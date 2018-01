6 IoT-trends die 2018 gaan domineren

Het Internet of Things (IoT) en het Industriële Internet of Things (IIoT) zullen doorbreken in 2018, nu organisaties het aantal deployments opvoeren en IoT-technologie inpassen in hun producten, processen en workflows. Analistenfirma Gartner voorspelt dat er bijna 20 miljard apparaten zullen zijn die aan het IoT hangen in 2020, en leveranciers van IoT-producten en diensten zullen meer dan 300 miljard dollar aan omzet genereren.

We spraken met een aantal IT-leiders en experts over wat we kunnen verwachten in het komende jaar. Daaruit zijn de volgende zes IoT-trends gekomen die we in 2018 kunnen zien.

Alles verbonden

Scott Gnau, CTO van Hortonworks, voorspelt dat 2018 het jaar wordt van consumenten-IoT. "Dat wordt veel groter dan industriële IoT", zegt hij.

"Ik zie veel kansen in het consumenten-IoT waar verbonden apparaten en netwerken worden verrijkt met real-time analytics, feedback en dergelijke", voegt Gnau toe. "IoT voor consumenten zal een opmerkelijke impact hebben op de manier waarop we leven, werken en communiceren - met elkaar en met andere apparaten. Neem een diabeet met een bloedglucosemonitor die verbonden is met zijn telefoon en de informatie zendt naar zijn arts, waarbij de data wordt opgeslagen op een online portal zodat het glucoseniveau en de impact ervan op de patiënt beter kunnen worden gemanaged."

Maar Rich Rogers, verantwoordelijk voor IoT-producten bij Hitachi Vantara, is nog steeds enthousiast over industriële applicaties, vooral in fabrieken.

"2018 wordt het jaar dat IoT-technologie de transformatie van industriële fabrieken naar software-geleide fabrieken versnelt", zegt hij. "OEM's zullen slimme verbonden apparaten leveren als lopende banden, compressors, snijmachines en dergelijke. Mobiele monitoring en fabrieksmanagement wordt steeds meer op afstand gedaan - met IoT die fabrieken aanhaken aan data-inzichten vanaf elke locatie zodat steeds betere beslissingen kunnen worden gemaakt."

Mark J. Barrenechea, CEO en CTO of enterprise information management-specialist OpenText, ziet vooral IoT-applicaties in de zorg, ondernemingen en bij zelfrijdende auto's.

"Progressie in IoT-verbonden biotechnologie zal de zorg tot een volgend niveau brengen, met doorlopende monitoring, gerichte behandelingen en zelfs geautomatiseerde doses aan medicatie", zegt hij. "In smart cities waar alles is verbonden met het IoT-grid, zullen zelfrijdende auto's het aantal ongelukking terugdringen door het wegnemen van menselijke fouten en dat zal jaarlijks een miljoen levens redden. In de intelligente onderneming zal IoT de wereldwijde supply chain met elkaar verbinden, wat de transparantie vergroot, zorgt voor proactieve bevoorrading en voorspelbaar onderhoud. Met IoT worden datagedreven beslissingen standaard in alle industrietakken en in ons dagelijkse leven."

Nieuwe data-infra is nodig

Het verzamelen van sensordata is prima, maar het einddoel is om werkbare inzichten te krijgen uit die data - en dat vereist een nieuw data-infrastructuur.

"In 2018 zal het aantal bedrijven die IoT gaan inzetten in de bedrijfsvoering snel toenemen vanwege de technologische verbeteringen aan sensoren en de waarde die gerealiseerd kan worden uit die data die ze verzamelen", zegt Neil Barton, CTO van data infrastructure automation-specialist WhereScape."De zegen, en wellicht ook de vloek, van de enorme snelheid waarmee bedrijven IoT-sensoren inzetten, is de enorme hoeveelheid data die wordt geproduceerd als dingen in real-time worden gemonitord."

