Hoe robots en mensen samen kunnen werken

De angst voor de komst van de robots die alle banen gaan inpikken wordt aangewakkerd door de samenkomst van kunstmatige intelligentie, machine learning en andere technologieën die routinetaken automatiseren die altijd werden gedaan door mensen. De realiteit is dat die vervanging geleidelijker zal verlopen dan vaak in de media wordt verkondigd, en uiteindelijk zal AI meer banen creëren dan het vernietigt, zeggen onderzoekers van Gartner.

"Ik probeer afstand te nemen en te wachten op de boemerang, want die komt ongetwijfeld", zegt gartner-analist Craig Roth over de hype rond de enorme banenvernietiging door automatisering. "Als het te ver naar de ene kant overhelt, worden mensen wakker en realiseren zich dat het wellicht helemaal niet zo slecht hoeft uit te pakken."

Vergis je niet: AI en robotics zullen op de langere termijn een diepe impact hebben op de banenmarkt. Zoveel als 39 tot 73 miljoen banen zullen opgeslorpt worden door automatisering, zegt een onderzoek van McKinsey Global Institute. Maar de consultants zeggen tevens dat werknemers nieuwe taken krijgen of worden omgeschoold, zodat er miljoenen nieuwe banen ontstaan. Gartner schat dat AI tegen het jaar 2020 meer banen creëert dan het vernietigt - 2,3 miljoen tegen 1,8 miljoen. Tegen 2025 is het netto aantal extra banen die ontstaan door AI opgelopen tot 2 miljoen, in alle variaties en niveaus, zegt Gartner.

Zulke cijfers staan in schril contrast met de paniekerige artikelen in de media, die spreken over de miljoenen banen die verdwijnen. Een van de redenen hiervoor is dat mensen de automatisering van banen verwarren met de automatisering van taken, wat beter beschrijft wat er nu gaande is, zegt Roth. Met andere woorden, robots en andere machines vervangen niet direct mensen, maar delen de werklast.

Robots en mensen maken samen pizza

Neem een pizzabedrijf die robots laat werken naast mensen. Wellicht dat de robots ruwweg 10 of 20 taken uitvoeren die nodig zijn om een pizza te componeren, te bakken en te leveren, zegt Roth. En ja, zo'n bedrijf bestaat al, in Mountain View met de naam Zume Pizza. Het gebruikt diverse robots die mensen helpen in het samenstellen en bakken van pizza's.

Mensen maken en verdelen het deeg, doen het in een pers en vervolgens op de loopband. Wanneer de bestellingen binnenkomen, voegt een robot saus toe en een andere robot verspreid de saus, om het daarna over te laten aan een mens die de imperfecties eruit haalt, zegt CTO Josh Goldberg van Zume. De menselijke medewerker voegt vervolgens kaas en de topping toe, wat meer verfijnde motoriek vergt dan de huidige robots aankunnen. "Mensen doen dat nu omdat het best iets is waar je veel vaardigheid voor nodig hebt", zegt Goldberg. Een andere robot zegt de pizza vervolgens in de afbakoven, die de pizza op 800 graden verhit, waarna het klaar is voor vervoer.

Wat AI gaat betekenen voor arbeid

Je kan AI, robotics en zelfs robotic process automation (RPA) zien als extra superkrachten voor mensen, waarmee ze meer taken verrichten in minder tijd, zegt Roth. Gartner noemt dit "AI-toevoegingen", en stelt dat een op vijf werknemers die vaak niet-routineuze taken uitvoert, AI zal gebruiken in 2022.

De groeiende toepassing van AI-technologie om taken te automatiseren betekent tevens dat IT-leiders moeten gaan bekijken welke banen er verdwijnen, welke worden gecreëerd en hoe het personeel samenwerkt. CIO's zullen wellicht medewerkers moeten omscholen en ze op andere plekken moeten inzetten bij diensten die meer waarde leveren aan klanten, zegt Roth. Ten laatste moeten CIO's hun organisaties voorbereiden op een automatiseringsslag die belangrijke, maar moeilijk te kwantificeren, veranderingen brengt.

Daarin geeft Roth een aantal adviezen:

Vermijd de hype. Raak niet afgeleid door al die mooie nieuwe AI-technologieën of rampberichten die melden dat robots de wereld overnemen.

Kijk uit wat je zegt. Als je het hebt over de automatiseringsmogelijkheden van een bepaalde technologie, ga dan niet luid verkondigen dat dat kan leiden tot personeelsreductie. Een bescheiden en sobere houding is cruciaal in gesprekken met medewerkers, Zaai geen paniek.

Houd maatschappelijke effecten erbuiten. Overweeg hoe AI en andere automatiseringsmogelijkheden je bedrijf kan versterken en concurrentievoordelen kan bieden, maar maak je geen zorgen over de maatschappelijke impact die deze technologieën kunnen hebben. Het komen tot de juiste technologische beslissingen voor het bedrijf is al moeilijk genoeg zonder dat je in een morele spagaat terecht komt. Laat dat aan de wetenschappers, zegt Roth.

Rustig aan beginnen. Gegeven hun disruptieve potentie is het onverstandig te snel te diep in AI en automatisering te duiken.

Vermijd het probleem van "nucleaire AI". Een andere reden om er voorzichtig mee om te gaan is de kans dat er iets mis kan gaan, wat kan leiden tot een PR-ramp die de markt voor AI en automatisering jaren terug kan werpen in de tijd. Microsoft bijvoorbeeld heeft de AI-softwaresector geen dienst bewezen toen hun chatbot Tay racistische, seksistische en andere rare opmerkingen plaatste op social media. Een mogelijk scenario: Wat als een zelfrijdende bezorgauto van Zuma Pizza betrokken raakt bij een serieus auto-ongeluk? "Er is een risico dat sommige werknemers domme beslissingen nemen met AI, die als een boemerang terugkomen", zegt Roth. "Er is een enorme grote kans dat dat gebeurt."

Conclusie: "Als CIO's voorzichtig en op een menselijke manier langzaam AI en automatisering kunnen inbrengen zal dat meer doen voor de maatschappij dan proberen die uitdaging op te lossen in de maatschappij zelf", zegt Roth. "En als een CEO of CIO zijn collega's kan overhalen dat voorbeeld te volgen, dan zal dat de grootste impact hebben."