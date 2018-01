Waarom digitale transformatie faalt

Ik walg van de uitdrukking digitale transformatie (DX). Impliciet in die woorden zit technologie verborgen, iets digitaals, iets dat je een keer kan kopen of uitbesteden.

Ik vind dat we het management transformatie (MX) moeten noemen. Als jouw managementteam zijn werk goed doet, komt er geen einde aan de digitale transformatie. Het succes of mislukken van een digitaal project is een nalatenschap van de wijze van management en digitale transformatie is een natuurlijk bijproduct van excellent management.

Wat is digitale transformatie?

Technologie is een middel om zakelijke doelen te bereiken, niet een doel op zich. Helaas ziet veel van de informatie over digitale transformatie technologie wel als doel. Ik denk dat dat een verkeerde houding is.

De beste definitie van digitale transformatie die ik ben tegengekomen staat in een artikel uit 2014 in MIT Sloan Management Review en definieert het als "het gebruik van technologie om radicaal de prestaties of het bereik van bedrijven te verbeteren". Dus laten we stellen dat digitale transformatie gaat over het verbeteren van prestaties in plaats van implementeren van technologie.

Kijk eens naar dit technologieplan van een gemeente en je zal opmerken dat er inhoudsloze kreten in staan, zoals "een digitale gemeente worden - klaar voor vandaag en voorbereid op morgen". Het document staat vol met buzzwords en vergeet specifieke en duidelijk omschreven bedrijfsdoelen te stellen. Technologie wordt gepresenteerd als het doel in plaats van het middel om bedrijfsdoelen te halen. De gebezigde taal zet altijd technologie op de eerste plaats, met een vaag doel dat er nadien is bijbedacht.

Aan de andere kant demonstreert dit solide gemeentelijke plan dat dit managementteam een diep inzicht heeft in hoe het de bedrijfsdoelen kan bereiken en de prestaties kan verbeteren door een bedachtzame toepassing van technologie.

Wat het probleem erger maakt, zijn leveranciers die bereid zijn hun versie van DX te verkopen voordat ze uitleggen dat managers hun aannames en processen volledig moeten herzien om een nieuwe oplossing echt waarde te laten opleveren. In organisaties waar due dilligence niet tot de culturele waarden behoort, komt de wrede realiteit van een initiatief pas boven water op het moment dat het dichtgetimmerde contract is getekend.

Succesvolle transformatie van elk soort vereist eerst managementtransformatie. Het digitale deel is makkelijk; het managementdeel is een enorme uitdaging omdat managers zelden zichzelf als onderdeel van het probleem zien. Organisaties die technologie op de eerste plaats zetten voor meetbare bedrijfsdoelen zijn het meest gebaat bij managementtransformatie.

Enkele standaardscenario's

In een typisch scenario wil een senior manager zijn of haar verouderde bedrijfsapplicatiepakket vervangen door een nieuwe. In gemeenteland betekent dat over het algemeen een 20 of 30 jaar oud middelgroot systeem. De bedrijfsprocessen waarop dat huidige systeem is gebaseerd kunnen zelfs nog teruggaan tot de jaren zeventig of eerder, en alle zakelijke functies hebben nog handmatige verwerking nodig.

Je zit bij de startmeeting en iemand, of wellicht iedereen, zegt: "We willen precies hetzelfde doen als we nu doen, we willen alleen nieuwe software." Dat is geen transformatieve visie. Als jouw managementteam die houding overneemt, dan gaat het helemaal mis. Het kopen van een product en verwachten dat de prestatiewinst magisch tot stand komt is een waanidee.

De juiste manier om dergelijke projecten aan te pakken is eerst alle problemen in de business, management en processen te identificeren, de doelen vast te stellen en vervolgens denken aan technologische oplossingen die aan de vereisten van het bedrijf voldoen. Technologie komt aan het einde, niet aan het begin.

Naast het koste wat het kost vermijden van verandering overschatten veel lokale overheden de rol van technologie en IT in transformatieprojecten. Digitale transformatie is geen technologisch initiatief; het is een belangrijk bedrijfsproces dat als zodanig moet worden behandeld, met de directie en senior management die daarin leiderschap, overzicht en verantwoordelijkheid moet tonen.

Digitaal drijfzand

Digitale projecten kunnen snel in een moeras veranderen. Neem bijvoorbeeld de ramp met de ontwikkeling van het elektronisch patiëntendossier in het Verenigd Koninkrijk, dat op een verlies van 12,7 miljard Britse ponden uitliep. Dergelijke verliezen worden te vaak toegeschreven aan de technologie, maar tech is zelden het probleem. Digitale missers zijn managementmissers.

Ik herinner me een overheidsinstantie die meer dan 50 initiatieven tegelijkertijd had lopen binnen één departement en geen van die initiatieven verliep goed. Daardoor vuurden ze wagonladingen geld af op alle problemen in plaats van een stapje terug te doen en hun aanpak te veranderen na een doorwrochte analyse van hun doelstellingen en bedrijfsprocessen.

Start met managementtransformatie

Het artikel in MIT Sloan dat ik hierboven aanhaalde identificeert negen elementen van DX in drie belangrijke groepen: het transformeren van de klantbeleving, het transformeren van de operationele processen en het transformeren van businessmodellen. De ideeën geven een goede grondslag voor je transformatie. Maar de auteurs vertellen er helaas niet bij hoe je dat moet doen, dus ik lever hier de volgende aanbevelingen voor jouw eigen tranformatieproject.

Wees eerlijk

Volslagen eerlijkheid in managementteams is zeldzaam, maar het is een vereiste voor een systemische transformatie.

Richt je op prestatieverbetering en kwaliteit, niet op technologie

Zelfs de beste technologie zal prestaties niet inherent verbeteren - dat is de rol van het management. Zoek uit hoe je de kwaliteit en prestaties kan verbeteren. Blijf experimenteren, brainstormen en heroverwegen terwijl je bezig bent met het project en sluit geen compromissen tenzij dat absoluut nodig is.

Neem een holistische blik op de hele organisatie

Als jouw transformatiepoging meetbare resultaten moet opleveren, moet het managamentteam een gedeelde visie hebben op hoe DX eruit moet zien in jouw organisatie. Ze moeten in staat zijn het hele plaatje te zien met alle bewegende delen op hun plaats. De beste managers weten hoe ze dat moeten doen, maar de meeste managers zullen er hard aan moeten werken om zich voor te kunnen stellen hoe een compleet getransformeerde bedrijfsvoering eruit ziet nadat de gehele transformatiecyclus erop zit.

Begrijp huidige en toekomstige processen voordat je technologie toepast

Pas technologie pas toe nadat je al je processen en doelstellingen begrijpt. Je ideale businessmodellen en processen moeten leidend zijn aan de technologie, niet andersom.

Geen aannames en heilige huisjes

Als je echt transformationeel wilt zijn zal je al je aannames over hoe het allemaal moet, moeten laten varen. Laat geen in het veranderproces geen enkel aspect van je processen en bedrijfsvoering ongemoeid.

Ben je er klaar voor?

Is jouw managementteam er klaar voor? Als dat zo is, dan ben je waarschijnlijk al bezig met digitale transformatie. En als ze er niet klaar voor zijn, start dan eerst met je managementtransformatie.