregen we meer inzicht.

Nu is het mainstream, eerst via navigatiesystemen voor auto's en door GPS-ontvangers die zo klein werden dat ze konden worden ingepast in smartwatches, smartphones en andere verbonden apparaten. Nu delen we allemaal onze locatiedata: bij het inchecken op locaties in sociale media, het delen van details over onze laatste wandel- of fietstocht en het delen van onze locatie met retailers om de dichtstbijzijnde winkel te vinden.

Inzicht in het "waar?"

Data verzameld in een LoT-model komt van adressen. Een adres is divers en kan zowel fysiek als digitaal zijn - IP-adressen, sociale netwerken, e-mailadressen en GPS-coördinaten, of huisadressen en kantoren. Het verzamelen van die adressen en ze te gebruiken voor inzichten kan leiden tot betere besluitvorming, het minimaliseren van risico's en het optimaliseren van zeer persoonlijke klantervaringen. De software en tools die deze geografische data analyseren bereiken tegenwoordig een nieuwe intelligentieniveau, met de mogelijkheid om enorme hoeveelheden data op hoge snelheid te verteren en te analyseren. Nu is het mogelijk patronen, trends, risico's en kansen te ontdekken die niet door het menselijke oog kunnen worden gezien.

Het inzicht in locatie of ruimtelijke data kan ons helpen in het creëren van accurate verwachtingen, gedrag voorspellen, weerpatronen ontdekken en de kans op gebeurtenissen berekenen, samen met hun impact. Het voorspellen is een gebied waarin LoT enorme waarde toevoegt voor bedrijven: het is mogelijk een businessmodel te maken gebaseerd op feitelijke data. Hier zijn enkele voorbeelden van hoe verschillende marktpartijen dit gebruiken om risico's te beperken:

Locatie en verzekeringen

Verzekeraars en tussenpersonen kunnen accuratere risicomodellen maken met een beter inzicht in de geografische locatie. Ze kunnen zien welke gebieden mogelijk gevaar lopen te overstromen bijvoorbeeld. Willis Re, een van de grootste risicomanagementfirma's ter wereld, is een bedrijf dat software en data gebruikt om risico-analyses te doen en rampmodellen te maken voor hun verzekeringsklanten in meer dan 150 landen.

Locatie en retail

Retailers kennen al heel lang de kracht van locatie. Ze openen fysieke winkels waar de vraag het hoogst is en waar de demografie past bij de business. Tegenwoordig kan het verzamelen en analyseren van locatiedata leiden tot het minimaliseren van risico en zorgen voor gepersonaliseerde klantstrategieën.

Retailers kunnen de data analyseren en winkels openen op plekken waarvan ze weten dat hun klanten daar zijn.

Ze kunnen hun voorraadbeheer verbeteren door producten op te nemen waarvan ze weten dat die het meest populair zijn op een bepaalde locatie, of een seizoensproduct die gebaseerd is op de weerpatronen die specifiek zijn voor het betreffende gebied.

Ze kunnen het risico op "kannibalisatie" vermijden, waarbij hun eigen winkels onderling concurreren omdat ze te dicht op elkaar zitten.

Domino's is een dermate grote pizzaketen dat het complex is geworden om de franchisegebieden goed te managen, waardoor het risico groter is geworden op een onbedoeld territoriumconflict. Door het gebruik van locatiesoftware en -data van Pitney Bowes heeft Domino's een oplossing ingezet om adressen in een gebied in kaart te brengen, waardoor snel aanpassingen kunnen worden gemaakt in een territorium en nieuwe gebouwen in te passen, gesloopte gebouwen te verwijderen en veranderende gebruiksvormen van bestaande gebouwen op te nemen.

Locatie en telecom

Telecombedrijven en mobiele operators gebruiken ruimtelijke data om gebieden te identificeren met de sterkste en zwakste signalen, om de capaciteit te plannen, producten te ontwikkelen, klantservice te managen en voor marketing.

Een van de grootste telecombedrijven in de Verenigde Staten blinkt uit in het bewijzen van de kwaliteit van hun dekking doordat ze een gecrowdsourcete dekkingskaart hebben ontwikkeld. De provider gebruikte software om binnen enkele minuten een kaart te genereren die uit meerdere lagen bestaat, en die vertoont wordt aan potentiële klanten om de dekking aan te geven.

Locatie en lokale overheden

De kans is groot dat jouw lokale overheid al gebruik maakt van LoT om je beter van dienst te zijn en om henzelf te helpen de kosten te drukken door je via het web te bedienen. Sommige hebben bijvoorbeeld locatiedata ingebouwd in een model dat burgers helpt de nabijgelegen sportfaciliteiten, scholen of parkeerplaatsen te vinden.

Torfaen County Borough Council in Wales is een lokale overheid dat data uit de gemeente stroomlijnt, automatiseert en deelt. Ze hebben informatieve, mobielvriendelijke interactieve kaarten ontwikkeld die de burgers tijd en geld besparen doordat ze ambtenaren kunnen wijzen op problemen in de stad, waardoor die sneller kunnen worden opgelost.

Nu organisaties de waarde inzien van het samenbrengen van diverse datapunten om inzichten te verkrijgen zal de Location of Things de interacties tussen consumenten en bedrijven veranderen. Het begrijpen van de relaties tussen mensen, plekken en dingen voegt een waardevolle laag van inzicht toe aan de business. Pitney Bowes noemt dit de Knowledge Fabric - het vlechtwerk van verschillende datapunten en verbindingen die extra diepte van de data ontsluit, die organisaties meer kennis geeft en waarop ze kunnen acteren.

Gewapend met dat inzicht kunnen bedrijven beter interacteren met hun klanten, beter gepersonaliseerd en relevanter, en ze kunnen hun strategische planning verbeteren en meer op de feiten baseren. En ze kunnen beslissingen maken die de toekomst van hun organisatie beïnvloedt, door precieze voorspellingen te maken over accurate uitkomsten.