12 reden waarom digitale transformatie mislukt

Digitale transformatie is helemaal hip. Je zal geen bedrijf meer vinden die niet iets doet met de combinatie van cloud, analytics, kunstmatige intelligentie en machine learning in het bedienen van de klanten of het stroomlijnen van de bedrijfsvoering.

Maar er is een harde waarheid over digitale transformatie. Veel ervan falen of lopen gevaar dat te doen. Wipro Digital hield een onderzoek onder 400 managers en daarvan zei de helft dat ze vinden dat hun bedrijf nog geen 50 procent van hun strategie op dit gebied tot een succes kan maken. Eén op de vijf zegt dat de digitale transformatie binnen hun bedrijf zonde van de tijd is.

Experts die we gesproken hebben zeggen dat er specifieke belemmeringen zijn in de pogingen om een bedrijf te veranderen. We geven hier 12 zaken die daarin een rol spelen.

1. Gebrek aan consensus over wat digitale transformatie betekent

Een gebrek aan een duidelijke transformatiestrategie wordt door 35 procent van de managers genoemd als een belangrijke barrière in het benutten van het volledige digitale potentieel, volgens Wipro Digital.

De CIO kan digital zien als een manier om operationele efficiëntie te verbeteren, terwijl de CMO digital ziet als oplossing voor het vergroten van de interactie met klanten. Een echte digitale transformatie doet beide.

"Je moet onverminderd de visie communiceren, daaraan vasthouden en zorgen dat mensen zich eraan committeren", zegt Janice Miller, directeur leiderschapsprogramma's bij Harvard Business Publishing.

2. Gemis aan ondersteuning van de directeur

Het leiderschap van digitale transformatie gaat helemaal mis als de CEO niet achter een coherente strategie gaat staan, zegt Rajan Kohli, leider van Wipro Digital.

Sommige CEO's zijn te voorzichtig en bang voor het onbekende, volgens een onderzoek van Digital McKinsey. "In de hedendaagse markt is het maken van kleine veranderingen zoiets als het herschikken van de ligstoelen op het dek van de Titanic", merkt het bureau op.

Sleutel tot een succesvolle digitale transformatie is het creëren van een nieuwe, unieke klantbeleving. Dat doen is een bedrijfsbrede expeditie en het is essentieel dat de CEO de teugels neemt en zorgt voor een richting die IT en de business verenigt.

3. Gemis aan focus

Zonder een CEO die de expeditie leidt, mist digitale transformatie de focus, wat de expeditie ondermijnt. McKinsey merkt op dat terwijl veel bedrijven veel experimenten toelaten, te veel doen zorgt voor "een verdeelde managementfocus en te weinig middelen om veelbelovende ideeën succesvol op te schalen."

4. Verzet tegen verandering

Verandering kan een uitdaging zijn in bedrijven waar de leiders een zekere mate van comfort genieten. "Mensen bouwen aan hun carrières en macht op basis van hetgeen ze weten en het is moeilijk voor ze om dat los te laten", zegt Kohli.

Inderdaad: 43 procent van de 4500 CIO's die deelnamen aan het onderzoek van Harvey Nash en KPMG zeggen dat verzet tegen verandering de belangrijkste belemmering is van een digitale strategie. Het verzet tegen verandering kan transformaties zelfs helemaal stoppen. Het is aan de CEO om de troepen bij elkaar te brengen en iedereen de juiste richting op te sturen, zegt Kohli.

5. Moeite met het 'wat en hoe'

De meeste bedrijven weten wel waarom ze moeten veranderen. Maar de meeste worstelen wel met wat ze moeten veranderen en hoe dat te doen, zegt Kohli. Deze besluiteloosheid kan tot passiviteit leiden of erger nog, tot de verkeerde beslissingen.

Een van de belangrijkste uitdagingen voor bedrijven is hun digitale veranderstrategie in overeenstemming te brengen met de financiële korte en langere termijndoelen, vooral als ze aan de beurs genoteerd staan en verantwoording moeten afleggen aan aandeelhouders en de financiële markten. "Soms zijn beslissingen voor de korte termijn niet de beste voor de langere termijn", zegt Kohli.

6. Gemis aan tempo

De slakkengang waarmee verandering zich voltrekt is niet goed. Slechts 4 procent van de deelnemers aan het onderzoek van Wipro Digital zegt dat ze de helft van hun digitale projecten binnen een jaar hebben gerealiseerd, terwijl de meerderheid van de deelnemers zegt dat het twee tot drie jaar heeft geduurd voordat minstens de helft van alle inspanningen iets heeft opgeleverd.

