Overheden blijven achter in digitalisatie

Overheden worstelen met digitale transformatie omdat het moeilijker is om een duidelijke consensus te krijgen over de te nemen acties als daarachter geen motief om winst te maken staat. Dat zegt Joe Pucciarelli van analistenbureau IDC.

"Verandering is erg moeilijk voor bedrijven in de private sector, maar nog veel moeilijker voor overheden die proberen daarin een sociale consensus te houden", zegt hij. "Als je een economische grondslag hebt voor je bestaan, dan heb je in ieder geval een duidelijk doel, namelijk geld verdienen. Dat heb je niet bij de overheid, dus is het veel moeilijker om iedereen ervan te overtuigen actie te ondernemen en te veranderen. Natuurlijk is er wel een bepaalde prestatiedrang, maar die is moeilijker te duiden."

"Niemand zegt, als je dat niet oplevert, neemt iemand anders het van je over. Zo gaat dat nou eenmaal niet binnen de overheid. Daarnaast is er de vraag of de belastingbetaler hun overheid graag met de nieuwste technologie wil laten stoeien of dat ze liever willen dat hun geld wordt uitgegeven aan bewezen en volwassen technologie."

Hij denkt dat overheidsdiensten die wel voorop lopen in de transformatie simpelweg geen andere keuze hebben; ze ondernemen digitalisatieprojecten omdat ze geen alternatief hebben.

Pucciarelli zet de digitale transformatiepogingen bij overheden tegenover die van de organisaties in de private sector waarin het maken van winst door het binnenhalen en behouden van klanten de primaire beweegreden is. Hij is niet verbaasd over het hoge niveau van digitale concurrentie in de wereldwijde financiële dienstensector, waarin technologie dominant is.

"Banken in bijvoorbeeld Nederland concurreren niet alleen met elkaar, maar ook met vele buitenlandse en wereldwijd opererende banken. Je ziet steeds meer advertenties van voorheen minder bekende banken op TV, die concurrerende diensten aanbieden. Die druk maakt dat de ontwikkelingen in die sector zeer snel gaan."

Nog een stapje verder

Pucciarelli wijst op diverse voorbeelden van wereldwijd opererende organisaties die al zijn geslaagd in het creëren van nieuwe digitale ecosystemen. Een van die bedrijven is het Noorse Norsk Titanium, die nu via 3D-printen 18 procent van het titanium frame maakt voor de nieuwe Boeing 787-9 Dreamliner-vliegtuig.

"Iemand kan daar dan wel naar kijken en zeggen, goh die arme Noorse arbeiders die het titanium smeedden hebben geen banen meer. Maar daar heeft het helemaal niets mee van doen. Waar het wel om gaat is dat de aanvoerlijnen in de commerciële vliegtuigindustrie volledig bezet zijn tot 2020 - ze kunnen niet voldoende producten leveren die vliegtuigmaatschappijen nodig hebben. Ze proberen met 3D-printen de productie op te voeren, plus dat het efficiënter is."

Meer dan drie jaar geleden waren klanten van Schneider Electric niet gelukkig met de gemiddelde tijd van 23,5 uur die het kostte om een kapotte lift te maken. Om die reparatietijd te verkorten plaatste het bedrijf IoT-apparaten op de machines om data te verzamelen die voorspellingen mogelijk maakt wanneer de lift stuk kan gaan. Als dat gebeurt kan het bedrijf met een hoge mate van nauwkeurigheid voorspellen welk onderdeel de geest gaf, zegt Pucciarelli.

"Nu kunnen ze een technicus op pad sturen die een verwachting heeft in wat er moet worden gerepareerd, terwijl een ander op pad gaat met het betreffende onderdeel."

Maar het interessante deel van het verhaal komt nu pas, zegt hij.

"Een slimmerik bij Schneider zei, weet je, we zijn enorme hoeveelheden data aan het verzamelen - en de resolutie van de camera's is zo hoog dat we precies weten hoeveel mensen er op en neer gaan per lift."

Schneider ontdekte een kans om met die data geld te verdienen door het te verkopen aan zijn grote klanten - bedrijven die vastgoed beheren zoals winkelcentra en kantoorgebouwen.

"Deze organisaties, klanten van Schneider, moeten zich aan SLA's houden. De liften en roltrappen van Schneider zijn prachtige databronnen die die vastgoedbeheerders kunnen gebruiken om hun SLA's te onderbouwen bij de bedrijven waarvoor ze werken."

"Schneider maakte geld met de data die een bijproduct was van het instrumentarium die de reparatietijd moest verkorten. Ze hebben een hele nieuwe manier gevonden om omzet te genereren en niet uit standaard producten als hydraulische machines of liftkabels. Maar uit data."