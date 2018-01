Deze doelen stellen IT-leiders in 2018

Effectieve CIO's hebben natuurlijk al tijden hun planning voor dit komende jaar rond. Daarom heb ik ze eens gevraagd wat zij verwachten van 2018. Daar kwamen duidelijke thema's uit maar tevens interessante verschillen in perspectief. Ik stelde de CIO's via de Twitter-hashtag #CIOChat vier vragen. Daarbij had ik het geluk dat een grote groep CIO's vanuit de hele wereld deelnamen aan het gesprek. Hier is een samenvatting van wat ik te horen kreeg.

Wat willen ze bereiken in 2018?

CIO's waren erg helder in de conclusie dat de doelen afhankelijk zijn van de situatie en marktsegment. Zaken die naar voren kwamen waren onder meer:

Creëren van een visie wat mogelijk is met de inzet van technologie

Technologie in lijn brengen met de strategieën van de business

Nieuwe oplossingen inzetten

Moderniseren van legacy applicaties

DevOps inbedden

Verbeteren van datamanagement/BI

Automatisering verhogen

Applicaties consolideren in de cloud

Oude applicaties schrappen

Security verbeteren

Sommige CIO's kozen ervoor om het ook over de capaciteiten van IT te hebben. Ze vonden dat het belangrijk was voor IT om de strategische planning, productmanagement, servicemanagement en governance te verbeteren. CIO's in het algemeen vinden dat ze minder over technologie zouden moeten praten en meer over de behoefte van de business. Dat bereiken betekent dat IT een partner wordt in plaats van een kostencentrum. CIO's willen dat technologie een integraal of een leidend onderdeel wordt van de bedrijfsstrategie. Dat betekent dat IT-investeringen moeten worden gezien als strategische investeringen in plaats van operationele kosten.

Om dat goed aan te pakken moeten CIO's meer praten over mensen en processen. Sommige CIO's denken dat ze meer moeten doen aan het vinden, evalueren en implementeren van nieuwe technologie. Joanna Young, ervaren CIO in het universitair onderwijs, denkt echter dat CIO moeten streven naar:

De juiste commitments maken en nakomen

Beter dienstbare leiders worden

Steeds meer waarde toevoegen aan klanten via hogere betrokkenheid van werknemers

De weg naar een betere toekomst laten zien

Het is duidelijk dat CIO's mee kunnen helpen in het veranderen van het bedrijf en het disrupten van de markt. Onderdeel daarvan is een focus op de centrale rol van de klant. Dat betekent een toename van data-analyse in de besluitvorming. Ook zullen CIO's meer betrokken moeten zijn bij de organisatie. CIO's die dat goed doen zorgen dat ze bij de activiteiten van andere leiders in het bedrijf zijn. Ze zoeken naar kleine winsten bij nieuwe stakeholders om waarde te laten zien. Ze zoeken naar nieuwe kanalen en informatiebronnen. Ze zijn bereid daarin fouten te maken om zo te leren van elkaar. En tenslotte proberen ze hun team om te vormen van IT-leiders naar leiders in de bedrijfstechnologie.

Welke relaties moeten worden verbeterd?

Een interessant onderdeel in het navolgen van bovenstaande heeft betrekking op het zoeken naar tegenovergestelde meningen en het actiever luisteren. Het gaat ook over het bouwen aan professionele duurzame relaties door in contact te blijven met collega's. Gevraagd naar welke relaties zij het meeste willen verbeteren, antwoorden CIO's met marketing en finance.

Maar CIO's moeten zichzelf ook veranderen. CIO's zeggen dat ze echt aandacht moeten schenken aan het worden van positieve relatiebouwers. Deels heeft dat betrekking op het repareren van bestaande relaties met een problematische geschiedenis. Ook moeten ze verder kijken dan hun directe omgeving. Ze zullen hun netwerk moeten gebruiken als krachtig instrument voor henzelf, hun collega's en hun organisatie. Maar naast hun professionele netwerk dienen ze ook te werken aan hun persoonlijke netwerk, met andere CIO's binnen en buiten hun marktsegment. Dat laatste is cruciaal in het verkrijgen van nieuwe en relevante ideeën.

Welke investeringen worden er gemaakt?

CIO's zijn duidelijk in hun mening dat ze niet willen investeren in zomaar de volgende gehypte technologietrend. Ze willen investeren als ze er zeker van zijn dat het bedrijfswaarde oplevert en leidt tot echte innovatie voor de business. CIO's zeggen dat ze willen investeren in mensen, in tijd met collega's en willen de focus op de klant leggen. Ze wijzen erop dat mensen bij hen op nummer 1 staat als het gaat om investeringen - training, opleiding en persoonlijke groei. Ze geloven dat investeren in hun team en in wat het team nodig heeft goed voor de business is. Investeren in mensen en vaardigheden is nodig om te innoveren en goed te kunnen reageren op veranderingen. Terwijl digitale transformatie en de daarbij behorende technologie bij elke CIO hoog op het lijstje zou moeten staan, is dat onbelangrijk als CIO's niet zorgen voor hun team, niet de 'why' begrijpen van de focus op de business en geen focus hebben op het leveren aan de klanten van het bedrijf.

De grootste veranderingen die CIO's willen maken

CIO's hebben vele zaken op deze lijst. Daarom heb ik een top-10 lijst gemaakt, te beginnen nummer 12 (sorry, de lijst was echt te goed).

12. Creëren van voorspelbare oplevering van hoge kwaliteit.

11. Het binnenhalen van nieuwe mensen, nieuwe vaardigheden en nieuwe technologie.

10. Kennis hebben van de business en de markt.

9. Minimaal benodigde governance - en niet overdrijven daarin.

8. Naar de klanten toegaan.

7. Meer domme vragen stellen en aannames in twijfel trekken.

6. Relaties met lines of business en van marketing een bondgenoot maken.

5. Een digitale workforce maken van het gehele bedrijf.

4. Zo dicht mogelijk zitten op de bestaansreden van het bedrijf.

3. Meer openstaan voor verandering en waar die te vinden.

2. Controle en defensief denken loslaten.

1. Een betere leider zijn.

Mijn diepe hoop is dat dit artikel je een paar inzichten geeft die je een betere technologieleider maakt. CIO's kunnen en moeten belangrijk zijn voor hun organisatie. Hopelijk leidt dit artikel je in die richting. En dank aan alle CIO"s in de #CIOChat voor het delen van hun wijsheden in het afgelopen jaar.