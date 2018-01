Top-3 trends voor IT-leiders in 2018

Nu we een nieuw jaar in gaan is het de tijd om je voor te bereiden op nieuwe ontwikkelingen. Het is bekend dat de succesvolste bedrijven wendbaar moeten zijn, toptalent moeten aantrekken en nieuwe technologieën moeten inzetten, maar dat is dadelijk niet meer genoeg.

Daarom geven we een overzicht van de drie trends die centraal staan in 2018.

1. Schalen in de cloud

In de laatste paar jaar is het migreren naar de cloud een standaard praktijk geworden. De waarde in de flexibiliteit en diensten is overduidelijk, maar de verschuiving naar de cloud is niet voor iedereen zo makkelijk. Veel bedrijven hebben pas onlangs de beslissing gemaakt naar de cloud te gaan, maar hebben tot nu toe geïnvesteerd in het bouwen van applicaties on premises. Om te voorkomen dat ze die investeringen in de prullenbak kunnen gooien, zullen ze hun oplossingen in de cloud moeten schalen - wat makkelijker gezegd is dan gedaan.

Dit proces vereist dat bedrijven interne applicaties die gebouwd zijn in traditionele omgevingen consolideren en refactoren, en ze migreren naar een publieke cloud. Organisaties moeten dit in de planning voor 2018 opnemen en tijd en resources op een passende manier toewijzen. Daarnaast moeten ze veel aandacht besteden aan governance en security als belangrijke componenten van hun cloudarchitectuur. Anders wordt de druk op je IT-team te hoog en zal het moeilijk zijn om alles op de rails te houden..

2. ROI op machine learning

Of je het nu leuk vindt of niet, maar machine learning vindt zijn weg naar elke hoek binnen de onderneming. Maar momenteel lijkt het erop dat veel bedrijven machine learning inzetten omdat het kan, niet omdat het een substantiële impact heeft op hun resultaat. Elke website bijvoorbeeld heeft tegenwoordig een 'chat hier'-knop voor klanten om in real time te praten met geautomatiseerde klantenservice-bots. Maar heeft die feature een substantiële ROI op korte termijn? Ook heeft Polly, de text-to-speech-engine van AWS, het makkelijk gemaakt voor bedrijven om machine learning uit te proberen, maar heeft het nog niet bewezen dat het tot prima financiële voordelen leidt.

Maar gaandeweg 2018 zal dat veranderen. Het zal niet lang meer duren totdat machine learning-features gewoon worden in het werken met content en data. We zullen AI-systemen zien die consistent omgaan met complexe problemen en belangrijke resultaten gaan opleveren. Virtuele assistenten en chatbots worden echte gesprekspartners en daardoor meer waardevol. Met de vooruitgang die nu snel gaat op dat gebied zal 2018 het jaar worden waarin we een echte ROI gaan zien voor machine learning.

3. Herijken van security

De vele veiligheidsincidenten en datalekken in de afgelopen jaren hebben geleid tot een swingende pendulebeweging naar een overgereguleerde, door leveranciers opgepompte securitymarkt die nauwelijks productieve oplossingen biedt voor grote organisaties.

Momenteel zijn er drie belangrijke componenten in cloudsecurity: software en hardware intrusion detection-diensten die hackers buiten moeten houden; compliance-audits die ervoor moeten zorgen dat jouw security in lijn is met de standaarden; en van overheidswege opgelegde dataprivacywetgeving zoals GDPR, die bedoeld zijn om data van burgers te beschermen. Deze componenten lijken op het eerste gezicht prima te zijn, maar het dwingt bedrijven wel tot het aanpassen van hun security rond standaarden die niet altijd logisch zijn voor hun business.

Nu de nadelen van die overreacties duidelijk worden, staan we voor een terugkerende pendulebeweging in 2018 - deze keer met een hernieuwde focus op de ontwikkeling van interne expertise en best practises. In plaats van het vertrouwen op externe partijen in het beschermen van klantendata zullen bedrijven kijken naar het bouwen van eigen interne intrusion detection, threat detection en securitymanagement om aanvallen al te stoppen voordat ze plaatsvinden.

Laat het jaar maar beginnen!

Het aanpassen aan deze nieuwe trends vereist een herschikking in de prioriteiten en een frisse blik over wat nu exact nodig is om succesvol te zijn. Deze trends ontwikkelen zich snel, maar als ze al vroeg in 2018 in overweging worden genomen heb je een strategische positie om het jaar goed te beginnen.