Bedrijven die die die data willen gebruiken zien zichzelf geconfronteerd met de complexiteit van het combineren van enorme soorten data in een verschillende formaten, voegt Barton toe.

"Om daar goed mee om te gaan moeten bedrijven technologie implementeren die om kan gaan met de constante stroom data en daarnaast kijken naar meer effectieve manieren om die data te analyseren, zoals machine learning en deep learning, om zo werkbare inzichten te kunnen verkrijgen", zegt Barton.

Verwerken breidt zich uit naar de randen van IoT

In 2018 zullen datastructuren en -verwerkingen van gebouwen, kantoren en andere faciliteiten meerdere clouds omspannen. Maar die datastructuren zullen steeds meer dichter op de apparaten zelf komen te staan, waardoor verwerking van de data steeds meer aan de randen van de IoT zelf wordt gedaan, tot mogelijk in de apparaten zelf.

"Onze verwachtingen zijn gebaseerd op gesprekken met klanten en kennis die we hebben opgedaan bij het helpen van bedrijven in het bereiken van meetbare waarde in het combineren van de nieuwste technologie met pragmatische aanpak in het oplossen van data-uitdagingen", zegt Dunning.

Hij voorspelt dat er behoefte bestaan aan een rangschikking van IoT-apparaten in de gevoeligheid voor onder meer latency. Sommige apparaten hebben geen constante verbinding nodig met het internet, terwijl bij andere apparaten zelfs een paar milliseconden aan latency kan leiden tot catastrofale resultaten.

"Als je de controller van een robotarm moet loskoppelen van die arm, kan je een catastrofische beweging krijgen van de robotarm die mogelijk iemand kan verwonden of doden", zegt Dunning. "De controller moet dus vlakbij de robot zijn."

"Big data wordt nu gebruikt voor zaken die veel hoger in die classificatie zitten dan voorheen", voegt hij toe. "Ik kan niet tolereren dat een brandcontrolesysteem op een schip extra tijd nodig heeft om tot werking te komen omdat we het schip een bepaalde koers laten varen, waardoor de verbinding zwakker is geworden."

Sastry Malladi, CTO van fog computing platform startup FogHorn Systems, is het eens met de stelling dat in 2018 momentum komt voor analytics en intelligentie aan de randen van IIoT.

"Vrijwel elke zichzelf respecterende hardwareleverancier heeft een productlijn die gericht is op verwerking aan de edge", zegt Malladi. "Dat geeft aan dat de markt klaar is voor industriële IoT."

Daarom ziet Malladi traditionele industrietakken, zoals de maakindustrie, edge analytics gebruiken om nieuwe omzetstromen te genereren, of grote verbeteringen aan te brengen voor hun klanten.

"Elke industrietak met assets die gedigitaliseerd worden en overstapt naar een verbonden industriële omgeving is in een goede positie om waarde te halen uit intelligentie aan de edge", zegt Malladi. "Deze initiatieven kunnen een grote impact hebben op het bedrijf omdat efficiëntie en optimalisatie kan worden behaald die niet eerder mogelijk waren of niet eens bekend waren. Vaak worden die pas ontdekt door de inzet van analytics en machine learning. Industrieën die vaak beperkte toegang hebben tot bandbreedte, zoals de olie- en gasindustrie, mijnindustrie, maritieme sector en andere verticals, kunnen echt voordeel halen uit edge-intelligentie. Degenen die dat doen behalen voordeel uit real-time beslissingen, en uit inzichten die uit de enorme stroom aan sensordata vallen te halen."

IT en OT werken beter samen

Informatie technologie (IT) en operationele technologie (OT) zijn traditioneel aparte domeinen. Maar dat gaat waarschijnlijk veranderen in 2018, doordat IIoT-deployments de IT-teams dwingt samen te werken met de OT-teams.

"Wat gezien werd als een brede kloof tussen de twee sectoren, wordt overbrugd doordat herkend wordt dat samenwerking nodig is om succesvol IIoT-oplossingen en initiatieven uit te voeren", zegt Malladi, de opmerkt dat OT invloed heeft op het ontwerp van IIoT-apps in 2018.

