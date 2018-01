Waarom AI-systemen gevaarlijk kunnen zijn

Een groeiend aantal onderzoekers en bezorgde burgers ziet AI-systemen zich ontwikkelen tot zwarte gaten, alles opslurpend, terwijl het zelfs voor de slimste computerwetenschappers onduidelijk is wat er precies in dat zwarte gat gebeurt.

Omdat zulke systemen nu al belangrijke en soms levensbepalende beslissingen maken, als medische diagnoses en kredietlimieten, wordt het steeds belangrijker dat we in staat zijn te begrijpen hoe zij tot hun conclusies komen.

En nu de General Data Protection Regulation (GDPR) van de EU binnenkort van kracht wordt, zullen geautomatiseerde beslissingen met juridische aspecten voortaan verklaard moeten worden in hoe ze tot stand zijn gekomen. Daarom is het nu noodzakelijk om AI transparanter te maken.

Hieronder geven we antwoorden op brandende vragen over de verschillende vormen van AI en de gevaren van AI als een zwart gat.

Wat is het verschil tussen ondoorzichtig en transparant AI?

Ondoorzichtig AI gebruikt algoritmen die niet uit te leggen zijn aan mensen. Niet omdat, in sommige gevallen, het wel buitenaards denken lijkt, maar tevens vanwege de enorme complexiteit van de resulterende voorspelling, classificatie of besluitmodel.

Voorbeelden van ondoorzichtige modellen zijn de uit meerdere lagen bestaande neurale netwerken die gebruikt worden voor deep learning, dat ruwweg de innerlijke werking van het menselijke brein nabootst. Of sommige resultaten uit genetische algoritmen, een techniek die oplossingen voor problemen haalt uit het gebruik van varianten van een gesimuleerde 'survival of the fittest'-context.

Transparante AI daarentegen vertrouwt op technieken die uit te leggen zijn. Voorbeelden zijn scorecards van bescheiden omvang of beslisbomen die expliciet laten zien hoe zij data gebruiken om te komen tot een voorspelling, classificatie of besluit.

In hoeverre zijn AI-systemen tegenwoordig een zwart gat?

Dat hangt deels af van het algoritme, maar ook van de data. Zelfs theoretisch transparante technieken als beslisbomen of scorecards kunnen ondoorzichtig worden vanwege de enorme complexiteit.

Een regel die zegt dat aanvragers met een inkomen van minder dan 45.000 euro niet in aanmerking komen voor een creditcard is transparant, maar honderdduizenden losse regels zijn net zo zeer ondoorzichtig als een uit meerdere lagen bestaand neuraal netwerk.

Je kan stellen dat AI-systemen al meer lijken op zwarte gaten dan men denkt, maar tegelijkertijd lijken mensen ook vaker op een zwart gat dan je zou denken - en willen. Het is niet zo dat bedrijven zich niet bewust zijn van die ondoorzichtigheid. Ze weten ook hoe ze ermee om moeten gaan, via het monitoren van processen en strak toezicht. De uitdaging is dat de behoefte aan 'checks and balances' op AI niet zo dringend is als op menselijke besluitvorming.

Belangrijke vereisten zijn een consistent meetinstrument om ondoorzichtigheid te bepalen en controle-instrumenten om ondoorzichtige algoritmen toe te staan op sommige plekken in het bedrijf en transparantie te eisen op andere plekken.

Waarom maken we gewoon niet alle AI-systemen transparant?

Transparantie eisen is een flinke beperking voor te gebruiken algoritmen. Ondoorzichtige AI is aantrekkelijker, bijvoorbeeld omdat het betere voorspellingen maakt.

De noodzaak tot transparantie beperkt de mate van vrijheid. De formats bijvoorbeeld waarin inzichten worden weergegeven - regressiemodel, neurale netwerk enzovoorts - zijn beperkt tot degenen die door mensen worden begrepen.

