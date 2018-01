Waarom jouw IT-organisatie niet meer functioneert

Vorig jaar schreef ik een boek over digitale transformatie met de naam Digitally Remastered. Met mijn ervaringen als mede-oprichter van Microsofts Xbox-business tot aan de lancering van HBO's streamingdiensten en meest recent het oprichten van de new business incubator van CA heb ik deel uitgemaakt van de fundamenteel veranderende relatie tussen technologie en de business. Dat heeft mijn eigen kijk op technologie veranderd en vandaag de dag denk en handel ik als een business-leider die tevens de expertise heeft om technologie effectief in te zetten voor de bedrijfsdoelen.

De doorbraken die mogelijk zijn gemaakt door permanente verbindingen, almaar toenemende rekenkracht en technologie-gedreven bedrijfstransformaties hebben veel mogelijk gemaakt. Hoewel de verleiding groot is om je alleen maar te richten op technologie als de bron van innovatie en concurrentievoordeel, is dat onverstandig. In relatie met technologie zal je je processen, bedrijfsvoering en cultuur moeten vormgeven om marktvoordeel te kunnen behalen.

Het klassieke plaatje van een onderneming laat ons de traditionele IT-organisatie zien die de business ondersteunt. Klanten van het bedrijf staan daar grotendeels buiten. In dit verouderde model is de relatie van IT met de business hoofdzakelijk transactioneel; de business laat IT taken uitvoeren. De klanten van het bedrijf zijn vaak één of meerdere stappen verwijderd van dat proces en technologie wordt eerder beschouwd als het onderhouden van de infrastructuur dan als aanjager en partner van de business. Ik moet helaas vaststellen dat dit model nog erg op zijn plaats is bij veel bedrijven over de hele wereld.

Technologie in commando-huishouding

Als je kijkt naar het klassieke IT-model als een abstractie van de huishouding van het bedrijf, dan zie je dat de traditionele IT-afdeling belast is met de controle op zowel de levering van als de vraag naar technologie in het bedrijf. Waarom? Omdat technologie (en technologische expertise) vroeger een schaars middel was, en het moet niet alleen worden gemanaged maar tevens geconserveerd.Het was het klassieke probleem van maximalisatie met beperkingen - hoe lever je zo veel mogelijk technologie zo efficiënt mogelijk. Het antwoord? Grote applicaties, verdeeld in functies, en gemanaged door "portiers" in de IT-afdeling.

Traditionele IT was de "commando-huishouding" van het bedrijf met gecentraliseerde controle op de technologische productie. Nu de kosten van technologie maar een fractie zijn van vroeger en 24 uur per dag digitale feedback is tussen bedrijven en klanten, zien we een serieus probleem ontstaan: aan de ene kant heb je een modern, naar buiten gekeerd model voor digitale relaties en een gedateerde, naar binnen kijkend organisatorisch en cultureel model dat niet in staat is om klantgerichte diensten te bieden. Iets gaat wringen - en inderdaad, de eerste barsten hebben zich al laten zien in de vorm van schaduw-IT en BYOD, die IT-leiders geen andere keus bieden dan aan de technologische behoeften van hun mensen tegemoet te komen. En agile op zichzelf was al een revolte tegen de langzame en inefficiënte manier waarop organisaties technologie inpassen in hun bedrijfsmodellen en investeringsbeslissingen.

Nu kijken we naar een toekomstige wereld waarin platforms met no-code en low-code zorgen dat iedereen - ongeacht hun technologische achtergrond - applicaties kunnen opstarten en waarde kunnen creëren door technologie als hefboom te gebruiken, en zo wordt de mismatch met het klassieke IT-model nog zorgelijker. Hoe relevant zijn traditionele IT-organisaties en hun cultuur nog als technologie zelfs nog breder toegankelijk wordt? Het antwoord is: niet. Maar wat moet er gebeuren? En wat zijn de taken van de CDO's, CIO's en CTO's in de toekomst? Is er nog wel een taak voor ze? Dat is de vraag die ik in komende artikelen ga onderzoeken.

Waarom waardestromen ertoe doen

Bedrijfstechnologie worstelt vooral met het huidige model omdat het gebouwd is rond het idee dat controle over de technologie betekent dat je ook controle over de kosten hebt. Dit model, IT als kostenpost, is zo verweven geraakt met zijn eigen jaarlijkse begrotingsproces dat het haast onmogelijk is geworden om de ROI van technologie te meten en te begrijpen. Ook daar ga ik in een later artikel dieper op in, onder meer op de stelling dat de CFO je nieuwste beste vriend is.

Echte digitale leiders hebben dat idee op zijn kop gezet: voor hen betekent technologie de mogelijkheid om waardestromen te creëeren. Als het oude model inhoudt "financieren, technologie, uitlevering, klant", dan is het nieuwe model meer als "klant, waarde, technologie, financiering". Als we kijken naar deze versimpelde, maar zeer afwijkende investeringscycli, laat het verschil niet alleen een verandering in het proces zien, maar tevens de nieuwe mogelijkheden die bedrijven krijgen om technologie te gebruiken als motor achter de business, in plaats van een onvermijdelijke kostenpost die in de hand moet worden gehouden.

De houding die bedrijven ten opzichte van technologie in de laatste twintig jaar hebben gehad, botst fundamenteel met de nieuwe rol die technologie heeft als belangrijke omzetaanjager. Bedrijven die het oude pad blijven volgen lopen het risico dat er chronisch te weinig wordt geïnvesteerd in gebieden die nieuwe kansen bieden, zoals big data, analytics en machine learning. Agile heeft bewezen dat het procesverbetering aanwakkert, maar het heeft gefaald zijn fundamentele doel om de technologische status quo in het bedrijf te doorbreken. In de reeks artikelen die ik hiermee start ga ik onderzoeken wat er nodig is om uit die impasse te breken en een nieuwe wereld te betreden waarin technologie echt een waardecreatiemachine wordt.