"Recent veldonderzoek geeft aan dat analytische tools meer toegankelijk worden gemaakt voor eindgebruikers, zoals domeinexperts en operators op een fabriek", zegt Malladi. "Dat betekent dat nieuwe technologie beschikbaar komt voor de fabrieksarbeiders of buitendienstmedewerkers, zodat operationele beslissingen real-time kunnen worden gemaakt op de industriële locatie."

Ken Hosac, vice president business development bij Cradlepoint, een leverancier van bedrade en draadloze cloudnetwerkoplossingen voor de industriële sector, denkt dat OT-teams daadwerkelijk de IIoT-ontwikkelingen in 2018 zullen leiden.

"In 2018 zullen er meer IoT-projecten worden gedaan door de operationele teams dan door IT-teams. In ons onderzoek State of IoT zegt 69 procent van de deelnemers dat ze IoT-oplossingen zullen inzetten in het komende jaar. Security-vraagstukken die de vooruitgang van IoT kunnen ondermijnen, worden aangepakt, waardoor deze revolutionaire technologie tot volle wasdom komt in de komende jaren."

IoT-aanvallen om financiële redenen

Cisco voorspelt dat in 2020 zoveel als 1 miljoen nieuwe verbindingen per uur worden toegevoegd aan het internet, waardoor het aanvalsoppervlak wordt vergroot en IoT-kwetsbaarheden belangrijker en gevaarlijker worden,

"IoT zal zich ontwikkelen van een enorme securityrisico tot een belangrijk onderdeel van het securitybeleid van een bedrijf", zegt Scott Manson, security-expert bij Cisco. "Om de security-uitdaging van IoT aan te pakken moet de security proactief en dynamisch worden benaderd, met een gelaagde verdedigingsstrategie. Dit om te voorkomen dat IoT-apparaten worden aangevallen of geïnfecteerd, of minstens de impact daarvan te verminderen."

Tot nu toe lijken bedrijven een afwachtende houding aan te nemen als het gaat om specifieke IoT-securityoplossingen. Volgens Malladi van FogHorn Systems komt dat vanwege twee nieuwe trends.

Traditionele securityleveranciers zijn nog steeds bezig met het aanpassen van hun bestaande producten om ook IoT te kunnen beveiligen

Veel nieuwkomers op de markt ontwikkelen gerichte securityoplossingen die specifiek een laag in de stack, of een bepaalde vertical gericht zijn.

"Vaak worden IoT-deployments gezien als nieuw en nog onbekend, dus security-incidenten komen futuristisch over, ondanks dat ze nu al gebeuren", zegt Malladi. "Daardoor is er nog weinig beweging in het uitrollen van security-oplossingen en de meesten lijken een afwachtende houding te hebben. Het goede nieuws is dat grote bedreigingen, zoals WannaCry, Petya en BadRabbit, nieuwe zorgen over IIoT-security hebben doen opkomen in de reguliere nieuwsmedia. Maar totdat securityoplossingen meer gericht zijn op IoT en vertrouwen geven, zal er nog weinig beweging zijn."

IoT wordt van pilotproject tot bedrijfswaarde

Malladi ziet tevens business cases en ROI toenemen in IIoT in 2018.

"In 2017 ging het vooral over het ontdekken van IIoT en leidde tot een explosie aan PoC's en implementatie van pilotprojecten", zegt Malladi. "Die trend zal komend jaar doorgaan, maar we verwachten wel een toename van het bewustzijn van welke bedrijfswaarde edge-technologieën met zich meebrengen. Bedrijven die zich gebrand hebben aan de Big Data Hype, waarin data werd verzameld maar je er verder weinig mee kon doen, zullen IIoT gebruiken om daarin definitief ROI uit te halen. Mocht de waarde van edge-technologieën duidelijk worden, dan verwacht ik exponentiële stijging van de inzet ervan bij IoT-applicaties."