Transparantie is tevens een zaak van complexiteit. Een spreadsheet bijvoorbeeld is een format dat ontworpen is om door mensen te worden begrepen. Maar miljoenen formules in cellen die referenties hebben met vele andere formules, leiden tot een spreadsheet dat eveneens onnavolgbaar wordt.

Niet alle ondoorzichtige algoritmen zijn beter dan transparante algoritmen, maar ondoorzichtige algoritmen hebben meer vrijheid om tot betere oplossingen te komen. Ook in snelheid is er weinig verschil, vooral met dedicated neurale verwerkers die sommige families van ondoorzichtige algoritmen enorm snel kunnen uitvoeren.

Welke soort zouden bedrijven moeten gebruiken?

Ondoorzichtig of transparant is geen vergelijking tussen goed en slecht (immers, menselijk denken is vaak net zo ondoorzichtig), het is de overweging voor bedrijven of begrip en inzicht worden verkozen boven prestaties en waar juist een andere keuze moet worden gemaakt.

Hebben bedrijven veel opties in transparante AI?

Ja, veel. Ondanks dat ondoorzichtige algoritmen zoals de genetische algoritmen en neurale netwerken al decennia bestaan, zijn AI-categorieƫn als voorspellende analyse en machine learning van oudsher transparanter.

Maken AI-leveranciers de systemen bewust ondoorzichtig vanuit concurrentie-overwegingen?

Hoewel leveranciers en producenten hun IP willen beschermen is de echte uitdaging de inherente complexiteit van de modellen die door moderne AI worden gegenereerd. Zelfs Google weet niet precies - of wellicht niet eens bij benadering - hoe hun AlphaGo Zero het spelletje Go speelt.

Zijn consumenten hier sowieso bezorgd over?

Dat zullen ze wel worden als hun hypotheekaanvraag wordt afgewezen en de enige uitleg die ze krijgen is "omdat onze AI dat zegt".

Of als hun zelfrijdende auto de weg afschiet om voetgangers te achtervolgen die aan een zeker profiel voldoen. Of als ze gedwongen worden muziek te beluisteren die steeds maar aan de top van de afspeellijst blijft staan omdat het door de AI wordt ingeschat als typisch jouw muzieksmaak.

Nee, even serieus: consumenten zullen net zoveel of zo weinig geven om bedrijfsethiek als ze nu al doen. Maar nu hebben we tenminste nog enige vorm van rekenschap en het nemen van verantwoordelijkheid.

Wat zal het effect zijn van GDPR op bedrijven die ondoorzichtige AI gebruiken?

GDPR vereist onder meer dat er een verklaring kan worden gegeven voor elk geautomatiseerd besluit dat 'juridische significantie' heeft. Rechtszaken zullen al snel de juridische grenzen bepalen van 'significantie', maar het is een veilige gok dat onder GDPR ondoorzichtige algoritmen een risico zijn in dergelijke besluitvorming.

En ja, het lijkt erop dat GDPR organisaties dwingt om hun AI uit te leggen als die wordt gebruikt voor materiƫle besluiten voor klanten. Ondoorzichtige AI is prima voor het classificeren van beelden, het vertalen van spraak of tekst, of andere geautomatiseerde taken.

Wordt AI onze nieuwe overheerser?

Er is nog niets dat lijkt op kunstmatige algemene intelligentie of kunstmatig bevattingsvermogen. Wordt AI ooit slimmer dan wij, ongeacht welke taak het moet uitvoeren?

AlphaGo bijvoorbeeld kan de wereldkampioen GO verslaan, maar kan geen schaak spelen, laat staan een overhemd strijken of autorijden.

Wij kunnen al die dingen wel doen - met wisselend succes overigens - en vele andere dingen. AlphaGo kan niet snel weglopen als iemand zijn uitknop wil indrukken en, nog belangrijker, heeft geen benul van angst. Pas als dat verandert, hebben we een probleem.