3 noodzakelijkheden voor IT-leiders in 2018

Voorspellingen doen over iets dat zo snel verandert als technologie en data kan een uitdaging zijn. Maar het is de tijd van het jaar waarin je je reputatie op het spel zet en, als traditie, je voorspellingen doet. Dus hier zijn mijne: wat zal in de komende twaalf maanden belangrijk worden voor CIO's en IT-afdelingen?

Allemaal in hetzelfde schuitje

Het is eigenlijk hetzelfde liedje, alleen wordt het nu met iets meer urgentie gezongen vanwege de komende GDPR-wetgeving. Hoe zorg je dat je data zowel aan klantverwachtingen voldoet als aan de wetgeving, en tegelijkertijd zorgt voor grote waarde voor je business? Dat wordt een grote zorg dit jaar.

Rond deze tijd een jaar geleden had Deloitte het over de 'kinetische' onderneming - de behoefte van bedrijven om continu in beweging te blijven en zich aan te passen aan de veranderingen in hun datamanagement-vereisten. Dit hangt af van het opbouwen van meer vloeiende en samenwerkende interne en externe relaties en het opleiden van management en personeel zodat zij inzicht hebben in zowel bestaande als nieuwe technologie. En dat betekent veranderingen in het organisatiemodel, IT-systemen en ondersteunende functies. Dat is allemaal heel logisch en positief, maar nu er een jaar verstreken is blijkt dat veel bedrijven er moeite mee hebben, omdat het moeilijk is iets te ontmantelen waar je jaren aan hebt gebouwd, zelfs als je het kan vervangen door iets beters.

Maar er schijnt licht aan het einde van de tunnel - Forresters Predictions 2018 zegt dat 56 procent van de bedrijven bezig is met het creëren van 'centres of excellence' voor klantendata om die klantendata samen te brengen uit alle lagen van de organisatie om het zo centraal te zetten in elke zakelijke beslissing.

Voorspelling: Het positieve eerst: tegen het tweede kwartaal van dit jaar, wanneer de GDPR van kracht wordt, hebben de meeste bedrijven hun data gecentraliseerd en geschoond. Negatief: voor de meeste bedrijven is het bijeengeraapt - een serie lapwerk dat maakt dat het lijkt dat de data effectief wordt gemanaged. Degenen die ervoor gekozen hebben de noodzakelijke fundamentele veranderingen niet door te voeren in hun datamanagementinfrastructuur zullen letterlijk de prijs betalen als hun systemen instorten onder het gewicht van alle business-, klant- en juridische eisen.

Hier komen de machines

AI en machine learning sprak tot ieders verbeelding in het afgelopen jaar, bij degenen die er niet op kunnen wachten tot aan die mensen die het zien als een bedreiging voor de mensheid. Zoals altijd ligt de waarheid in het midden - ja, AI zal een einde maken aan de routineuze taken, vooral in retail, waar de kassa (zelfscan) en andere functies in bijvoorbeeld logistiek en opslag minder afhankelijk worden van menselijke input. Nee, het betekent niet een robotmaatschappij - hoewel er wel meer geïnvesteerd moet worden in het monitoren van de impact van de robotisering en het analyseren hoe de manier waarop we werken zal veranderen.

Voorspelling: Ongeveer 6 miljoen banen in de retail kunnen door automatisering verloren gaan tegen het jaar 2027, volgens een onderzoek van Cornerstone Capital Group. Sommige van die banen verdwijnen in 2018 - volgens Forrester verwacht 70 procent van de bedrijven AI te implementeren in de komende twaalf maanden en 20 procent zet AI in in de besluitvorming en in het leveren van real-time instructies. Als het simpel en kosteneffectief is om een cognitieve machine te trainen in het uitvoeren van simpele herhalingstaken is het logisch om te starten met AI-projecten, en er zal ongetwijfeld een verschuiving komen in de balans tussen mens en computers.

Bereid je voor

Het voordeel van automatisering is dat het het niveau van diensten die menselijke input vergt, verhoogt - onze interacties, zowel fysiek als online, zullen zich ontwikkelen tot iets dat meer past bij onze behoeften. We zijn inmiddels wel gewend aan zelfservice, zelfscans en chatten met bots, en onze omgang met 'robots', of we die herkennen of niet, wordt een vast onderdeel van ons leven. De dienstensector moet zich voorbereiden op een tweelaags systeem - AI voor ingekaderde en vaak aangesproken diensten, gecombineerd met beter betaalde en beter opgeleide menselijke specialisten die advies en ondersteuning geven aan klanten met meer complexe behoeften. Dat moet leiden tot nieuwe kansen voor vaak ondergewaardeerde en onopvallende arbeid - eenmaal verlost van de last die monotone taken met zich meebrengen zullen mensen in sales en dienstverlening in staat zijn meer te halen uit hun werk en meer waarde toe te voegen aan transacties.

Voorspelling: 2018 wordt de start van een subtiele herstructurering in de manier waarop HR werkt, omdat IT zwaar betrokken wordt vanwege de noodzakelijke inzet van AI-elementen in het afhandelen van routinetaken. CIO's zullen merken dat hun verantwoordelijkheden fundamenteel invloed hebben op elk deel van de organisatie, van datamanagement tot aan peoplemanagement - collega's in sales en dienstverlening worden onderdeel van de innovatiemotor in plaats van simpelweg onderdeel te zijn in het genereren van business. Maar ze zullen zich moeten voorbereiden in het aanpakken van het tekort aan skills in datawetenschappen, automatiseringsmanagement en mensen die vaardigheden hebben in het implementeren en trainen van AI-systemen.

De tijd zal leren hoe accuraat deze voorspellingen zijn, maar zeker is dat verandering onvermijdelijk is, en CIO's met visie zullen die verandering en de voordelen die ze kunnen brengen met beide handen aangrijpen.