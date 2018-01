Vergeet disruptie, het is business as usual

We leven in een constant veranderende wereld.

Het probleem met zakelijk jargon, vooral als gerelateerd met IT en dat door de meesten van ons ad nauseam wordt gebezigd, is dat het niet alleen ergerlijk is maar ook het vermogen heeft om vooruitgang te blokkeren. Die kleine woorden en uitdrukkingen mogen ons slim doen overkomen in onze omgeving, maar ze kunnen tevens ons denken vernauwen, vooral als we dan onze strategieën en plannen in dezelfde algemeen gedefinieerde kleine frames proppen. Zelfs als we geloven dat we "outside of the box" denken, doen we dat niet!

Om creatief denken te stimuleren en de focus te leggen op wat werkelijk belangrijk is, zoals onze klanten en de groei van onze business, is het tijd om afscheid te nemen van enkele van die sleetse begrippen. Al eerder schreef ik over het containerbegrip 'digital', deze keer voeg ik me bij de groeiende massa die gek wordt van 'disruptie'.

"Disruptieve innovatie", een uitdrukking die komt van Clayton Christensen van Harvard Business School in 1997, beschrijft een proces waarbij een product of dienst in eerste instantie wordt gebruikt in simpele toepassingen aan de onderkant van de markt en dan onstuitbaar zijn opmars naar de top begint, waarbij uiteindelijk ook de gevestigde orde wordt verdrongen.

Wat zijn we toch gelukkig dat we het over disruptie kunnen hebben! Er gaat geen dag voorbij zonder dat dat woord langskomt en het wordt echt overal op toegepast, van coole nieuwe apps tot het hebben van een nieuwe hond. Er zijn talrijke boeken over het onderwerp die door iedereen, ook door mij, worden aangehaald. Christensen en zijn theorieën over hoe disruptieve innovatie een einde maakt aan de grote gevestigde bedrijven is daarin favoriet.

Maar praten over disruptie is alleen logisch als je het hebt over een revolutionaire verandering die plaats vindt in maanden en jaren. Christensen definieerde het verschil tussen duurzame innovatie en disruptieve innovatie. Duurzaam is wat gevestigde marktleiders doen door te luisteren naar hun klanten en producten te maken die hun "voorspelde" behoeften op nieuwe en goede manieren bevredigen.

Disruptieve innovators creëren markten die in eerste instantie te klein lijken om de belangstelling van de gevestigde orde op te wekken, omdat die meer gericht zijn op het hebben van vaste omzetten en groei voor hun aandeelhouders. Het is niet makkelijk voor grotere bedrijven om de risico's en investeringen te rechtvaardigen die nodig zijn om met een nieuw concept te komen, wat ironisch gezien de kleinere bedrijven en startups een voorsprong geeft in het veroveren van een markt.

Grote disruptie gebeurde in de jaren 90 en het begin van de nieuwe eeuw, toen nieuwe spelers op kwamen met producten en diensten die een revolutie betekenden voor de traditionele industrie. BlackBerry disrupte de markt voor mobiele telefonie, de iPhone disrupte BlackBerry en Kodak in digitale fotografie, enzovoorts. De grote spelers zagen het niet aankomen.

Je zou kunnen zeggen dat Moore's Law, dat alweer uit 1965 stamt, ons een eerste idee gaf over hoe disruptie eruit zou zien. Gordon Moore, de mede-oprichter van Fairchild Semiconductor en Intel, omschreef de snelheid van verandering die we zouden meemaken toen hij zag dat het een jaar (later verandert in 18 maanden) duurde voordat kosten zouden halveren en de productiviteit zou verdubbelen, en dat die groeisnelheid tientallen jaren zou doorgaan. Tegenwoordig kunnen zulke veranderingen in slechts maanden verdubbelen. En wacht maar tot quantum computing op het toneel verschijnt. Dat zal net zo zijn als de vergelijking van Whatsappen met post via de postbode. Maar wat ik ermee wil zeggen: we zitten dus al in deze "disruptieve" bubble sinds de jaren 60!

Dus laten we "disruptie" vergeten. Laten we het zien als een constante en de uitdaging aannemen van het leven en werken in een wereld waarin verandering alleen maar verder escaleert. Het is 'business as usual' op de snelweg van de technologie en we hebben een stevige grip nodig. Onze taak als leiders is nog meer inzicht te krijgen in onze klanten, meer dan ooit, nieuwe opkomende markten te verkennen, nieuwe concurrenten te spotten, te reageren, maar niet overreageren, proactief te zoeken naar nieuwe kansen en slim te investeren in systemen en strategieën die wendbaar genoeg zijn om het bombardement aan veranderingen te kunnen doorstaan. En dat kan alleen maar met de beste en slimste mensen in je team.