"De veranderingen in de buitenwereld gaan zo snel", zegt Miller. "Je moet je strategie dus veel sneller uitvoeren en niet twee jaar nemen om iedereen de juiste richting op te krijgen." Miller voegt eraan toe dat het veranderen van de cultuur om nieuwe ideeën te stimuleren, ontzettend belangrijk is. In die cultuur moet iedereen zich veilig genoeg voelen om eventueel fouten te maken.

7. Gemis aan talent

Digitale transformatie vereist nieuw talent, waaronder software-engineers die getraind zijn in de nieuwe programmeertalen en productmanagers die weten wat klanten willen in een virtuele assistent. Bedrijven betalen veel voor goede ontwerpers, DevOps-engineers, datawetenschappers en AI-experts - als ze die kunnen vinden.

De vraag is veel groter dan het aanbod en de meeste bedrijven vinden het moeilijk om ervaren software-ontwikkelaars, productmanagers en andere talenten binnen te halen. "Er is een enorm tekort aan talent", zegt Kohli, die eraan toevoegt dat de schaarste veel digitale transformaties kan opbreken.

8. Focus op de back-end kan klantinnovatie frustreren

Zelfs met de juiste talenten aan boord zal de focus van de CIO op infrastructuur ten koste gaan van innovaties richting de klant, zegt Kohli. Een echte digitale transformatie tackelt beide zaken tegelijkertijd, zegt hij.

Bedrijven zouden bijvoorbeeld teams kunnen aanwijzen die een migratie naar cloudinfrastructuur kunnen doen terwijl ze tevens experimenteren met mobiele applicaties, chatbots, blockchain of IoT.

9. Integratieproblemen

Veel CIO's die nieuwe technologie willen inzetten, zoals IoT, chatbots en andere AI- of ML-tools, implementeren ze stukje bij beetje in plaats van ze in een cohesief platform te bouwen, zegt Ruben Mancha, professor bij Babson College. "Ze zien technologie als los inpasbare stukken, maar hebben geen waardepropositie die alles integreert", zegt hij.

Daardoor falen veel bedrijven in het herontwikkelen van hun waardepropositie voor hun klanten, zegt Mancha. Succesvolle digitale transformaties gebruiken nieuwe technologieën om tot een contextuele ervaring te komen die klanten sterk gepersonaliseerde en innovatieve diensten aanbiedt.

10. De digitale vesting

Een ander groot probleem is dat sommige bedrijven hun digitale initiatieven afzonderen met het argument dat ze alleen de nodige snelheid bereiken als ze los opereren van het minder wendbare moederschip. Vaak wordt gekozen voor een innovatielab dat buiten de muren van het hoofdkantoor opereert.

Het geeft voordeel als je kan werken met meer snelheid en vrijheid, maar het falen in het holistisch injecteren van die digitale mogelijkheden en daarmee de transformatie van de rest van het bedrijf, verspilt geld en middelen.

11. Te weinig geld

Digitale transformaties kunnen een langzame dood sterven wanneer de implementatie- of operationele kosten de besparingen of omzetgroei te boven gaan.

"Leidende bedrijven starten met het vinden van quick wins om waarde te creëren, zodat het initiatief zichzelf kan bekostigen, vaak al in de eerste drie maanden", stelt McKinsey.

Gebrek aan doorzetting

Hoe vaak heb je gehoord van een CIO die het heeft over hun digitale transformatie, die voordat dat is afgerond al een andere baan heeft? Hun LinkedIn-profiel verandert van de ene dag op de andere van CIO van X naar CDO van Y, of erger, op zoek naar een nieuwe uitdaging. Je kan dat wijten aan een tekort aan talent op de arbeidsmarkt, maar met CIO's die vrijwillig of onvrijwillig vertrekken hebben bedrijven weinig kans om hun digitale strategieën ook echt uit te voeren. Initiatieven die zijn gestart als verandertraject komen vaak op de grote stapel mislukte IT-projecten terecht.

Digitale transformatie heeft leiderschap nodig van de echte top binnen het bedrijf en als dat niet het geval is zijn ze verdoemd.

"Je inspanningen in digitale transformatie schieten wat ROI betreft te kort, deels omdat digitale transformatie ook gaat om leiderschap, naast strategie, technologie, cultuur en talent", zegt Kohli.